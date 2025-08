Al Grano: Siete mil razones para indignarse

Exclusivo Suscriptores

Un diputado en Panamá gana $7 mil al mes solo por sentarse y decir “presente”. Si llega. Si no, también cobra. Le pagamos por existir. Por respirar.

El salario base es de $1,800. Súmele $3,200 en “gastos de representación” (¿representar qué?, no sé), $1,000 en dietas (como si llegaran en ayuno a hacerse un hemograma) y $1,000 más en gasolina. ¿En qué casilla del formulario de renta se mete semejante estafa?

No es chiste: $1,800 + $3,200 + $1,000 + $1,000 = $7,000. Redondos.

Y eso sin contar los $20 mil mensuales que manejan en planillas: asesores, choferes, activistas, amigos, parientes o botellas. Usted paga impuestos para sostener ese aparato clientelista.

Esos pagos tienen descuentos, como cualquier ingreso formal. Y sí, la ley dice que los diputados no pueden ganar menos que un ministro. Pero que sea legal no lo hace sensato. Aun así, tras deducciones, los “honorables” —como habría que dejar de llamarlos— se llevan unos $5,400 al mes.

Según la Contraloría, el panameño promedio vive con $734, y más del 60% gana menos de $800. Un diputado gana entre 6 y 9 veces más. Y trabaja la mitad del tiempo.

¿Todos son mediocres? No. Hay quienes trabajan, asumen riesgos y presentan proyectos importantes. Pero son la minoría. El sistema premia la mediocridad, no el mérito.

Sesionan entre 160 y 180 días al año. Usted trabaja 240 o más. Ellos no trabajan viernes, sábados ni domingos. Y los jueves salen temprano para ir a sus circuitos a politiquear.

El calendario tiene dos legislaturas ordinarias de cuatro meses: enero a abril, y julio a octubre. El resto es receso. Hay sesiones extraordinarias, pero no son la regla.

Según el reglamento, el pleno debe sesionar lunes a miércoles de 3:30 p. m. a 7:30 p. m., y jueves de 9:30 a. m. a 1:30 p. m. En la práctica tienen actividades que no son parte de sus funciones, pero que venden como un trabajo 24/7. Terminan un cóctel —entiéndase chupata— a medianoche y sienten que dieron la milla extra.

Y para colmo, alteran las actas. El miércoles pasado, por ejemplo, dijeron haber terminado a las 8:32 p. m., cuando fue a las 5:51.

Cobran dietas incluso en los cuatro meses sin sesiones. Aunque no haya comisiones ni extraordinarias. Cobran por recesos, ausencias, excusas y hasta puentes inventados. Usted trabaja 22 días al mes. Ellos, 16. Con boquitas y café. O Macallan.

En julio, por ejemplo, se lo pasaron matraqueando la repartición de comisiones, no legislando. Pero cobraron como si hubieran sacado las leyes del siglo.

Con casi $65 mil netos al año y solo 170 días de trabajo, ganan más de $380 por día efectivo. Usted gana eso en una semana. Con suerte.

Tienen pasaporte diplomático, franquicia postal (sí), exoneración de autos (que muchos venden), inmunidad para decir lo que sea (difamaciones incluidas), y placas especiales.

Usted madruga en el Seguro; ellos viajan con viáticos a “eventos” y ni entregan informes. Van es a pasear.

Las botellas no caben en las oficinas. La Asamblea tiene 4 mil 719 funcionarios. Eso da 66 por diputado. Muchos tienen más de 100.

Varios también tienen empresas que contratan con el Estado. Negocio redondo. Y para acabar, tienen el privilegio inconstitucional de investigar a los magistrados que los investigan a ellos. Todo queda en casa.

Nadie quiere entrar al servicio público por dos reales. Todos buscamos ganar dignamente. Lo cuestionable es que el salario no tenga relación con la productividad. El problema no es lo que se paga. Es a quién se le paga: a políticos que están ahí por ellos, no por el país.