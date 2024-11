Alcanzamos por fin la victoria

La inversión privada agregada (IPA): La Ley protege al máximo los recursos del Estado porque trabaja bajo una modalidad de reembolso contra el reporte de gastos deportivos auditados. El Estado solamente desembolsa recursos cuando tiene certeza, por informe auditado, de que las Federaciones, Asociaciones y el Comité Olímpico de Panamá, como instancias deportivas reconocidas por el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), y que llamaremos como los beneficiarios, han efectivamente realizado el desembolso del gasto deportivo bajo las condiciones dispuestas en la Ley. En la totalidad de los casos, los recursos impactarán al 100% al deportista. La Ley 383 establece que solamente los gastos deportivos (definidos por el DE 35) en que incurren los beneficiarios con fondos del sector privado son únicamente los montos elegibles que constituirán o conformarán la cantidad de dinero que será considerada para configurar el monto que, a su vez, será convertido en los Certificados de Fomento al Deporte (CFD) y con estos controles: a) Se reconoce a los beneficiarios cada año como IPA hasta el 50% del monto en gasto deportivo, que deberá estar auditado por un contador público autorizado y presentado para su validación y aprobación ante Pandeportes y con los controles de la Contraloría General de la República. b) La Ley obliga a los beneficiarios a la reinversión de la totalidad de los fondos provenientes del CFD exclusivamente para ser usados para el gasto deportivo al año siguiente y no se puede utilizar para gastos administrativos u otros que no estén asociados al mantenimiento de instalaciones deportivas y gastos asociados al desarrollo del deportista. Si esto no ocurre así, la Ley señala que el beneficiario no será elegible para recibir nuevos CFD. c) El contribuyente puede adquirir de los beneficiarios hasta el 1% de su ingreso gravable en CFD para pagar sus impuestos nacionales dólar a dólar, en el orden que establece la Ley. d) Anualmente, el Estado solamente emitirá CFD derivado que mantiene una relación directamente proporcional a la IPA hasta por un 0.25% del producto interno bruto reportado en el año.