No son muchas las veces en que se habla de un pelotero que muestra tantas habilidades ofensivas como defensivas. En esta oportunidad, comentaremos sobre Alex Bregman, el tercera base de los Medias Rojas de Boston.

Alexander David Bregman nació en Albuquerque, New Mexico, el 30 de marzo de 1994, por lo que en este momento tiene 31 años.

Como hemos dicho, Bregman nació y creció en Albuquerque, como un niño de extracción judía que adoraba el deporte, especialmente el béisbol. Su padre y madre, Samuel y Jackie Bregman, ambos abogados, también eran aficionados al deporte. Samuel jugó para la Universidad de New Mexico Lobos, un equipo donde también su tío, Ben Bregman, había jugado en sus años de juventud. La familia Bregman desciende de su abuelo Stan Bregman, hijo de inmigrantes judíos/rusos, pero perfectamente adaptados a deportes netamente norteamericanos, como lo es el béisbol.

Alex empezó a jugar béisbol a la temprana edad de cuatro años. Una vez, en edad de escuela secundaria, jugó para Albuquerque Academy, donde se inició como receptor, para eventualmente moverse a la posición de campo corto. Como una joven promesa, representó a Estados Unidos con un equipo de 18 años y menos, en el cual salieron campeones.

Cuando llegó a la edad universitaria, Alex fue el torpedero de su equipo “LSU Tigers”, donde ganó muchas distinciones, entre otras, la Brooks Wallace Award, que lo distinguía como el “mejor torpedero de su país” a ese nivel. Debido a su sensacional juego, Alex recibió todo tipo de distinciones, hasta que, en 2015, entro en el draft y fue seleccionado por los Astros de Houston en primera ronda, segunda selección.

Luego de un par de exitosos años de desarrollo en las menores de los Astros, en julio de 2016, Alex fue ascendido al equipo grande donde debutó como jugador de cuadro interior, alternando en la tercera base, campo corto y segunda base. Además de su exitoso debut como jugador de cuadro interior, Bregman fue escogido para formar parte del equipo que representó a Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol de 2017, el cual fue ganado por los norteamericanos.

Alex Bregman continuó con sus destacadas actuaciones con los Astros, año tras año. En 2017, junto con sus compañeros de equipo, ganaron la Serie Mundial a los Medias Rojas de Boston.

En resumen, hasta la fecha, Alex Bregman tiene, en 10 años, totales de bateo de .273 de promedio, con 209 cuadrangulares y 725 carreras impulsadas. Ha bateado por encima de los 30 cuadrangulares en 2 temporadas, siendo ellas 2018 con 31 y 2019 con 41. Alex, en la flor de su carrera, continúa siendo una super estrella en cuanto a su defensa. En cuanto a su ofensiva, es oportuno y consistente.

En febrero de 2025, nuestro héroe de hoy firmó un contrato como agente libre de $120,000,000.00 millones de dólares y tres años que incluye opciones del jugador para terminar el contrato para finales de 2025 y 2026. En otras palabras, el equipo de los Medias Rojas de Boston podría quedarse sin sus servicios, si Bregman así lo decide. Esto obligaría al equipo a buscar una solución entre agentes libres disponibles o entre sus propios peloteros.

Los Medias rojas de Boston entrarán en la última etapa de la temporada regular de las Grandes Ligas y de todos es conocido que, a pesar de sus limitaciones, deben llegar a la postemporada como wild card. Toda la organización, la administración, la dirección, los jugadores y sus seguidores confían en que Bregman jugará a la altura de sus habilidades defensiva y ofensivamente para llegar al Clásico de Otoño.

Finalmente, con relación a su vida personal, Alex contrajo matrimonio con Reagan Elizabeth Howard, una linda rubia con quien ya tiene dos herederos, uno llamado Knox, que nació el 1 de agosto de 2022 y otro llamado Bennett Mathew Bregman, recién nacido. Yo creo que Alex inspirará a sus dos hijos a que sean peloteros. Tienen los genes para hacerlo.