Alianzas público–privadas: un acelerador de sostenibilidad en la infraestructura urbana

Exclusivo Suscriptores

Cuando hablamos de sostenibilidad en las infraestructuras solemos pensar en los locales “hacia adentro”: eficiencia energética, tecnología, ahorro de agua, materiales y certificaciones. Todas son características necesarias y valiosas que tomamos en cuenta. Sin embargo, hay una parte igual de determinante, y menos conversada, que ocurre “hacia afuera”: cómo un espacio comercial que se integra a la vida de la ciudad puede influir en la experiencia de quienes caminan, esperan un bus, cruzan una calle o simplemente viven en la zona.

Ese borde —la acera y el frente inmediato del proyecto, donde se cruzan lo privado y lo público— suele ser un aspecto que se pasa por alto. Lo dejamos entre las líneas grises de lo que es propio y lo que no. Allí es donde una obra demuestra su capacidad de ser sostenible: no solo por lo que reduce en consumo, sino por lo que aporta a la comunidad.

Restaurantes, oficinas y comercios —desde una farmacia hasta un hotel— no son solo puntos de consumo: son piezas de la ciudad que se relacionan de forma directa con el día a día de las personas. Un negocio puede tener un interior impecable y, aun así, afectar la continuidad de la acera, reducir el espacio para caminar, eliminar áreas de sombra o crear accesos vehiculares que se convierten en potenciales puntos de riesgo.

En Panamá, esta conversación no es solo estética; también es normativa y tiene que ver con el buen uso del espacio público. Una de nuestras responsabilidades como nuevos vecinos es identificar el papel que jugamos dentro del entorno y el impacto que podemos generar. Para nosotros, la invitación es cumplir con lo que ya existe, elevar el estándar y contribuir al funcionamiento del entorno.

Un aspecto clave que fortalece este enfoque es cuando el sector privado y el público dejan de verse como mundos separados y se alinean en objetivos compartidos. Un ejemplo reciente y replicable es el trabajo que impulsamos junto a la Alcaldía de Panamá con la construcción de los restaurantes McDonald’s en Vía Porras y Marbella. Participamos como empresa pionera en el proyecto de recuperación y adecuación de aceras en Calle 50, incorporando aceras caminables, espacios verdes e incluso una parada de bus. Este proyecto puede servir como referente práctico de una forma responsable de insertarse en el espacio público.

Es importante subrayar que estas intervenciones no dependen de un “megaproyecto”. Dependen de decisiones de diseño y ejecución que las empresas podemos incorporar si asumimos nuestro impacto y decidimos trabajar en conjunto. Así, en medio de las áreas grises, puede existir una convivencia sana que represente un ganar-ganar para todos.

La colaboración público–privada impulsa el desarrollo de los espacios urbanos porque acelera mejoras que, de otra forma, tomarían mucho más tiempo, y deja resultados visibles para la sociedad. Además, concreta el concepto de sostenibilidad: no se queda en la “responsabilidad social”, sino que impacta directamente la seguridad peatonal, la movilidad y la calidad de vida. Para nosotros, es una invitación a aplicar la sostenibilidad en todos los ámbitos donde nuestro impacto llegue, sea directo o indirecto, y a actuar como agentes de impacto positivo que contribuyen al desarrollo del entorno donde estamos presentes.

El autor es gerente de Construcción para Panamá en Arcos Dorados.