Altas temperaturas y el desafío urgente de adaptarnos a las condiciones climáticas

El calor ha dejado de ser una simple incomodidad pasajera para convertirse en una manifestación constante de los cambios que atraviesa nuestro entorno. Las temperaturas extremas ya no se presentan como hechos aislados. Son episodios cada vez más frecuentes e intensos que impactan directamente la vida cotidiana. Lo que antes se consideraba excepcional comienza a integrarse en la rutina climática, evidenciando una transformación que no es casual ni enteramente natural. La influencia humana ha sido determinante en el aumento de la severidad y la frecuencia de estos fenómenos.

El planeta se aproxima a los llamados límites de adaptación, es decir, al punto en que tanto las sociedades como los ecosistemas empiezan a perder su capacidad de ajustarse eficazmente a las condiciones climáticas cambiantes. Esta situación no representa únicamente un reto ambiental. Es un desafío integral que afecta la economía, la salud pública, la calidad de vida y la sostenibilidad, pues la presión sobre los recursos naturales y los sistemas urbanos se intensifica, generando escenarios cada vez más difíciles de gestionar.

Sjoukje Philip, investigadora del Real Instituto Meteorológico de los Países Bajos (KNMI), sintetiza esta realidad al advertir que el mundo ya experimenta un clima en el que pequeñas variaciones en la temperatura global pueden generar impactos desproporcionados. Incluso, incrementos aparentemente mínimos pueden desencadenar consecuencias graves, ampliando los riesgos y reduciendo la capacidad de respuesta de las sociedades.

Esto se confirma en nuestro propio territorio. En la provincia de Veraguas, específicamente en el distrito de Santiago, se han registrado temperaturas de hasta 40 °C. A ello se suma la alta humedad relativa, que incrementa la sensación térmica y genera un ambiente sofocante, dificultando las actividades diarias y afectando el bienestar general.

Entre todas las repercusiones de las olas de calor, las más críticas son las que comprometen la salud humana. El calor extremo puede resultar mortal, tanto de forma directa como en formas más sutiles. Estudios han demostrado que la exposición prolongada a altas temperaturas agrava enfermedades cardiovasculares, complica la diabetes y aumenta los riesgos durante el embarazo. Asimismo, incide en el bienestar emocional y mental, provocando fatiga, irritabilidad y dificultades de concentración, además de reducir las capacidades físicas y cognitivas, con consecuencias directas sobre la productividad.

Frente a este panorama, la adaptación deja de ser una opción para convertirse en una necesidad urgente. Adaptarse implica replantear la manera en que vivimos y trabajamos, y la forma en que diseñamos nuestras ciudades. Hay que mejorar la infraestructura urbana para mitigar el efecto de isla de calor; ampliar las áreas verdes; optimizar los sistemas de ventilación y fomentar prácticas más sostenibles que reduzcan el impacto ambiental.

Sin embargo, los ajustes estructurales no bastan. El verdadero cambio requiere educación, y no es la primera vez que los jóvenes lo señalan con claridad. En 2019, Jóvenes Unidos por la Educación (JUxlaE) presentó a los candidatos presidenciales el documento “19 propuestas para el 2019”, resultado de meses de trabajo en los que cincuenta jóvenes líderes identificaron los desafíos del sistema educativo panameño. Entre esas propuestas figura, explícitamente, la educación ambiental como eje que el currículo nacional debía incorporar de manera transversal y obligatoria. No como materia aislada, sino como una forma de entender el mundo: sus causas, sus consecuencias y las decisiones que cada ciudadano toma frente a él.

Seis años después, esa propuesta sigue pendiente. La Ley 38 de 2014, que establece la enseñanza obligatoria de la educación ambiental en Panamá, continúa siendo letra muerta en demasiadas aulas del país. Mientras tanto, el termómetro sube. Formar ciudadanos capaces de comprender y enfrentar la crisis climática no es una tarea opcional: es la condición mínima para que cualquier otra adaptación tenga sentido y duración. Los jóvenes de Panamá ya dijimos lo que había que hacer. Toca ahora que el Estado los escuche y actúe con responsabilidad.

La autora es miembro de Jóvenes Unidos por la Educación