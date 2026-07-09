América a los 250 años: ¿un futuro democrático compartido o caminos paralelos?

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En 1807, un joven Simón Bolívar viajó a través de Estados Unidos de regreso a Sudamérica. El futuro libertador llegó al país apenas tres décadas después de su propia revolución. Observó una república que, a pesar de sus imperfecciones y contradicciones, había logrado algo extraordinario: transformar una rebelión colonial en un sistema político funcional. Años después, Bolívar escribiría con admiración sobre el orden constitucional de Estados Unidos, aun cuando lidiaba con la realidad de que Hispanoamérica enfrentaba circunstancias y desafíos muy diferentes.

La experiencia de Bolívar reflejaba una verdad más amplia. La Revolución Americana no se limitó a las trece colonias británicas de la costa atlántica. Se convirtió en parte de una historia hemisférica más amplia. Las ideas que surgieron en 1776 —la soberanía popular, el gobierno representativo, el constitucionalismo y el rechazo a la autoridad política heredada— traspasaron fronteras e influyeron en los debates desde el Caribe hasta los Andes.

Doscientos cincuenta años después, la pregunta ya no es si la Revolución Americana moldeó las Américas. El registro histórico deja pocas dudas al respecto. La pregunta más importante es si esa herencia compartida aún apunta hacia un futuro democrático común o si las naciones del hemisferio siguen ahora caminos políticos cada vez más paralelos.

La Revolución Americana demostró que el dominio colonial podía ser desafiado y que la legitimidad política podía emanar de los ciudadanos en lugar de los monarcas. Si bien los movimientos revolucionarios en toda América surgieron de sus propias condiciones y tradiciones locales, muchos se enfrentaron a cuestiones similares sobre representación, soberanía y autogobierno. La revolución en Haití, las luchas por la independencia lideradas por Bolívar y José de San Martín y el colapso generalizado del control imperial europeo en el hemisferio se desarrollaron en un mundo transformado por la era revolucionaria.

A principios del siglo XX, el gobierno republicano se había convertido en el modelo político dominante en todo el hemisferio occidental. Los imperios desaparecieron en gran medida de las Américas, salvo en gran parte del Caribe. Las constituciones proliferaron. Las elecciones se consolidaron como mecanismos, aunque imperfectos, de competencia política. El hemisferio desarrolló un vocabulario democrático común. Conceptos como ciudadanía, Estado constitucional, derechos individuales e instituciones representativas se convirtieron en elementos centrales de la vida política desde Canadá hasta Argentina.

Sin embargo, un vocabulario compartido no produjo resultados idénticos.

Estados Unidos desarrolló instituciones constitucionales relativamente sólidas y experimentó solo una guerra civil a gran escala después de la independencia. Gran parte de América Latina y el Caribe se enfrentó a realidades diferentes. Intervenciones militares, conflictos civiles, gobiernos autoritarios, regímenes oligárquicos, injerencia extranjera y profundas desigualdades sociales moldearon el desarrollo político en toda la región.

Estas experiencias no reflejaron un rechazo a los ideales democráticos, sino que demostraron cómo principios similares podían evolucionar de manera diferente bajo distintas condiciones históricas e institucionales. Como resultado, las Américas desarrollaron no una sola tradición democrática, sino muchas.

Esa diversidad sigue siendo evidente hoy en día. En todo el hemisferio, la ciudadanía expresa abrumadoramente su apoyo a la democracia como ideal. Sin embargo, a menudo manifiesta frustración con el desempeño democrático. Las encuestas realizadas en las últimas dos décadas han revelado consistentemente una tensión entre el apoyo a la gobernanza democrática y la insatisfacción con las instituciones responsables de implementarla. La ciudadanía puede respaldar las elecciones y el gobierno constitucional, al tiempo que cuestiona si los sistemas políticos pueden abordar eficazmente la inseguridad, la corrupción, la incertidumbre económica o la polarización social.

Este desafío representa una de las cuestiones democráticas más importantes del siglo XXI.

El problema político central de la era revolucionaria giraba en torno a la fuente de la autoridad política. ¿Quién debía gobernar? ¿Reyes o ciudadanos? ¿Imperios o repúblicas? Hoy, el debate ha cambiado. La mayoría de los gobiernos de América derivan su legitimidad de sistemas constitucionales y electorales. La pregunta más apremiante se refiere a la eficacia. ¿Pueden las instituciones democráticas gobernar lo suficientemente bien como para mantener la confianza pública?

La respuesta influye cada vez más en los debates políticos de todo el hemisferio.

En algunos países, las preocupaciones sobre el crimen organizado, la seguridad pública y la capacidad del Estado dominan la vida pública. En otros, los debates se centran en la reforma institucional, la competitividad económica, la migración, el cambio tecnológico o el retroceso democrático. La inteligencia artificial, la desinformación, las redes criminales transnacionales y la competencia geopolítica plantean desafíos que los fundadores de Estados Unidos o los libertadores de América Latina difícilmente podrían haber imaginado. Sin embargo, estos temas, en última instancia, vuelven a preguntas conocidas.

Esta realidad revela tanto la fortaleza como los límites de la herencia democrática compartida del hemisferio.

Por un lado, las naciones de América siguen operando dentro de un marco político profundamente marcado por la era revolucionaria. Las elecciones siguen siendo la principal fuente de legitimidad política. El gobierno constitucional es el principio organizativo dominante. Incluso los actores políticos que desafían las normas democráticas suelen justificar sus acciones con un lenguaje democrático. Los ideales revolucionarios surgidos a finales del siglo XVIII continúan definiendo los términos del debate político.

Por otro lado, el hemisferio no avanza al unísono. Las distintas sociedades se enfrentan a presiones diferentes, poseen capacidades institucionales distintas y persiguen prioridades políticas diferentes. Los orígenes comunes no garantizan destinos comunes.

Mientras Estados Unidos conmemora el 250 aniversario de su fundación, la ocasión ofrece más que una oportunidad para la reflexión nacional. Brinda un momento para considerar el legado hemisférico más amplio de la era revolucionaria. La Revolución Americana contribuyó a iniciar un diálogo sobre la libertad, la representación, la ciudadanía y el autogobierno que se extendió mucho más allá de las fronteras de Estados Unidos. Generaciones de líderes y ciudadanos de todo el continente americano se sumaron a ese diálogo y lo adaptaron a sus propias circunstancias.

Hoy, el debate ha entrado en una nueva fase. Pocos actores políticos serios defienden que la monarquía deba reemplazar al gobierno republicano o que la soberanía popular deba ceder ante el dominio imperial. Las cuestiones fundamentales de los siglos XVIII y XIX se han resuelto en gran medida. El desafío que enfrenta el continente americano hoy es diferente. Los ciudadanos de todo el hemisferio se preguntan cada vez más si las instituciones democráticas pueden proporcionar seguridad, prosperidad, rendición de cuentas y una gobernanza eficaz en un mundo en rápida transformación.

Ese desafío podría determinar, en última instancia, si las Américas avanzan hacia un futuro democrático compartido o continúan por caminos políticos paralelos. La división más trascendental en el hemisferio podría no surgir entre izquierda y derecha, ni siquiera entre democracia y autoritarismo. Podría surgir entre los Estados capaces de traducir la legitimidad democrática en una gobernanza efectiva y aquellos que no lo son.

La historia sugiere que, cuando los sistemas democráticos pierden la capacidad de cumplir sus promesas, los ciudadanos rara vez abandonan su exigencia de resultados; en cambio, suelen depositar su confianza en líderes que prometen sortear por completo los obstáculos percibidos de la gobernanza democrática. La confianza pública en la democracia depende no solo de las elecciones y las constituciones, sino también de la capacidad de los gobiernos para obtener resultados frente a importantes dificultades.

La trascendencia perdurable de 1776 reside no solo en las instituciones que creó, sino en la premisa de que un gobierno legítimo emana del consentimiento de los gobernados. Ese principio transformó la historia política de las Américas. Sin embargo, el consentimiento no puede subsistir solo con simbolismo. Requiere instituciones capaces de satisfacer las expectativas públicas y adaptarse a las nuevas realidades.

El próximo capítulo de la historia democrática hemisférica no lo escribirán quienes celebran con mayor entusiasmo la herencia revolucionaria, sino quienes demuestren que la gobernanza democrática sigue siendo capaz de resolver los problemas del siglo XXI.

El autor es socio y asesor sénior de Pan-American Strategic Advisors, un centro de estudios y consultoría con sede en Miami. Su investigación se centra en la gobernanza, la democracia y la corrupción.