América Latina se convierte en el epicentro de las inversiones mineras

Exclusivo Suscriptores

OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Mientras la industria minera se fortalece como nicho de empleo y desarrollo económico a nivel global, Panamá sigue rezagada y estancada en el tema.

Y es que el tiempo no detiene su marcha frente a las necesidades globales de producción y consumo de minerales; y Panamá, al no redefinir su política pública en cuanto a este tema, asume el riesgo de no ser parte del epicentro de un fenómeno que está remodelando el mapa de las inversiones mineras a nivel global.

“América Latina tiene hoy una oportunidad histórica con los minerales estratégicos que el mundo demanda, pero solo podrá aprovecharla si decide hacerlo de manera responsable, coordinada y en beneficio propio”. Ese fue uno de los mensajes más claros del foro organizado recientemente por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), donde se abordó la Agenda de los Minerales Estratégicos en América Latina y el Caribe.

Según datos recientes, la región absorbió el 74% del valor total de fusiones y adquisiciones mineras durante 2025, dados sus vastos depósitos de minerales críticos y menores costos operativos respecto a otras regiones.

El presidente de la CAF, Díaz-Granados, en el reciente Foro CAF 2026, afirmó que: “Para la seguridad alimentaria global, nuestros campos ofrecen la despensa más grande del planeta”. Y es que para la inteligencia artificial y la transición energética global se requieren los metales y minerales que tiene América Latina y el Caribe; un análisis que proviene del Informe Barómetro de Minerales del Futuro 2025, que estudia la preparación de las distintas cadenas de suministro en regiones como África, Medio Oriente, Asia Central y la propia América Latina. El informe aporta datos significativos que reflejan una oleada de inversiones y acuerdos que consolidan a la región como un destino preferido para capitales globales en busca de recursos esenciales para la transición energética y la tecnología.

El acelerador detrás de este interés es la creciente demanda global de minerales como litio, cobre, níquel, cobalto y tierras raras, fundamentales en la electricidad, construcción, automoción, telecomunicaciones, energías renovables y en la alta conductividad de cableado, motores eléctricos, vehículos eléctricos, tuberías y componentes electrónicos.

No me cansaré de decirlo, ni mucho menos de ruborizarme al sustentar que el cobre es esencial no solo para el funcionamiento del cuerpo humano, sino que este mineral también es clave para el desarrollo y devenir cotidiano de las generaciones presentes y futuras, tanto de comunidades rurales como urbanas.

Sustentado esto científicamente por estudiosos del tema, ¿qué esperamos como país? ¿Ser parte del debate mundial o aislarnos bajo argumentos disparatados?

Sin lugar a dudas, apuesto al desarrollo inclusivo y responsable, con normas claras y lineamientos precisos que incluyan la identificación de obligaciones que puedan garantizar su cumplimiento.

Para el consultor René Quevedo, “es fundamental mejorar el clima para la inversión extranjera”. Sin embargo, considera que esa acción debe ir de la mano con la confianza que se debe generar en que invertir en Panamá es un buen negocio y no un riesgo.

Y es que, para que podamos entrar en el debate global sobre el tema, la seguridad jurídica es un componente significativo para la competitividad de un país y determinante en la captación de inversiones.

Lo he dicho anteriormente: la falta de seguridad jurídica para las inversiones provoca incertidumbre, paraliza proyectos y ahuyenta el capital nacional y extranjero, ya que los inversionistas temen cambios arbitrarios en las reglas del juego, riesgos de expropiación y altos costos legales; sin contar una de las consecuencias más graves: la fuga de capitales y la pérdida de miles de empleos formales.

Nos aguardan retos muy importantes como país si queremos volver a crecer y recuperar los más de 100 mil empleos formales perdidos entre 2023 y 2025.

En atención a lo anterior y partiendo de un punto de vista objetivo y científico, enumero: (1) es urgente recuperar la confianza en las inversiones promoviendo seguridad jurídica; (2) construir reglas claras que nos ayuden a recuperar el grado de inversión; (3) reabrir la mina; y no puedo dejar de mencionar (4) la necesidad de asegurar una efectiva transición en la administración de los puertos de Balboa y Cristóbal.

De no cumplirse estas condiciones, la tasa de desempleo seguirá aumentando y países como República Dominicana, Perú, Chile y Guyana seguirán atrayendo más inversión extranjera directa.

Es hora de tomar decisiones de significativa trascendencia que nos posicionen como el país que somos: el de las inversiones seguras.

Aquí el debate ya es global, y las reflexiones que aportó el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe CAF 2026 fueron claras.

Nos toca entonces retomar la dirección correcta, sumar las ideas de todos y promover la certidumbre necesaria para ser parte de las soluciones del dilema global de la transición digital y energética.

El autor es exministro de Trabajo y Desarrollo Laboral.