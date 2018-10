De los amigos del libro

En el libro Una historia de lectura, de Alberto Manguel, tenemos hermosas referencias de la amistad entre el libro y algunos personajes históricos. Manguel nos aproxima a ese encuentro que ha durado siglos sin que los enemigos de la lectura hayan podido destruir.

El amigo más antiguo del libro es Dios.

El Señor conoce el poder de la palabra y por eso utiliza a los profetas para que escriban sus principios: en el año 593 a.C, el profeta Ezequiel tiene una visión en la cual se le ordena abrir la boca para comerse un rollo de libro y así adquirir su conocimiento.

En el año 100 de la era cristiana, el gran visir de Persia, Abdul Kassem, para no separarse de sus libros, los hacía llevar por una caravana de 300 camellos entrenados para moverse en orden alfabético.

En 1990, el mundo del libro se conmovió cuando las autoridades encontraron en la casa de Stephen Blumberg, en Ottawa, Iowa, 11,000 libros raros robados de 327 bibliotecas de distintas regiones de Estados Unidos.

No los había robado para comerciarlos, sino para estar solo con ellos.

Francesco Petrarca, el inaugurador del Renacimiento en Italia y creador del soneto, fue un gran admirador de los textos griegos y romanos.

Cuenta la historia que su padre quería que fuera abogado, por lo que quiso quemar los libros del niño. Fue necesario rescatarlos del fuego, pues el Petrarca niño empezó a dar gritos.

Es bueno pensar que hay gente que hace cosas raras por tratar de tener un libro, aunque no sea lícito. No defiendo que roben libros; mucho menos de las bibliotecas, pero encuentro cierta satisfacción cuando alguien no me devuelve un libro prestado.

Este raro comportamiento me ha costado varios cientos de libros. Pienso que los libros son para los que desean leerlos. Privar de la lectura a cualquier persona es como privarle de la libertad. Leer no es solo una forma de libertad; es una manera de recuperar esa libertad. La ecuación es simple: libros-lectura-libertad: más y mejores democracias. Incentivar la cultura del libro es hacer democracia.

El autor es escritor y promotor de lectura