Amor por el ajedrez

El ajedrez es una disciplina deportiva en amplio crecimiento en Panamá que requiere una preparación física y mental previa a las partidas dentro de los torneos. Es un deporte reconocido por el Comité Olímpico Internacional, aunque por el momento no forma parte de los Juegos Olímpicos tradicionales, razón por la cual organiza sus propias olimpiadas. Es una disciplina que cuenta con un amplio repertorio de aperturas, medio juego y finales, transformando cada movimiento en millones de posibilidades en el desarrollo de una partida completa.

Es por esta razón que la Federación Internacional de Ajedrez ha desarrollado una estructura y reglamentación a nivel mundial para las diferentes modalidades de partida, tales como las clásicas, blitz y rápidas (rapid), que involucran una preparación integral de los atletas para el desgaste físico y mental al que pueden estar sometidos en cada torneo.

El mundo de este deporte tiene en la actualidad entre sus máximos exponentes a jugadores de la talla de Magnus Carlsen, Hou Yifan, Aleksandra Goryachikina y Hikaru Nakamura, sin dejar de mencionar a quienes hicieron historia como Garry Kasparov, Judit Polgár, Bobby Fischer y José Raúl Capablanca, entre tantos otros que han escrito y continúan escribiendo páginas memorables en la historia mundial del ajedrez.

En la actualidad, en Panamá el deporte incluye actividades en las categorías infantiles, juveniles y adultas, tanto absolutas como femeninas. Evidencia de ello es que este año, en enero, se desarrolló el Campeonato Nacional de Ajedrez Clásico Absoluto y Femenino. A finales del mes de febrero e inicios de marzo se desarrollará el Campeonato Nacional de Ajedrez por Categorías Impares para menores de 17 años, y para marzo se tiene programado el Campeonato Nacional Sub-20 Nicolás Batista “In Memoriam”, absoluto y femenino, con la participación de más de 300 atletas infantiles y juveniles de alto nivel.

Para los equipos panameños, los torneos internacionales que se acercan incluyen la participación del equipo olímpico de Panamá en la XLVI Olimpiada de Ajedrez, que se desarrollará en Uzbekistán, así como el XV Campeonato Panamericano U7-U17 de Ajedrez Absoluto y Femenino 2026, que se celebrará en El Salvador, entre otros torneos internacionales de alto nivel. Es importante resaltar que durante el año 2025 diversos atletas panameños en categorías infantiles, juveniles y adultas destacaron a nivel internacional, dejando en alto el nombre de Panamá en esta hermosa disciplina.

Las páginas de la historia del ajedrez de Panamá se escriben hoy, con el ascenso de atletas de alto nivel tales como Roberto Sánchez, Jorge Baúles, Orlando León, André Méndez, Ashley Castillo, María Angélica Carrillo, Mariana Lobo, Keytleen Chavarría y Alessia Avendaño, entre muchos otros atletas destacados, que hacen patria al desarrollar esta disciplina. El impulso del ajedrez en Panamá se ve fortalecido por la labor que realizan los clubes escolares, los equipos universitarios, la Federación Panameña de Ajedrez y los diversos clubes, tales como Proyecto 64, Ajedrez Criollo, Smile Factory, Élite Horse Chess y Thor, entre otros igualmente importantes, que realizan un esfuerzo sostenido para formar niños, niñas y jóvenes en todo el país en este hermoso y apreciado deporte, conocido como el deporte ciencia.

Es importante resaltar que en el año 2023, mediante decreto ejecutivo del Ministerio de Educación, el ajedrez se incorporó al sistema educativo de Panamá. Por tanto, en un mundo donde infantes y jóvenes se enfrentan a constantes riesgos sociales, y donde los entornos virtuales y la inteligencia artificial están en pleno desarrollo, desplazando la manera tradicional de pensar, el ajedrez se constituye en un bastión del pensamiento humano y en una excelente herramienta para estimular la cultura, la salud, la creatividad, la disciplina y el pensamiento crítico. A diferencia de otras disciplinas deportivas, aunque se pierda una partida, en el ajedrez siempre se gana un aprendizaje para la vida, herramientas fundamentales para la formación de ciudadanos que hagan patria y contribuyan a un mejor futuro para nuestra nación.

El autor es profesor especial de la Universidad de Panamá, Centro Regional Universitario de Los Santos