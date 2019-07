Tras 25 años del atentado de Alas

Me ha tomado 25 años poder escribir estas líneas. Era el 19 de julio de 1994. Lo recuerdo perfectamente. La tarde estaba soleada, con un calor de verano. La vista se extendía hasta el horizonte, que difícilmente presagiaba una tragedia tan profunda. Como todos los días, me dirigí al counter de Alas Chiricanas, para tomar el vuelo de las 5:00 p.m. Pero cuando llegué al Aeropuerto de France Field, ya se sucedía una conmoción. Unos susurraban que se había dado una explosión; otros, un accidente. Eso sí, algo siniestro había ocurrido con el vuelo 00901, del HP-1202, que había salido a las 4:30 aproximadamente. Varios de nuestro grupo tuvimos que discutir con las dos operarias de Alas, para que se nos permitiera ver la lista de pasajeros. Todos teníamos algún conocido, familiar, amigo, compañeero. Al llegar esa tarde al Aeropuerto de Paitilla, nos percatamos de que ya se habían apersonado algunos familiares de los pasajeros siniestrados. Me preguntaban si tal o cual persona iba en ese vuelo. A veces asentí... otras dije que no sabía.

Veinticinco años después, la realidad muestra que muy poco se ha logrado saber de lo que ya conocíamos en los días posteriores al acto terrorista. Eran 21 personas entre pasajeros y tripulación. Se decía que un tal Ali Jamal era el terrorista. No hablaba inglés ni español. Su descripción: de 25 a 35 años, ojos pardos claros, con un peso de aproximadamente 180 libras, pelo negro, estatura 5 pies 9pulgadas, de raza probablemente del Medio Oriente. El explosivo, Semtex plástico lo llevaba escondido en un radio Motorola P-500. Su cuerpo, decapitado, no ha sido reclamado hasta el día de hoy.

Mediante una carta fechada el 20 de noviembre de 2017, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, comunicó al presidente Juan Carlos Varela que nuevas pruebas se habían recopilado, en las que se confirmaba que la organización chií Hezbola estaba detrás del acto terrorista. Un día antes de la caída del vuelo de Alas, se había dado un acto terrorista en Buenos Aires, en el cual un camión cargado de explosivos fue detonado en la Asociación Mutual Israelita de Argentina , en el que murieron 85 personas, no todas judías, y más de 300 resultaron heridas. ¿Casualidad o correlación? Si uno se adentra al portal del FBI, se pueden recavar ciertos datos. En mayo 27 del mismo año, un individuo, haciendo uso de una tarjeta de crédito robada a un norteamericano, alquiló un Mazda 4x4 en una agencia llamada Vantage Rent a Car. Ese mismo día alquiló otro, un jeep Cherokee 4x4. En mayo 28, el mismo hombre, utilizando la misma tarjeta, compró un sistema telefónico con 2 líneas. Días después ambos carros fueron encontrados abandonados en el aeropuerto de Tocumen. ¿Guardan relación con el atentado de Alas?

El FBI afirma que el verdadero nombre del terrorista es Ali Hawa Jamal. Anteriormente había viajado a Colombia, Venezuela, Costa Rica y el Líbano. No hablaba; se comunicaba por notas. Una supuesta organización terrorista llamada Ansar Allah, localizada en la ciudad de Sidón, Líbano, se atribuía ambos atentados, tanto en Buenos Aires como en Panamá. Luego se pudo investigar que tal organización no existía.

No sé por qué, aunque también yo lo utilizo, se le dice atentado al acto terrorista que sucedió ese fatídico 19 de julio. Atentado implica atentar, tratar de llevar a cabo un acto, cuando todos conocemos el resultado de lo que realmente ocurrió. Padres que nunca mas verán crecer a sus hijos, padres que tuvieron que enterrarlos, mujeres que nunca sentirían más el calor de la presencia de sus esposos… ¿Por qué personas como yo, que tomábamos esos vuelos cada día, fuimos librados, mientras otros tal vez más inteligentes, más jóvenes, mejores personas, no lo fueron? Después de la tragedia ironizábamos entre nosotros que muchos de los que murieron ese día no volaban habitalmente a esa hora; respondían a un compromiso, a una cita conseguida a última hora. Como escribiera el novelista Albert Camus: si se hiciera un grupo de los que prácticamente no entendemos nada, inclúyanme en él. La pregunta que nunca logré resolver es esta: Alas Chiricanas utilizaba en sus vuelos diarios a France Field dos tipos de aviones, un EMB110 Bandeirante, con capacidad de más o menos 19 pasajeros, y un DASH-7, fabricado por De Havilland, que podía transportar 40. Si un acto terrorista tiene como principio maximizar el número de víctimas, por qué ese día Jamal escogió el de menos pasajeros? Mientras tanto, solo nos queda como consuelo recordar a nuestros colegas, familiares y amigos. Y eso sí, vivir una vida plena y moral en su memoria.

El autor es empresario