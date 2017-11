525 años de legado

En las postrimerías del mes de octubre, en el que “recordamos”, porque ya no “conmemoramos” casi nada; después de 525 años de la llegada de Cristóbal Colón a suelo americano, se ha debatido mucho sobre este acontecimiento tan singular para nosotros los americanos con sangre nativa y española, a tal punto que ahora, han surgido teorías, algunas basadas en hallazgos, que corroboran según ellos, la anterior presencia de vikingos y hasta asiáticos, en nuestro continente (de las cuales, por cierto, no existen contactos ni de intercambios de culturas ni de especies), tratando con ello de demeritar el descubrimiento de América, por otros que no fueran los españoles, guiados por un genovés; a lo que posteriormente hemos denominado como el “Encuentro entre dos mundos”, lo cual constituye sin ninguna duda uno de los momentos fundamentales de la historia de la humanidad y debe relacionarse con el primer viaje alrededor del mundo realizado por la tripulación de Fernando de Magallanes pocos años después, que abrió el paso a la conquista de esta parte del mundo por los europeos.

El contacto con los españoles tuvo un enorme impacto en América, como la introducción de diversas especies tanto animales como vegetales; el caballo, ganado vacuno, porcino y ovino, plantas como centeno, avena y trigo; de igual manera se exportaron desde aquí lo que hoy se estima constituye el 75% de la base alimentaria del mundo, el maíz, la papa, el tomate, el chocolate, la vainilla.

Como lo cita Octavio Paz, premio Nobel de Literatura 1990. “No todo fue horror: sobre las ruinas del mundo precolombino, los españoles y portugueses levantaron una construcción histórica grandiosa, que todavía está en pie, unieron a muchos pueblos, que hablaban lenguas diferentes e idolatraban dioses distintos, los unieron a través de leyes e instituciones jurídicas y políticas, pero sobre todo por la lengua, cultura y religión”.

Yo podría añadir sin ningún atajo, lo más importante de este encuentro de dos mundos, ha sido la evangelización de la palabra de Dios; prueba de ello es que en la actualidad el 70% de la población de América Latina mantiene identidad religiosa con el catolicismo, (según Pew Reseach Center, 2014). Y es que la fe católica esta cimentada en roca, a pesar de las adversidades mantiene vigencia más de 2 mil años, posterior a la venida de Jesús, como él lo prometió. El evangelio es parte de la historia, porque Cristo entró a la historia a través de su encarnación. En cada época la Iglesia presenta las verdades eternas del evangelio, de una manera que el mundo que lo rodea pueda entender, a través de diferentes métodos, pero con el mismo mensaje. En la última cena, Jesús promete enviar el Espíritu Santo, para guiar a la Iglesia, en la plenitud de la verdad (Juan 14: 25-26) y es el Espíritu Santo el que ha mantenido con su fuego ardiente, viva la llama del amor de Dios a la humanidad, prueba ineludible de la solidez de su iglesia.

El autor es ingeniero agrónomo