La reciente y trascendental ruptura entre el gobierno de Donald Trump y la compañía de inteligencia artificial Anthropic, liderada por Dario Amodei, ha sacudido los cimientos políticos y tecnológicos globales. El Departamento de Defensa de Estados Unidos canceló sus contratos en represalia porque la empresa se negó a eliminar dos restricciones que considera irrenunciables: la prohibición de usar su IA para el espionaje masivo de la población y para la operación de armas letales completamente autónomas.

La maquinaria propagandística del gobierno, por boca de su secretario de Defensa, ha calificado la postura de Anthropic como un “inaceptable intento de veto sobre las decisiones militares”, y ha amenazado incluso con invocar la draconiana Ley de Producción de Defensa de 1950 para suprimir estas cláusulas contractuales por la fuerza. No debemos dejarnos deslumbrar por esta retórica estatista. El debate de fondo no es, bajo ninguna circunstancia, una cuestión de “soberanía estatal frente a una empresa privada rebelde”. La verdadera disyuntiva moral es si el gobierno debe poseer un poder irrestricto para espiar masivamente a sus ciudadanos o para desplegar armamento no fiable que pone en peligro a inocentes.

Desde la óptica libertaria, se sostiene que el Estado actúa históricamente como uno de los principales agresores y violadores de los derechos de propiedad y de las personas. El aparato de “seguridad nacional” moderno se ha convertido en una burocracia permanente que utiliza su poder para justificar guerras, intervenciones y la expansión de su dominio. Al exigir una herramienta tecnológica para la vigilancia masiva, el gobierno demuestra su desprecio por el derecho fundamental a la libertad y a la privacidad, lo que sugiere que su objetivo central es el control de la ciudadanía.

Además, el afán del Pentágono por emplear armas autónomas aún inmaduras revela la naturaleza riesgosa del estatismo bélico. Como advierte la ética de la libertad, las armas modernas que no pueden delimitar su daño exclusivamente a los agresores y que ponen en riesgo a civiles inocentes resultan éticamente cuestionables. Amodei, en una demostración de coherencia empresarial, ha priorizado sus líneas rojas morales sobre los intereses económicos asociados a los contratos estatales. Al negarse a ceder, reivindica el principio de que los contratos voluntarios y los derechos individuales constituyen límites legítimos al poder del Estado.

La amenaza de recurrir a decretos de emergencia para obligar a una empresa a construir herramientas de vigilancia o coerción exhibe con claridad la dimensión coactiva del poder estatal. Lo que Anthropic está haciendo no es sabotaje: es ejercer su derecho de propiedad y de libre asociación para no participar en actividades que considera contrarias a sus principios.

Si el gobierno estadounidense prevalece, erosionando la autonomía contractual para imponer su voluntad, el mundo podría avanzar hacia formas más intensas de autoritarismo tecnológico. Este episodio funciona como una advertencia global: la contención del poder no proviene únicamente de los despachos políticos, sino también de individuos y empresas que deciden fijar límites éticos frente a las exigencias del Estado.

