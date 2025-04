Apatheia: ¿Utopía u objetivo alcanzable?

Exclusivo Suscriptores

Hoy día vivimos probablemente uno de los tiempos de mayor cambio y velocidad de la historia de la humanidad. Todos los días hay novedades a nivel mundial y local que impactan nuestra salud, nuestros negocios o trabajos, los gobiernos de nuestros países, los productos que compramos y vendemos, nuestra seguridad, entre otros elementos cruciales de nuestro diario vivir. Noticias que nos hacen pensar en el futuro de los hijos que hemos decidido traer al mundo. Noticias y situaciones que, naturalmente, provocan un volcán de emociones humanas que, en muchas ocasiones, nos llevan a cometer errores o a entrar en pánico. Nos sacan de nuestro estado mental pleno. En mi situación personal, me sucede a menudo conforme mi mente procesa el sinfín de información a la que le doy acceso a diario.

Es aquí donde el permanente trabajo con el objetivo de controlar nuestras emociones es fundamental para navegar estos tiempos. Y es de las cosas más difíciles que pueden existir.

Cuando se dio inicio al entrenamiento de personas que iban a viajar al espacio como astronautas, la característica más importante de sus planes de preparación era desarrollar la habilidad de no entrar en pánico. Cuando entramos en pánico, cometemos errores, ignoramos reglas, nos saltamos procedimientos, no seguimos los planes, nos volvemos reactivos y entregamos todo nuestro sistema operativo a las hormonas de la supervivencia. Con esto, buscaban que, ante una situación de emergencia, ellos tuvieran la capacidad de ignorar por completo el ruido y enfocarse en un 100% en lo que podían controlar. Este nivel de dominio podría salvar sus vidas, de ser necesario.

Conceptualmente, no es tan diferente en nuestro diario vivir, donde el ruido, los cambios, los obstáculos y la velocidad que llevamos nos invitan a cometer errores. Por eso me pregunto: ¿tengo la capacidad de bloquear ese ruido? ¿Tengo la capacidad de mantener mis emociones en estricto balance ante un obstáculo? ¿Tengo la capacidad de segregar mentalmente lo que no puedo cambiar y enfocarme en lo que sí? ¿Tengo la capacidad de enfocarme en la resolución del problema y no en la reacción emocional al mismo? Me hago estas preguntas y tengo que responder honestamente: no. No tengo esa capacidad, lo que me lleva a cuestionarme si debo tenerla. Si debo trabajar en lo que los griegos llamaban apatheia, ese estado de imperturbabilidad o ausencia emocional. Pero no una ausencia emocional completa, ni una que me lleve a la pérdida total de las emociones que me hacen ser humano, sino una que me permita bloquear lo negativo, lo que me hace daño, y lo que no ayuda. No dejarlas ni siquiera manifestarse. Entrenar mi mente y corazón de tal forma que, en segundos, puedan segregar estas emociones y enfocar toda mi energía en la resolución del problema. Vivir libre de distracción y perturbación. ¿Será posible?

¿Será posible, en cuestión de segundos, entender que, si una emoción en particular no contribuye a la resolución del problema, debe ser descartada de inmediato? ¿Me hará menos humano? ¿Me hará superficial? O tendría razón Nietzsche al decir que, en algunos casos, ser superficial puede ser el más profundo de los enfoques.

Lo que sí es una realidad es que el control de las emociones hoy día es más importante que nunca. Puede ser la diferencia entre un triunfo y un fracaso, e inclusive entre la salud y la enfermedad. La lógica es nuestra mejor herramienta y debemos aprovecharla. Cuestionar y preguntarnos constantemente ante una situación en particular, hasta aterrizar en la solución.

¿Ante esta reflexión, es la apatheia una utopía o un objetivo alcanzable? Aún no lo sé.

El autor es empresario.