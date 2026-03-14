APEDE y el liderazgo empresarial al servicio del país

Exclusivo

Un gremio empresarial alcanza su mayor relevancia cuando trasciende la defensa de intereses sectoriales y asume responsabilidades frente al país. Al aproximarse un nuevo aniversario de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), resulta oportuno recordar que este gremio ha sido uno de esos casos singulares. Desde su fundación no fue concebido solamente como un espacio para reunir ejecutivos, sino como un foro de pensamiento, propuesta y compromiso cívico con el desarrollo nacional.

Esa visión se debe, en gran medida, a su fundador, don Fernando Eleta Almarán. Desde el inicio comprendió que un gremio empresarial podía desempeñar un papel más amplio en la sociedad. La APEDE debía ser un espacio donde ejecutivos y profesionales reflexionaran sobre el destino del país, formularan propuestas y participaran con independencia de criterio en los grandes debates nacionales.

Esa concepción explica por qué la APEDE ha mantenido durante décadas un lugar respetado en la vida pública panameña. Su influencia no proviene únicamente de la calidad profesional de sus miembros, sino de su vocación de participar en los asuntos públicos con actitud propositiva, constructiva e independiente. La Asociación ha acompañado las buenas políticas públicas cuando corresponde, pero también ha advertido con firmeza cuando el rumbo exige reflexión o corrección.

La historia de la APEDE es también la historia de quienes han asumido el desafío de presidirla. Desde su fundador, Fernando Eleta Almarán, hasta la actual presidenta Giulia De Sanctis, el gremio ha sido conducido por hombres y mujeres que han asumido la responsabilidad de orientar una institución cuya voz tiene peso en el debate nacional. Cada presidencia ha aportado su visión y su esfuerzo, fortaleciendo una tradición institucional que trasciende a las personas.

Resulta igualmente significativo que seis mujeres hayan presidido la APEDE, reflejando una evolución positiva en el liderazgo femenino dentro del gremio y del propio sector empresarial panameño.

Me correspondió servir a la APEDE durante varios años en distintas responsabilidades, hasta asumir la presidencia de la Junta Directiva durante dos períodos consecutivos, 2004-2005 y 2005-2006, luego de haber sido reelegido por la membresía. Siempre entendí ese honor como una responsabilidad mayor: custodiar una tradición institucional y proyectarla hacia el país.

Durante nuestra gestión procuramos aportar, modestamente, nuestro granito de arena. Impulsamos el fortalecimiento institucional del gremio, promovimos el crecimiento de su membresía, reactivamos capítulos en provincias y relanzamos instrumentos de análisis como el Informe Económico Mensual. También promovimos una reforma integral de los estatutos, conscientes de que las organizaciones deben actualizarse para servir mejor.

Pero, sobre todo, buscamos fortalecer el papel de la APEDE como espacio de pensamiento y propuesta nacional. En ese contexto impulsamos iniciativas relacionadas con la transparencia, la ética empresarial, la competitividad y la necesidad de avanzar hacia consensos nacionales alrededor de una estrategia de desarrollo incluyente y sostenible.

En ese marco impulsamos, entre otras, iniciativas de particular importancia para el país, como la Ley de Transparencia en la Gestión Pública, el Pacto Ético Empresarial de Panamá, el Centro Nacional de Competitividad y la Concertación Nacional para el Desarrollo. Todas respondían a una convicción esencial: el desarrollo económico solo es sostenible cuando se apoya en instituciones sólidas, transparencia y una cultura pública basada en la integridad.

Participamos también en debates nacionales relevantes, entre ellos el de la Caja del Seguro Social, la promoción de mecanismos de participación ciudadana en los procesos de designación de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el respaldo al proyecto de ampliación del Canal de Panamá desde una visión de responsabilidad histórica y sentido social.

Al mirar hacia atrás, recuerdo con gratitud esa experiencia. La APEDE es, ante todo, una escuela de liderazgo cívico, donde se aprende que el compromiso empresarial no se limita a la empresa, sino que se proyecta hacia la sociedad y al fortalecimiento de las instituciones.

En el libro Historia, Legado y Compromiso, que publicamos sobre la APEDE, el propio fundador, don Fernando Eleta Almarán, tuvo palabras que recibí con humildad, profundo orgullo y agradecimiento. Señaló en su reseña que la APEDE tenía alma y que, refiriéndose a un servidor, era producto “de esa motivación de servir, de guiar y de motivar a quienes desean integrarse y dar su tiempo y esfuerzo al servicio del entorno del que somos parte”.

Hoy, al acercarse un nuevo aniversario de su fundación, vale la pena reafirmar la vigencia de su misión. Panamá sigue necesitando gremios con visión, independencia y sentido de responsabilidad nacional, capaces de aportar pensamiento, liderazgo y propuestas al debate público.

Ese fue el espíritu con que nació la APEDE. Ese ha sido el legado de quienes la han presidido. Y ese debe seguir siendo el norte de esta institución que muchos sentimos con orgullo como propia.

Porque, en definitiva, pertenecer a la APEDE también significa asumir una responsabilidad cívica permanente: preguntarnos, con humildad y sentido de Patria, cómo podemos servir mejor al país y actuar en consecuencia.

El autor es expresidente de la APEDE.