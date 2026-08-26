Apego para toda la vida

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Cuando pensamos en la palabra apego, quizás venga a tu mente una imagen de un bebé con su mamá, y esto es común porque hemos aprendido que los primeros años de la vida son claves para la formación de este vínculo. Este vínculo es importante, ya que, a través de nuestra relación con nuestros padres, aprendemos a interpretar el mundo, a relacionarnos con los demás e incluso con nosotros mismos.

Se dice que el apego es uno de los pilares del desarrollo socioemocional y la salud mental en la adultez, y es por eso que se cuida y se trabaja con mucha vehemencia. Pero ¿qué pasa con el sistema de apego una vez establecido? ¿Sería correcto pensar que, una vez que el niño ha establecido una relación de apego sana con sus cuidadores, esta se queda estática toda la vida?

Pues la respuesta es no. El apego y la calidad del vínculo están vivos, despiertos y se ven influenciados por las experiencias que se tengan a lo largo de la vida. Cada etapa que experimentamos, cada crisis que atravesamos, nos invitan a poner a prueba y revisar estas relaciones.

La adolescencia, por ejemplo, es un momento de la vida sumamente susceptible para esta relación, porque el desafío de este período consiste en desarrollar una identidad diferenciada de la de los padres. Esta diferenciación puede sentirse como rechazo para los padres e incluso para el mismo adolescente.

Al igual que en la infancia, los adolescentes necesitan padres que estén sintonizados con sus necesidades y experiencias, presentes en sus vidas y dispuestos a acompañarlos en su búsqueda. El adolescente, igual que el niño, necesita de la base segura que otorgan los padres para poder salir a explorar, pero ya no se trata solamente de la exploración del mundo externo, sino del mundo interno.

El adolescente busca definir su identidad, y tener una figura segura que le permita diferenciarse, explorar y explorarse favorece este proceso. La pregunta que queda oculta entre líneas sería: “Si descubro que somos distintos, ¿seguirás estando ahí para mí?”. Mientras que el mensaje que manda un padre sería algo así: “Puedes ser distinto a mí y nuestra conexión sigue siendo igual de fuerte”.

Ahora, si bien es cierto que esto es lo ideal, la realidad es que la adolescencia puede ser un período muy movilizador para los padres. En este proceso de búsqueda interna, el adolescente puede optar por desestimar los intentos de compañía de los padres e incluso las herramientas que se le han ofrecido previamente. Se siente como si la relación dejara de ser un lugar de refugio y validación, y esto puede sentirse como rechazo.

A los padres, a quienes se les adjudica un rol de observadores pasivos, les toca ver a sus hijos poner en acción este mapa interno en sus nuevas relaciones sociales, de amistad e incluso en sus primeras relaciones amorosas. Algunas experiencias confirman este mapa, mientras que, en otras ocasiones, esta búsqueda puede sentirse dolorosa o fallida al encontrarse con rechazo social, acoso escolar, conflictos entre amigos, primeras decepciones amorosas o desregulación emocional.

Lo bueno es que podemos pensar en la relación de apego inicial como una especie de vacuna: tenerla protege, pero no previene la enfermedad. Es decir, haber construido desde temprano un modelo interno seguro no los inmuniza contra el dolor o el conflicto relacional, pero les ofrece recursos emocionales y relacionales para atravesar situaciones difíciles y recuperarse de ellas.

Y quizás el objetivo de criar con apego seguro nunca fue construir una relación que no atravesara crisis, sino una relación suficientemente segura como para poder atravesarlas, transformarse y encontrarse nuevamente del otro lado.

La autora es psicoterapeuta.