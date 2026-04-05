APP: la vía más rápida para mejorar agua, hospitales, escuelas y logística en Panamá

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Panamá puede acelerar las soluciones a sus problemas de infraestructura y servicios públicos mediante el uso de las Asociaciones Público-Privadas (APP). Este modelo permite combinar la eficiencia del sector privado con la supervisión del Estado, para lograr resultados más rápidos, mejor calidad de servicio y menor presión inmediata sobre las finanzas públicas.

En momentos en que la atracción de inversión extranjera muestra señales de desaceleración, en parte por la falta de una organización profesional y autónoma dedicada exclusivamente a ello, las APP se presentan como motores clave de crecimiento para dinamizar el empleo, mejorar la competitividad del país, elevar la calidad de vida de la población y atraer nuevas inversiones.

Agua potable: El acceso confiable al agua potable es una necesidad urgente, especialmente en diversas regiones del país. Proyectos de plantas potabilizadoras, redes de distribución, almacenamiento y mantenimiento pueden ejecutarse bajo esquemas APP, que permiten aprovechar financiamiento privado, tecnología moderna y mejores prácticas operativas.

La mejora en el suministro de agua no solo impacta la salud pública, sino que también fortalece la productividad económica, facilita nuevas inversiones y mejora las condiciones de vida de miles de familias panameñas.

Infraestructura logística: El Canal de Panamá requiere consolidarse como punto estratégico del comercio mundial, lo que exige fortalecer su infraestructura logística complementaria, incluyendo centros de distribución, cadena de frío, transporte multimodal y parques industriales.

Las APP pueden acelerar la creación de esta infraestructura clave —como puertos secos en el interior del país, sistemas de cadena de frío y la ampliación de carreteras estratégicas de acceso a puertos— e impulsar la atracción de inversiones en manufactura ligera, ensamblaje, nearshoring y comercio regional. Con ello, se contribuye a consolidar a Panamá como el principal hub logístico de América Latina.

Escuelas públicas: El mantenimiento y la modernización de las escuelas públicas son fundamentales para elevar la calidad educativa. Las APP pueden incluir la rehabilitación de instalaciones, equipamiento tecnológico, mantenimiento preventivo, eficiencia energética y la incorporación de laboratorios especializados.

Hospitales públicos: El sistema de salud también puede beneficiarse de las APP mediante la modernización y el mantenimiento de la infraestructura hospitalaria, la adquisición de equipos médicos y la mejora de servicios de apoyo. Este modelo permite optimizar la gestión, reducir los tiempos de espera y elevar la calidad de atención, fortaleciendo la confianza en el sistema público de salud.

Generación de empleo calificado: Las APP han demostrado que pueden generar empleos formales en áreas como ingeniería, construcción, tecnología, mantenimiento especializado y gestión de proyectos. Estos empleos impulsan el consumo interno, incrementan la recaudación fiscal y contribuyen al desarrollo de capital humano especializado.

Señal positiva para la inversión extranjeraEl desarrollo de proyectos APP bien estructurados envía una señal clara de confianza a los inversionistas internacionales, al demostrar que Panamá cuenta con reglas claras, estabilidad jurídica y una cartera concreta de proyectos viables. Una agenda activa de APP contribuye a reposicionar al país como un destino atractivo para fondos de infraestructura y empresas multinacionales.

Una cartera de proyectos APP de entre US$1,500 millones y US$2,500 millones podría generar entre 30,000 y 35,000 empleos durante su ejecución, operación y mantenimiento. Se trata de un catalizador de desarrollo económico y social que permite atender con mayor rapidez los desafíos en agua, educación, salud e infraestructura logística, al tiempo que impulsa la generación de empleo de calidad y la atracción de inversión extranjera.

El autor es expresidente del Consejo Empresarial Estados Unidos – Panama y administrador general de la Autoridad para la Atracción de Inversiones y la Promoción de Exportaciones de Panamá (Propanamá).