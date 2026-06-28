¿Aprenderemos algún día a reciclar?

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

En los últimos años se ha insistido en la importancia de reducir el uso del plástico, reutilizar materiales y separar los residuos en los hogares. Estas acciones, sin duda, representan un paso importante frente a una de las situaciones ambientales más visibles de nuestro tiempo.

Sin embargo, la respuesta no depende exclusivamente de lo que cada persona haga dentro de su casa. La basura no deja de existir cuando una bolsa es colocada en la acera ni desaparece cuando el camión recolector se la lleva. En muchos casos, los desechos simplemente cambian de lugar.

Existe la percepción de que reciclar consiste únicamente en clasificar los residuos y depositarlos en recipientes diferentes. Pero el reciclaje es un proceso mucho más amplio. Requiere una cadena capaz de recuperar, clasificar, transformar y reincorporar aquellos elementos que todavía conservan valor.

Cuando esa estructura no existe o funciona de manera limitada, gran parte del esfuerzo ciudadano pierde efectividad y el proceso queda reducido a trasladar los desechos hacia vertederos cada vez más saturados. Esta realidad se refleja en las cifras.

Diversas estimaciones indican que Panamá recupera apenas alrededor del 5 % de los residuos que genera, lo que evidencia que la respuesta no consiste solamente en producir menos basura, sino en desarrollar mecanismos que permitan aprovechar una mayor proporción de lo que hoy termina desechándose.

El modelo bajo el cual hemos gestionado los desechos durante décadas se ha basado principalmente en producir, consumir y desechar. Esta lógica pudo parecer suficiente en otros tiempos, cuando la cantidad de desperdicios era menor y los productos utilizados eran menos complejos.

Sin embargo, el crecimiento de las ciudades, los cambios en los hábitos de consumo y el aumento constante de artículos de un solo uso han puesto en evidencia las limitaciones de este esquema. La situación que enfrentan numerosas comunidades demuestra que trasladar la basura de un lugar a otro no resuelve el problema de fondo.

En este contexto, separar los residuos en los hogares sigue siendo una práctica necesaria, pero no puede constituir el último eslabón de la cadena. La recuperación de recursos susceptibles de ser reutilizados requiere centros de clasificación, plantas de procesamiento especializadas, sistemas de compostaje para los residuos orgánicos y mercados capaces de reincorporar vidrio, papel, metal y determinados plásticos a nuevas cadenas productivas.

Sin estas herramientas, numerosos elementos reutilizables terminan enterrados junto con aquellos que realmente ya no pueden recuperarse. Resulta paradójico que una parte importante de lo que hoy llega a los vertederos aún pueda tener una segunda oportunidad.

Se estima que cerca de la mitad de los desechos generados en el país corresponde a materia orgánica susceptible de convertirse en abono o de ser utilizada con otros fines.

La llamada economía circular propone una visión diferente. En lugar de considerar que todo aquello que desechamos pierde automáticamente su utilidad, plantea la posibilidad de prolongar su vida útil mediante procesos de transformación y reincorporación.

Este enfoque no elimina por completo la generación de residuos, pero sí permite reducir su volumen y disminuir la presión sobre el ambiente y los espacios destinados a su disposición final.

La responsabilidad de avanzar hacia este modelo no recae exclusivamente sobre los ciudadanos. También involucra a los municipios, las empresas, las industrias y las instituciones encargadas de diseñar políticas públicas.

La separación en origen constituye apenas el punto de partida de una estructura que necesita funcionar de manera coordinada para generar resultados reales. De poco sirve promover el reciclaje si las distintas etapas encargadas de hacerlo posible no avanzan de manera articulada.

Tal vez la pregunta no sea si aprenderemos algún día a reciclar, sino si seremos capaces de construir las condiciones necesarias para hacerlo realidad. Porque la basura que hoy parece ahogarnos no es únicamente consecuencia de lo que desechamos, sino también de las oportunidades que seguimos enterrando junto con ella.

La autora es arquitecta y estudiante de la Maestría en Paisajismo y Gestión Ambiental de la Universidad de Panamá.