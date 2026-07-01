Aprovechemos todo el valor del momento de la reinvención de la IA

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¿Podemos afirmar que la inteligencia artificial (IA) ya dejó de ser una conversación sobre productividad incremental? En este segundo trimestre de 2026, el debate estratégico para los líderes empresariales no ha girado alrededor de si deben adoptar IA, pero tampoco sobre cuál herramienta deben implementar primero. La verdadera discusión es otra: ¿qué empresas serán capaces de rediseñar por completo su modelo de negocio antes de que sus industrias cambien de forma irreversible? Ante todo, estamos entrando en una etapa comparable con una revolución industrial acelerada a una velocidad inédita.

“La IA es 10 veces el tamaño de la revolución industrial y avanza 10 veces más rápido”. Esta cita de Demis Hassabis, CEO de Google DeepMind, resume a la perfección la naturaleza revolucionaria de la IA generativa y la IA con agentes. La evolución, en apenas 18 meses, ha sido radical. En 2025, menos del 1% del código publicado en GitHub era generado por IA y las herramientas reducían la productividad de muchos desarrolladores. Para inicios de 2026, más del 20% del código ya era escrito por IA, mientras la productividad aumentó aproximadamente 20%. Más importante aún, los agentes de IA pasaron de resolver tareas de minutos a ejecutar flujos de trabajo equivalentes a entre 10 y 12 horas de programación humana.

Ese salto técnico explica por qué el momento actual resulta tan decisivo. Las organizaciones no experimentan únicamente con asistentes digitales, porque enfrentan la posibilidad real de automatizar procesos completos, rediseñar cadenas de valor y modificar la estructura del trabajo corporativo. Sin embargo, el 62% de las organizaciones continúan atrapadas en fases de experimentación o pilotos. El problema es estratégico y organizacional. Por lo mismo, nuestros colegas de McKinsey que lideran las prácticas de IA y tech en la firma, Kim Baroudy (Dinamarca) y Daniel Swan (Estados Unidos), apuntan a una serie de acciones que pueden ayudar a los líderes empresariales a convertirse en los impulsores de IA en sus organizaciones en este momento de reinvención de la inteligencia artificial.

Siete principios que impulsan la transformación de la IA empresarial

El primer principio consiste en entender que la oportunidad central está en capturar nuevos pools de ganancias. Muchas empresas concentran sus esfuerzos en automatizar tareas administrativas o elevar la eficiencia operativa. Esa aproximación tiene beneficios limitados y rápidamente se vuelve un estándar accesible para todos. El verdadero valor surge cuando la IA redefine productos, servicios, modelos comerciales y experiencias del cliente. Un banco que automatiza procesos internos ahorra costos. Un banco que transforma la forma de evaluar riesgos y entregar asesoría financiera cambia su posición competitiva.

El segundo principio es aún más contundente. Los mayores impactos provienen de reinventar workflows completos y customer journeys. El 95% de los esfuerzos de IA generativa fracasan en producir un impacto medible en el estado de resultados porque se quedan en herramientas superficiales. Las empresas que están avanzando más rápido son aquellas que replantean completamente cómo se realiza el trabajo y quién lo ejecuta, ya sea un humano, un agente o ambos.

El tercer principio redefine la ventaja competitiva. Los modelos se están convirtiendo rápidamente en commodities. La verdadera barrera defensiva será la calidad de los datos y el contexto institucional que las organizaciones sean capaces de capturar y proteger. McKinsey sostiene que muchos proyectos se estancan alrededor del 70% de precisión debido a que el conocimiento tácito de las organizaciones jamás fue estructurado. En América Latina, donde numerosas compañías todavía operan con procesos altamente dependientes de relaciones personales y conocimiento informal, esta dimensión adquiere una relevancia enorme.

El cuarto principio destaca el papel de los power users. La transformación más efectiva no suele comenzar con programas masivos y lentos. Empieza con pequeños grupos capaces de reconstruir procesos completos desde cero. El enfoque skunkworks permite crear nuevas formas de operar a gran velocidad y retirar gradualmente los modelos antiguos.

El quinto principio implica repensar el modelo operativo alrededor de equipos carbon plus silicon. Las empresas más avanzadas están evolucionando hacia equipos pequeños donde humanos y agentes trabajan juntos alrededor de resultados concretos. El sexto principio aborda la transición laboral: aproximadamente el 30% de las actividades actuales podrían automatizarse hacia 2030 utilizando tecnologías ya disponibles. Esto generará ansiedad organizacional, aunque también abrirá nuevas funciones y aumentará el valor de habilidades humanas como juicio, empatía, creatividad e inspiración. El reto para los líderes empresariales será gestionar simultáneamente productividad y legitimidad social.

CEOs como agentes de cambio en la IA

El séptimo principio resume todos los anteriores. Los CEOs se están convirtiendo, de facto, en directores de transformación de IA. Las organizaciones con mejor desempeño tienen tres veces más probabilidades de contar con liderazgo fuerte del C-level sobre IA. La implicación para el segundo semestre de 2026 y para el próximo año es evidente, y las empresas que deleguen esta conversación únicamente al área tecnológica llegarán tarde.

¿Cómo se prevé el panorama? Para finales de 2026 veremos compañías con automatización agentica expandida en sus principales cadenas de valor, equipos híbridos humano-agente y nuevas arquitecturas organizacionales. Durante 2027 comenzará una separación más visible entre empresas que utilizan IA como herramienta de eficiencia y empresas que la utilizan para redefinir industrias completas.

La historia empresarial rara vez recompensa a quienes esperan claridad total antes de actuar. En la era de la reinvención de la inteligencia artificial, esa demora puede convertirse rápidamente en irrelevancia. Y lo más importante: la dimensión humana siempre será un requisito fundamental del liderazgo en esta era.

Francy Traicy es senior partner y managing partner America Latina, McKinsey & Company, y Francisco Ortega, Senior Partner y líder de la practica Digital en America Latina, McKinsey & Company.