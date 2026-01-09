Arbitrariedad criminal

Exclusivo Suscriptores

Mi deber primero es advertir sobre riesgos de salud para los niños y, por ende, para la población general. Esta semana, como si fuera poco todo gesto irresponsable previo, el Departamento de Salud y Servicios Humanos, el ministerio de Salud de Estados Unidos, publicó nuevas recomendaciones sobre las vacunaciones de los niños. Su influencia global todavía existe y las madres y familias en todo el globo reciben información y recomendaciones como esta, que no solo confunden, sino que ponen en peligro la salud de sus hijos, la confianza en los pediatras y médicos que basamos nuestra práctica en evidencia probada y la tranquilidad de toda la sociedad.

Las nuevas recomendaciones sobre las vacunaciones en los niños se resumen en no vacunar a los niños contra influenza, rotavirus, virus respiratorio sincicial, enfermedades contra el meningococo, una bacteria que produce meningitis, hepatitis A y hepatitis B. La eficacia y seguridad de estas vacunas, así como las mejores edades para iniciar la vacunación, han sido los elementos juiciosos de recomendarlas por muchos años y han logrado disminuir significativamente las muertes evitables de niños en todas partes del mundo, así como las secuelas incapacitantes y los daños que cambian sus vidas, su desarrollo y crecimiento para siempre.

Todas estas enfermedades tienen un impacto horroroso en nuestro país, que muchos no reconocen precisamente porque por años se han prevenido con las vacunas y la vacunación. No necesitan nuestros hijos un experimento sin método ni ética para complacer a una banda de individuos que sigue una ideología política basada en rencores y teorías de confabulación.

Hoy más que nunca, los padres buscan guías claras basadas en evidencia científica, cuando les cuesta mucho más entender cómo un organismo de salud, otrora guía de políticas preocupadas por mantener la salud, hace recomendaciones diametralmente opuestas a lo que se ha venido haciendo por años. Solo ayer, una mamá de primera vez, con su bebé de dos meses de edad —edad en la que comienzo a vacunar a los niños con algunas de estas vacunas—, con el rostro marcado por la preocupación y la incertidumbre, me dijo que en TikTok, todos los días y a toda hora, personas sin formación médica —eso no lo sabía ella— anunciaban con toda clase de estilos contra las vacunas mencionadas.

Los tiempos actuales son inciertos y precarios. En las calles lo vemos todos los días. Hemos permitido que la mentira supere la verdad, que la opinión personal sobrepase la evidencia científica, que la fuerza se imponga a la razón. Esto hay que detenerlo. En el campo de la medicina, el resultado será catastrófico para todos, para nosotros, y estaremos diezmando poblaciones con la misma eficacia de otras formas cruentas de acabar con la vida.

Las autoridades de salud han permitido a delincuentes utilizar las redes para divulgar todo lo que se les ocurra, todo para lo cual les pagan o hacen negocios, todo lo que ellos no harían con sus hijos pero que nada les importa divulgar mientras dañe a otros. Las autoridades de salud tienen que imponer normas urgentemente. Hacer daño en uso de la libertad de opinión no tiene por qué estar inmunizado contra penas y castigos, particularmente cuando el alcance es tremendamente costoso en vidas y propiedades y hoy, frente a un riesgo real de enfermedad y muerte, con recomendaciones salvajes contra la salud, como las que las sociedades de pediatría denunciamos.

El hijo suyo tiene que crecer y desarrollarse sano. Como lo señala la Academia Americana de Pediatría, su pediatra, serio y responsable, que ha buscado y mantenido la confianza que usted desea de un profesionalismo exigente, es quien le puede guiar. Todavía hoy es fácil reconocer una recomendación que no es la recomendación que se ha dado por muchos años. Más tarde, si no actuamos ahora, lo que hoy se dice será incuestionable y quienes son responsables de estas nuevas recomendaciones irresponsables no estarán para reclamarles ni condenarles.

Las decisiones informadas las encuentran ustedes, los padres, en los pediatras y médicos que han estado a su lado siempre, para ver crecer sanos y felices a sus hijos.

El autor es médico.