Archivos desclasificados de la NSA revelan intrigas en las negociaciones canaleras

Febrero 3, 2025 - Archivo de Seguridad Nacional (NSA) de Estados Unidos desclasifica documentos secretos de negociaciones canaleras (Período 1962-1977, incluye documentos de Kissinger y presidentes Kennedy, Johnson, Nixon, Ford y Carter; panameños Tack, Torrijos, entre otros)

A solo una semana de que se cumplió la fecha para la desclasificación de archivos confidenciales acerca del magnicidio del presidente demócrata John F. Kennedy (acaecida el 22 de noviembre de 1963, a solo 5 semanas previas a nuestro 9 de enero de 1964) salen a la luz otros archivos con detalles minuciosos de qué, quién y cómo se desenvolvieron las negociaciones que finalmente abolieron el Tratado que ningún panameño osó firmar en 1903.

La Ley americana de Libertad de Información (Freedom of Information Act) requiere que cada cierto número de años se haga pública toda actividad de ese Gobierno que haya sido anteriormente designada como Confidencial o Clasificada. El cumplimiento de dicha Ley no depende del Presidente de ese país o de ningún otro funcionario. Se cumple cuando pasan los años requeridos; pueden ser 15, 20, 50 años después de que los documentos hayan sido estampados con un sello que diga secret en tinta roja.

La desclasificación de todo este Volumen del Archivo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos es como un botín, un tesoro invaluable que siempre esperamos los historiadores. La destapada de hoy abarca desde 1962 a 1977. Incluye archivos de la CIA, Departamento de Estado, llamadas de teléfono grabadas (se puede escuchar llamada de 1964 entre el Presidente Roberto F. Chiari y Presidente Johnson motivadas por el 9 de Enero de 1964), cintas magnéticas y archivos de la Casa Blanca.

Hay documentos confidenciales y secretos de expresidentes Kennedy, Johnson, Nixon, Ford y Carter. Igualmente información de Henry Kissinger, Premio Nobel de la Paz (1973) que fungió como Secretario de Estado y Consejero de Seguridad Nacional sirviendo a varios de esos gobiernos del partido Republicano. Kissinger fue el intelecto detrás de la apertura de relaciones diplomáticas entre China Popular y los EE.UU, bajo Richard Nixon. El propio Nixon, quien también alentó negociaciones para un nuevo Tratado ya desde 1970, sería luego desalojado de la Casa Blanca y eliminado políticamente por el caso Watergate: el espionaje en las oficinas de su rival, el Partido Demócrata.

El Volumen Desclasificado revela cómo se mantienen ojos y lupas observando a nuestro propio Ministerio de Relaciones Exteriores; la incidencia y personalidad de negociadores panameños y norteamericanos, así como del general Torrijos y el manejo que hacía de fichas negociadoras.

Sin más preámbulos, compartimos con estudiantes, historiadores y panameños solo algunos extractos de un documento voluminoso, pero que cada panameño debe conocer. Lo seccionaremos en partes con subtítulos indicando el tema. Esperamos hacer otras entregas.

Cualquiera sea su conclusión acerca de la hora que vivimos en Panamá hoy día, hay que reconocer que el Freedom of Information Act es buena señal de que la verdad siempre encuentra la luz. Incluso allá en el norte..

1962 - Presidente Chiari explica a presidente Kennedy (JFK) que los ánimos están caldeados en Panamá por la conciencia que la población ha percibido acerca de Tratado de 1903

(*NSA-GWU, February 3, 2025 - Introducción al Volúmen Declassified…_ Ver cita completa al final de este Artículo)

En 1962, el presidente panameño Chiari viajó a Washington, D.C. a reunirse con el Presidente Kennedy para solicitar la renegociación del Tratado del Canal de Panamá de 1903. Resultados:

Chiari dejó claro que Tratado de 1903 causaba malestar en la población y pide sea revisado. Kennedy era diplomático pero no estaba dispuesto a renegociar, sugiriendo en cambio trabajar dentro del marco del Tratado de 1903 ya existente. Chiari se frustró en persona con Kennedy. Le advirtió de una posible crisis política si no se lograban avances. Durante aquella visita a Kennedy. Galileo Solís y Octavio Fábrega, canciller y ex-canciller panameños, advirtieron proféticamente sobre los fuertes sentimientos que había entre los panameños con respecto al Tratado de 1903 que ningún panameño firmó. (* NSA-GWU Dclassified… Doc. 405)

NOTA : Sobre esto, se debe recordar que fue el Presidente John F. Kennedy quién firmó, como único logro de Chiari en esa visita, el Acuerdo que ordenaba que la bandera de Panamá debía ondear al lado de la bandera americana en todo edificio público de la Zona del Canal. Fue precisamente el incumplimiento de ese Acuerdo Kennedy-Chiari por parte de estudiantes norteamericanos zonians y su Policía extranjera en la Zona, lo que causó directamente el 9 de Enero de 1964).

Dos interrogantes curiosas para los estudiosos: ¿qué concepto tenían los zonians acerca de Kennedy? ¿Cómo reaccionaron ante su Magnicidio, ocurrido solo cinco semanas antes del 9 de enero? Kennedy trató a Chiari con extremo respeto durante su visita a la Casa Blanca en junio de 1962.

Henry Kissinger, en memorando a su segundo jefe, el presidente republicano Ford, en 1975

“This is no issue to face the world on. It looks like pure colonialism.” (“No es un asunto que podamos justificar y argumentar al mundo. Parece puro colonialismo”)

En ese Memorandum a su jefe, hace 50 años, Henry Kissinger, el Premio Nobel de la Paz (1973) continuó escribiendo: “A nivel internacional, el fracaso en la conclusión de un nuevo tratado nos llevará a una causa célebre de controversias acaloradas, con acosos, manifestaciones y bombardeos de embajadas". (* Document 7. NSC, National Security Study Memorandum 86. Tiene el sello indicando SECRET . January 2, 1970. Fuente: Biblioteca Presidencial Richard Nixon)

Las negociaciones del Tratado del Canal fueron bipartidistas

“Las negociaciones diplomáticas para retirar el control estadounidense de la Zona del Canal y reconocer la soberanía de Panamá sobre la vía acuática se llevaron a cabo bajo dos administraciones demócratas —Johnson y Carter— y dos administraciones republicanas —Nixon y Ford—“. (* NSA - GWU, Feb. 2025. Declassified...)

La captura del siguiente memo, con un sello encima de “secret” es del consejero de Carter.

Zbigniew Brzezinski (americano, hijo de inmigrantes polacos) le informa a Jimmy Carter, vía memorándum, de su Agenda del día y le escribe: “(Sr. Presidente) Usted se reunirá con los negociadores Sr. Bunker y Sr. Linowitz y también con negociadores panameños, este Viernes a las 9:30 am. Nuestros negociadores recomiendan que Usted tenga esta reunión con esa contraparte de panameños para transmitirles de manera directa a ellos, e indirectamente a Torrijos, vuestro fuerte compromiso por un nuevo tratado, e igualmente comunicarles vuestros firmes deseos acerca de lo que los Estados Unidos pueden hacer para ayudar económicamente a Panamá; pero, aún más importante, lo que a los EE.UU no le es posible hacer.”

Mientras más observamos los hechos en contexto histórico, sale a la vista que el punto de inflexión que cambió la historia del rescate de la soberanía total fue la atrevida conducta de esos estudiantes Institutores arengados por su Rector, el profesor Carlos Arrieta, aquella mañana del jueves 9 de enero.

El presidente republicano Gerald Ford bajo presión de opositores acerca de un nuevo Tratado, escucha a Kissinger y decide continuar negociando un nuevo pacto.

El presidente Ford enfrentó una fuerte oposición interna a un tratado sobre el Canal de Panamá. Pero sus asesores, liderados por Henry Kissinger, le advirtieron de las graves consecuencias regionales e internacionales si no se llegaba a un acuerdo. Entre ellas, disturbios en Panamá que se extenderían por toda la región y un gran problema se daría en la Organización de Estados Americanos, OEA. Ford, convencido de la necesidad de un tratado para evitar una escalada de violencia como la del 9 de Enero de 1964, donde hubo muertos panameños más que americanos, expresó a Kissinger su deseo de alcanzar un nuevo Contrato.(*NSA-GWU, Feb. 2025. Doc. 405).

NOTA : Vale la pena recordar que, en Estados Unidos, sí dieron crédito a la retórica de Torrijos sobre el conflicto que Panamá podía iniciar, comparándolo con otra guerra al estilo de Vietnam. Kissinger acababa de recibir el Premio Nobel de la Paz junto con el negociador norvietnamita Le Duc Tho, quien rechazó el galardón, tras la firma en París del Acuerdo de Paz entre Estados Unidos y Vietnam del Norte, que puso fin a la guerra de Vietnam. Kissinger tuvo presentes las amenazas de Torrijos de que a EE.UU. no le convenía embarcarse en otro “Vietnam” en Panamá.

Ford, presidente republicano, tenía planeado firmar nuevos Tratados

Dada la polémica política a lo interno de los Estados Unidos inicialmente la administración Ford planeó finalizar y firmar un acuerdo después de las elecciones presidenciales de noviembre de 1976, suponiendo que él, Ford, ganaría. En cambio, la nueva administración del elegido Presidente Carter afirmó al tomar posesión, que finalizaría las negociaciones que habían iniciado Ford y Kissinger para reemplazar el tratado de 1903. (*NSA-GWU, Feb. 2025)

Los Tratados Torrijos Carter fueron ideados por un gobierno republicano (Nixon, Ford, aconsejados por Kissinger). Ese es un hecho. Carter solo puso su firma.

Para muchísimos más detalles, les obsequio el sitio web de la NSA y la GWU* https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/2025-02-03/panama-canal-treaty-declassified)

El autor es diplomático de carrera, ex-representante alterno ante las dos sedes de ONU en Ginebra y en Viena.