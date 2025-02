Armas, transparencia fiscal y Europa

Exclusivo Suscriptores

Escuchar audio noticia

El pasado 12 de diciembre, el secretario General de la OTAN, Mark Rutte, ofreció un discurso en Bruselas donde dijo muchas verdades sobre la defensa europea y su capacidad de enfrentar sus amenazas. De forma cruda afirmó que la OTAN no está lista para los retos que se le pondrán en el camino en los próximos 4 ó 5 años.

Más adelante agregó que para preservar el modo de vida en territorio OTAN “es hora de cambiar a una mentalidad de guerra”. Todos los preludios del discurso lo llevaron a lo que calificó como el “principal punto” de su exposición: el gasto de defensa.

Luego de destacar que ahora la OTAN gasta más que hace una década, dejó claro que dicho gasto es mucho menor que en la guerra fría, cuando los europeos dedicaban a defensa un monto por encima del 3% del Producto Interno Bruto (PIB). Agregando que en 2023 la OTAN acordó que el gasto de defensa debía ser al menos de 2% del PIB, pero que él podía decir que realmente se necesitaría mucho más.

El nuevo monarca de Estados Unidos y emperador del mundo le viene diciendo, desde enero de este año, a sus “socios” europeos de la OTAN, que deben alcanzar el 5% del PIB en gasto de defensa. Meta de lo más curiosa, especialmente porque el propio Estados Unidos el año pasado dedicó a defensa 3.4% de su PIB.

“The International Institute for Strategic Studies (IISS)”, quizás el más importante “think tank” de temas de defensa, lanzó el pasado 12 de febrero la última edición de su famoso estudio anual Military Balance Report.

Entre tantos datos del IISS, sobresalió uno fundamental y nuevo: Rusia, como consecuencia de la guerra de Ucrania, ha logrado en 2024 un crecimiento de su gasto militar muy grande, 40% mayor que el año anterior, tan alto que supera a todos los países de Europa juntos, lo cual va combinado con una reforma importante de su complejo militar-industrial.

El pasado 14 de febrero, en su discurso ante la Conferencia de Seguridad de München, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reconoció que el gasto militar de los países de la Unión Europea (UE) debe incrementarse, desde el actual promedio cercano al 2% del PIB, hasta más allá del 3%. Incluso prometió medidas comunitarias para permitir más espacio fiscal para que esta meta se alcance.

Un analista político de The Guardian escribió el pasado domingo 16 de febrero, que en el Reino Unido, la necesidad de incrementar el gasto militar pasó de ser un consenso silencioso entre todas las corrientes políticas, para transformarse en alarma.

En fin, que Europa de seguro gastará más en defensa, lo cual pondrá una presión extra, muy fuerte, en los presupuestos de los países que la integran y en los que comparten su esquema de defensa.

Esos números arriba citados han sido pensados partiendo de que la amenaza vendrá solamente desde el Este, sin embargo, en estos tiempos MAGA ya ni eso está seguro, vistos los amagos imperiales de Estados Unidos sobre Groenlandia, el patético discurso antieuropeo de J.D. Vance en la Conferencia de Seguridad en Alemania y el cortejo a Rusia que Estados Unidos parece emprender, cada vez con menos pudor.

Para completar el panorama presupuestario tétrico para las haciendas europeas, está la guerra comercial iniciada por Estados Unidos, la cual puede generar inflación, la caída del comercio mundial, lentitud generalizada de la inversión, a la espera de lo que pueda ocurrir. En suma: esa reducción del movimiento económico también podría agregar presión sobre el panorama fiscal europeo, en este caso por el lado del ingreso.

Más gasto por la presión del tema militar. Inestabilidad o hasta posible reducción de la recaudación por la guerra comercial. Ese dilema de los diversas haciendas de Europa, solamente se puede enfrentar por una combinación de aumento de recaudación, inremento de deuda y/o reducción del gasto en otros servicios públicos. Ninguna es agradable.

Hablemos de la recaudación. Es importante recordar que la UE no es un estado federal. La potestad soberana de recaudar impuestos corresponde a cada uno de sus miembros.

Evidentemente hay coordinaciones desde Bruselas de algunos temas que impactan la recaudación de impuestos como ciertas reglas sobre el IVA, patrones jurisprudenciales sobre los incentivos fiscales (ayudas de Estado) y otros, pero la estructura del sistema normativo tributario y la forma de operar de sus administraciones tributarias, son autónomos. En el caso de los países geográficamente europeos, pero que no son parte de la UE, como Inglaterra o Suiza, esa autonomía es total.

Teniendo muy en cuenta lo anterior, el escenario de inevitable aumento del gasto de defensa y la posible contracción de la actividad económica, originada en la guerra comercial en desarrollo, colocará a las administraciones tributarias europeas, sean o no miembros de la UE, ante el gran reto de aumentar la recaudación.

Las herramientas son las mismas de siempre, puestas en modo crisis: aumentar impuestos, recaudar mejor y cerrar fuertemente las barreras de la evasión, todo ello con aplicación de todas las herramientas a disposición, entre las cuales destacan los convenios internacionales y el uso de la tecnología.

Es aquí donde entra la transparencia fiscal y los mecanismos de intercambio de información tributaria, lo cual impacta a Panamá. Porque es importante que la comunidad panameña sepa que para los europeos, al igual que para todas las administraciones tributarias, el intercambio de información en materia fiscal es, a la vez, una herramienta de recaudación de impuestos y de combate a la evasión.

Contrario a lo que algunos desinformados piensan, el intercambio de información entre países con fines fiscales, no es para Europa o Sudamérica, un arma secreta para “atacar” a Panamá, porque somos tan chéveres que nos tienen envidia. Ojalá fuéramos tan importantes o tan temidos.

Los “enemigos” reales de cada una de esas Administraciones Tributarias, son sus propios contribuyentes que podrían estar tratando de utilizar espacios de opacidad en la legislación de Panamá, para intentar no pagar impuestos en sus respectivos países.

Si un ciudadano francés y un súbdito británico son socios de una sociedad panameña que es dueña de un maravilloso hotel en Bermuda, cuyos dividendos anuales se depositan en una cuenta en un banco en Hong Kong, dicha utilidad podría ser gravable en Reino Unido y en Francia. A las administraciones tributarias de esos países les interesa que Panamá les comparta toda la información posible de esos caballeros, para darles seguimiento y cobrar el impuesto o aplicarles sanciones. Ese es todo el cuento.

Si Panamá no colabora o lo hace de mala gana, de tal forma que la eficacia del sistema no logra su objetivo, entonces esos países toman medidas que buscan bloquear el camino a sus contribuyentes evasores. Eso no se limita a las listas que afectan la reputación de Panamá. De hecho, lo de las listas se queda en el campo de la imagen.

El verdadero golpe a la evasión viene con lo que ellos llaman “medidas defensivas”. Para ilustración veamos algunos ejemplos de la vida real: En Austria, los contribuyentes del Impuesto Sobre la Renta no se pueden deducir las gastos asociados con sociedades de países que están en listas de la UE. En Bulgaria, si un contribuyente hace un pago a una sociedad de Panamá deberá hacer una retención de impuesto de castigo, porque estamos en la lista de la UE. Y así hay mucho más.

Todas esas medidas son de Derecho Doméstico de cada país y no veo forma diplomática, comercial o militar que Panamá tenga, para obligarlos a hacer algo diferente.

Según mi modo de ver, dado que el incremento de la recaudación es especialmente importante para todos los países de Europa, en estos momentos de aumentos casi que desesperados de los gastos de defensa, eso provoca la necesidad ineludible de que los países de Europa, sean o no parte de la UE, incrementen el uso del intercambio de información fiscal, que es uno más de los diversos instrumentos de recaudación.

La necesidad anterior no desaparecerá si los MAGA, en su afán aislacionista, deciden acabar con la OCDE o destruir al Foro Global. Incluso asumiendo ese escenario extremo, igual cada país europeo tiene su propio Fisco, cada país tiene la necesidad de incrementar su gasto de defensa y de atender sus servicios públicos, por lo que es muy probable que cada país europeo siga utilizando los convenios de intercambio de información fiscal, porque son una herramienta de recaudación.

El tiempo dirá si estoy en lo correcto.

El autor es abogado, experto en tributación y fue jefe de la Dirección General de Ingresos entre octubre de 2014 y febrero de 2018.