Arraiján: entre su realidad demográfica y su realidad física

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

El distrito de Arraiján atraviesa una fractura territorial que pone en peligro su sostenibilidad futura. Este problema no se limita únicamente a la congestión vehicular; existe un desequilibrio profundo entre el rápido crecimiento de su población y la rigidez de su desarrollo físico. Mientras las dinámicas sociales evolucionan aceleradamente, el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Arraiján permanece estancado en un 95 % de avance. Esta parálisis técnica e institucional provoca que el distrito continúe expandiéndose de manera desorganizada y bajo esquemas de improvisación.

La distribución del territorio evidencia una clara desconexión entre las verdaderas necesidades de sus residentes y lo que el mercado inmobiliario ofrece. Esto se refleja en la persistencia de un modelo urbano horizontal, a pesar de que los hogares unipersonales y las familias pequeñas ya representan el 16.04 % del total. Sin embargo, el desarrollo físico continúa respondiendo principalmente mediante viviendas unifamiliares extensivas, que ocupan de manera desproporcionada el 93.83 % del suelo urbano.

A ello se suma una segregación socioambiental vinculada a la informalidad. El mercado formal deja excluido al 17.04 % de los hogares con ingresos inferiores a 400 dólares mensuales, situación que alimenta el crecimiento de viviendas informales, las cuales representan el 1.85 % del total y se concentran principalmente en corregimientos como Burunga y Arraiján Cabecera. La falta de infraestructura agrava aún más esta realidad, ya que el crecimiento basado en macrobarriadas desconectadas ha fragmentado las áreas boscosas y saturado el territorio con sistemas sépticos ineficientes.

La prevalencia del modelo unifamiliar horizontal se ha convertido en uno de los principales factores de degradación ambiental. La expansión urbana de baja densidad impulsa la deforestación de extensas áreas de bosque secundario, incrementa los índices de escorrentía superficial y agrava la escasez hídrica.

Esta problemática configura una geografía de alto riesgo derivada de la intervención humana, donde las familias de menores recursos terminan habitando laderas vulnerables a deslizamientos o zonas con acceso limitado al agua potable. Además, la ausencia de infraestructura sanitaria adecuada en estas áreas dispersas satura el suelo y transforma las subcuencas de los ríos en focos de contaminación biológica.

Con el objetivo de controlar el crecimiento desordenado generado por la demora del POT y prevenir el deterioro ambiental silencioso en Panamá Oeste, resulta necesario ajustar las políticas de zonificación y establecer una suspensión temporal en la aprobación de nuevos desarrollos horizontales.

Asimismo, deben imponerse restricciones más severas para autorizar macroproyectos unifamiliares en serie que impliquen cambios de uso de suelo en áreas con cobertura forestal significativa o zonas de alta infiltración hídrica.

De igual forma, es indispensable establecer polígonos de Desarrollo Orientado al Transporte (DOT) que definan áreas de alta densidad residencial y comercial mixta dentro de un radio de 500 metros alrededor de las estaciones de la Línea 3 del Metro y los nodos de Vacamonte.

En segundo lugar, las iniciativas de mitigación de riesgos deben incorporar un plan integral de regeneración urbana y reubicación comunitaria que permita trasladar hogares expuestos al riesgo hídrico, restaurando simultáneamente las riberas mediante parques lineales de retención natural que reduzcan las escorrentías y recuperen los ecosistemas.

Desde el punto de vista técnico, debe implementarse un sistema obligatorio de saneamiento descentralizado, actualizando las regulaciones municipales para que todo nuevo proyecto incorpore plantas modulares de tratamiento de aguas residuales en sustitución de los tanques sépticos individuales.

Finalmente, es necesario promover incentivos para la vivienda social vertical mediante estímulos fiscales y exoneraciones de tasas para empresas que desarrollen apartamentos asequibles cerca de sistemas de transporte masivo, como la Línea 3 del Metro. Estas acciones deben complementarse con un fortalecimiento institucional sólido.

El distrito necesita estrategias integrales que permitan transformar su realidad demográfica en un modelo de desarrollo urbano sostenible, técnicamente planificado y digno para toda la comunidad arraijaneña.

El autor es arquitecto.