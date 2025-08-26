Arroz con mango

Exclusivo Suscriptores

El termómetro político nacional no para de moverse. Esta semana hemos visto desde las perennes quejas por la falta de agua a nivel nacional, la elección de las autoridades del renovado partido Frente Amplio por la Democracia (FAD), un líder bananero que sigue expresando un odio desatinado, la eventual renovación del partido Panameñista, la necia terquedad de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el inicio de la evaluación del presupuesto de la nación por parte del Órgano Ejecutivo, la supuesta presión del gobierno de Estados Unidos al gobernante de Venezuela y, en una nota totalmente diferente, el éxito obtenido por la nueva edición de la Caminata Susie Thayer.

Hay tantos temas y tan poco espacio que, si consideramos que ninguno ha acaparado totalmente la semana, debemos entonces hacer una selección y tocar solo algunos.

Si iniciamos por el tema del nuevo partido, muchos consideramos muy interesante que por muchísimos meses no sumaban casi adeptos; sin embargo, en el último año, el número de inscritos se disparó de tal manera que nos pone a pensar en la cantidad de personas decepcionadas que están buscando alternativas. La excandidata presidencial Maribel Gordón fue electa presidenta del partido, lo cual veo como un reconocimiento al esfuerzo que hizo y, aunque tuvo un mal resultado electoral, se proyecta como su gran líder.

Por otro lado, vimos fotos de varios excandidatos panameñistas que empezaron a recorrer las calles. Interesante el no haber visto a ciertos líderes del partido que otrora se proyectaban como posibles candidatos a la presidencia. Llamó la atención ver al actual presidente del partido con el expresidente de la república y varias otras figuras de una agrupación que reclama a gritos una renovación total.

Si cometen el mismo error que pareciera va a cometer el partido con más inscritos hoy en día —seleccionar a figuritas repetidas que ya hemos visto y cambiado varias veces en el álbum de la política criolla—, van encaminados al mismo carril del matadero.

Desde mi balcón les comparto que me han contado que hay cualquier cantidad de aspirantes a candidatos en varios partidos y algunos no tienen oportunidad alguna; pero mientras haya donantes, habrá quienes soliciten contribuciones. Otros partidos están claros en que tienen que preparar reformas internas gigantes, pues hay muchos electores que ya no se comen los cuentos de los duendes y las estrellitas.

El tema de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, sinceramente, no entiendo cómo no perciben el rechazo tan grande que recibió su acuerdo inicial. Entre tantos problemas económicos que estamos padeciendo en el país, vemos cómo estos indolentes no solo se aumentaron el salario, sino que pretendían pensionarse con su último ingreso. El argumento para favorecerlos es que se necesitan los mejores abogados para ejercer la magistratura. Yo pregunto: ¿no se necesitan también los mejores ingenieros, médicos, comunicadores, educadores o empresarios para dirigir al país? ¿O consideran que estos no tienen el mismo valor que ustedes?

Repito una frase que me copié, pero aplica totalmente: “Si sus derechos no son iguales a los míos, entonces usted lo que tiene son privilegios”. Y eso lo prohíbe la misma carta magna que juraron cumplir y hacer cumplir.

En el ámbito internacional vimos con asombro el estallido de tanques de gas comprimido en la ciudad de Cali, que preocupó no solo a sus residentes, sino al resto del país. Ojalá no sea el inicio de una violencia provocada con fines politiqueros para demorar elecciones. Ojalá esté equivocado.

A esto se suma el traslado de navíos de guerra estadounidenses al mar Caribe para supuestamente amedrentar al gobernante de una nación suramericana. Se agita la estabilidad del área y sinceramente no estoy seguro de qué tan beneficiosa sería esta movilización.

Enhorabuena a Fundacáncer por la exitosa nueva edición de su tradicional caminata, a la que infortunadamente no pude asistir por primera vez en muchos años, por estar fuera del país. Como sobreviviente, les comparto un fuerte saludo de parte de todos quienes hemos luchado, exitosamente o no, contra esta cruel y traicionera enfermedad.

El autor es dirigente cívico y analista político.