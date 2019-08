Mi primer día en la facultad de derecho me sorprendió con la noticia de que dar a cada quien lo que merece no es el propósito principal del derecho, una idea que no acepté de buenas a primeras porque mi decisión de estudiar esta carrera estaba motivada precisamente por los ideales de justicia que deben imperar en toda sociedad. En la clase de introducción al derecho, el profesor Carlos Ehrman nos refirió las lecturas de Monrroy Cabra y de otros académicos para explicarnos por qué el derecho prioriza la convivencia pacífica sobre la justicia, contrario a lo que había creído hasta ese momento. Ehrman, sin embargo, fue uno de esos mentores que promovía el ejercicio ético de la profesión, siempre recomendando poner la justicia por delante del derecho cuando encontráramos conflictos entre ambos, al igual que lo hacía Eduardo Couture en su decálogo del abogado.

Unos años después, en clases de derecho procesal conocí la diferencia entre la verdad material y la verdad procesal. Aprendí que la primera no varía en el tiempo y espacio. En cambio, la verdad procesal es la conclusión de un silogismo jurídico (hecho+derecho+prueba) en una sentencia, que desafortunadamente no coincide todo el tiempo con la otra. Cuando se usan artimañas jurídicas para distorsionar la verdad material, la conclusión de la sentencia se convierte en un asalto a la justicia.

El caso de O.J. Simpson demuestra cómo ocurren estos asaltos. Todo apuntaba a que él asesinó a su esposa. Sin embargo, sus abogados lograron imponer la formalidad sobre la verdad material, al conseguirle una sentencia absolutoria. El asesinato estaba comprobado y existían las pruebas para condenarlo. Pero solo fue necesario que el guante no entallara para que su defensa alegara vicios de forma y sembrara la duda razonable en la mente del jurado que confirmó su inocencia.

En Panamá ocurren estos asaltos a la justicia con mucha frecuencia. He visto casos prescribir sin conocer un dictamen de culpabilidad o inocencia; sobreseimientos de personas materialmente responsables; nulidades decretadas sobre pruebas comprometedoras, porque fueron supuestamente mal obtenidas, entre otras cosas. He escuchado a litigantes sin ética decir con orgullo que “tumbaron el proceso” porque “el fondo se discute con suerte al final, y si es nunca, mejor”. Si las consecuencias de estas imprudencias no fueran tan severas y permitiesen corregir los errores para discutir el fondo, ¿cuántos acusados terminarían absueltos?

Ganar un caso por sobreseimiento, por nulidades en el proceso o por tecnicismos formalistas cuando faltan argumentos sustantivos, no es motivo para celebrar. Eso solo dice que la otra parte no pudo hacer su trabajo como tenía que hacerlo. Lo que realmente es digno de presumir es conseguir una sentencia que confirme la inocencia del cliente.

Con esto no quiero disminuir la importancia de las normas del debido proceso. Al contrario, concuerdo con el utilitarista inglés Jeremy Bentham, quien decía que estas normas son importantes para darle efectos a los derechos y obligaciones derivadas de las leyes. Es más, considero que un procedimiento bien llevado puede terminar haciendo justicia.

Lo que realmente provoca malestares es ver cómo se manipula el sistema para liberar a personas que son materialmente culpables. Duele ver que los asaltos a la justicia han sido normalizados y que se han olvidado de las enseñanzas del maestro Couture, sobre la preferencia de la justicia sobre el derecho.

Ojalá reflexionemos pronto, porque la justicia panameña no aguanta otro asalto.

El autor es ciudadano