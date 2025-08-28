Auge y debacle del PRD en Soná

Exclusivo Suscriptores

Durante muchas décadas, la provincia de Veraguas fue uno de los más fuertes bastiones del Partido Revolucionario Democrático, quizás por ser la provincia que vio nacer al general Omar Torrijos Herrera, considerado el padre fundador del partido, quien realizó muchas obras en su tierra natal.

De forma curiosa, el PRD siempre obtenía la mayoría de los representantes de corregimiento en los distintos distritos, así como diputados en varios circuitos, menos en el circuito 9-2, que comprende Soná, La Mesa y Las Palmas.

¿Qué ocurría en el circuito 9-2?

Durante casi tres décadas, el diputado del circuito 9-2 fue el médico odontólogo Héctor Aparicio, quien de forma hábil empezó su campaña trabajando en el hospital Ezequiel Abadía, donde ofrecía atención personalizada y pagaba incluso muchos medicamentos de su bolsillo.

Cuando Aparicio fue director médico del hospital de Soná conformó un equipo para realizar giras médicas a los lugares más apartados. En estas siempre estaba presente un sacerdote español de nombre Ignacio, quien oficiaba las misas luego de las atenciones y agradecía al Dr. Aparicio por “su gran humanidad” hacia los más necesitados. Así empieza a difundirse la imagen del odontólogo santeño radicado en Soná como “el hombre que el distrito necesita” para prosperar.

Es importante resaltar que Héctor Aparicio estuvo inscrito en tres partidos políticos (Solidaridad, Molirena y Cambio Democrático). No obstante, su agudeza como político y su olfato lo llevaron a apoyar con dinero a varios candidatos del PRD a representantes, y así mantuvo la certeza de que dicho partido sería su aliado a la hora del voto.

Cuando Héctor Aparicio decidió darle su apoyo a Rómulo Roux y no a Ricardo Martinelli, quien fuera su benefactor, empezó entonces el descenso del político, ya que muchas puertas se le comenzaron a cerrar. Fue entonces cuando decidió apoyar a un candidato del PRD, quien efectivamente ganó las elecciones en 2019, pero bajo el manto de un “debut y despedida”.

Ariel Alba ganó las elecciones en el circuito 9-2, pero los votos del triunfo no los obtuvo de Soná cabecera, sino de otros corregimientos. Sin embargo, el mayor error de Alba fue desconectarse de las comunidades que le dieron el voto y limitarse a su labor como diputado en la capital. A diferencia de Héctor Aparicio, que estaba casi todos los fines de semana en su residencia en Soná, donde la gente iba a pedir algún “favor”, con Alba fue distinto, puesto que era casi imposible localizarlo.

Cuando se dio la coyuntura de las protestas contra la minería, la provincia de Veraguas fue un bastión de lucha contra la presencia de la compañía minera, mientras que la mayoría de los diputados oficialistas, incluyendo a Ariel Alba, apoyaron el contrato minero. Es casi seguro que los miembros del PRD en Veraguas perdieron la brújula y prefirieron seguir la línea política, lo que les resultó en un alto costo político.

En las pasadas elecciones el PRD perdió las dos diputaciones y la Alcaldía en Santiago. En Soná el PRD alcanzó apenas el 13% de los votos, y Tomy Benavides, por el partido Realizando Metas, se convirtió en el nuevo diputado, muy cercano a la familia Martinelli.

En el Consejo Municipal, de once representantes, el PRD solo obtuvo seis. A esto hay que sumarle que el alcalde, un trovador de décimas bastante conocido, es miembro también de Realizando Metas. Como se puede analizar, el revés sufrido por el PRD en este circuito lo tiene al borde del abismo, sin que se vislumbre ninguna figura nueva con visión para sacarlo de esta catástrofe alimentada por sus apetitos de hacer dinero y de hacerse con bienes, como ya lo han demostrado todos los diputados que han desfilado por el circuito 9-2.

El autor es sociólogo y docente.