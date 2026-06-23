Aumenta la preocupación por la democracia en América Latina

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En el fragor de las últimas contiendas electorales proliferan las acusaciones entre los contendientes acerca de que el oponente está poniendo en cuestión la democracia. Y, en el ámbito de la reflexión, han aparecido en las últimas semanas varios informes alarmantes sobre el estado de la democracia en América Latina. Esta singular coincidencia parece un buen indicador del aumento de la preocupación por la gobernabilidad democrática en la región.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) acaba de emitir un informe general sobre democracia y desarrollo en la región, con un título bastante indicativo, Democracias bajo presión, donde señala en su prólogo que las tensiones presentes “se desarrollan en un contexto en el que las democracias enfrentan presiones nuevas e interconectadas. La polarización política se ha intensificado. El crimen organizado y las economías ilícitas han ampliado su influencia en algunos contextos. Las plataformas digitales y la inteligencia artificial están transformando el espacio público y la forma en que las personas participan en la vida política”.

Al mismo tiempo, ha aparecido un monográfico sobre las condiciones de gobernabilidad en América Latina, producido por la revista Tiempo de Paz, que encabezan Paquita Sauquillo y Carlos F. Liesa. La publicación hace un repaso de las tendencias estructurales y de contexto que establecen las bases de esa gobernabilidad democrática en la región. Junto al análisis de la coyuntura económica, de seguridad y violencia, y del aumento de los flujos migratorios, la representante de IDEA Internacional para América Latina, Marcela Ríos, exministra de Justicia de Chile, analiza las condiciones de la democracia en la región, entre la resiliencia y el desencanto.

Ambas publicaciones coinciden en la preocupación que suscita la encrucijada actual en la que se encuentra la democracia en América Latina, pero presentan algunas diferencias de enfoque. El informe del PNUD asegura que “retoma la noción de ‘democracia de ciudadanas y ciudadanos’ propuesta por el informe del PNUD en 2004”, pero agrega que “incorpora el papel del Estado como mediador clave entre la democracia y el desarrollo humano”. Este énfasis en el papel clave del Estado cambia el acento puesto en el informe de 2004, que consideraba que la clave principal residía en lo que denominaba “la creación de ciudadanía”.

Esta diferencia de enfoque se refleja en varios de los artículos y en la introducción del monográfico sobre América Latina producido por Tiempo de Paz. La base de esa diferencia reside en la valoración que se haga de la democracia. El valor de la democracia es doble: uno, de carácter instrumental, donde se valora o no la democracia por los bienes comunes que puede facilitar (empleo, educación, salud, etc.); y otro, de naturaleza sustantiva, que entiende la democracia como un sistema político que permite alcanzar decisiones colectivas en paz. Cuando se prioriza el valor instrumental de la democracia, su apoyo se ve condicionado por otras tendencias estructurales (crisis económicas globales, etc.); mientras que, si se percibe claramente el valor sustantivo de la democracia, su respaldo se pone en práctica sin demasiadas condiciones.

En el proceso que generó el informe sobre democracia en 2004, este doble valor se reflejaba en una frase que obtuvo bastante consenso: “la calidad de la democracia no depende únicamente de la calidad de las instituciones, sino también de la calidad de la ciudadanía” (o, dicho de otra forma, de la calidad de la cultura política de la ciudadanía). Por eso, el informe de 2004 consideraba clave la creación de ciudadanía para conseguir así consolidar una democracia de ciudadanos y ciudadanas.

En realidad, ya en el informe de 2004 se evidenció una diferencia de sensibilidades entre quienes consideraban al Estado como la clave del arco y quienes creían que la clave se encontraba en la cultura política de la ciudadanía. Al parecer, en el informe de 2026 presentado por el PNUD, los partidarios de poner el énfasis en el Estado han regresado para “reimaginar los futuros de la democracia”.

Es posible que algunos piensen que esa es una rectificación necesaria, mientras que otros percibirán más bien un retroceso respecto de la idea de la democracia de los ciudadanos y ciudadanas, tan elogiada desde 2004.

Como se aprecia en el monográfico de Tiempo de Paz, se trata de un falso dilema: no parece necesario elegir entre poseer Estados sólidos y eficaces y contribuir al esfuerzo de crear ciudadanía mediante una cultura política que perciba el valor sustantivo de la democracia.