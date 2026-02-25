Bad Bunny o lo único más poderoso que el odio es el amor

Exclusivo Suscriptores

Consideremos a Bad Bunny y su presentación intencionalmente hispana, así como las consecuencias (fallout) de la Super Copa (Super Bowl). Pensemos en Bad Bunny, quien a algunos disgusta; en Ricky Martin, quien a tantos atrae; y en Lady Gaga, con quien hay quienes nocturnamente sueñan, reunidos los tres en un mismo espectáculo.

La participación del boricua Bad Bunny en la Super Copa ha dado mucho que decir, tanto a favor como en contra. El comentario negativo más sonado ha sido el de un señor de los Estados Unidos cuyo apellido, traducido, puede significar “fallar”.

A raíz de la intervención del puertorriqueño se han planteado otros temas: si Bad Bunny es cantante, bailarín o artista de otra categoría; si sus habilidades vocales son suficientes o si sus canciones expresan un mensaje adecuado.

Además, una crítica meditada del espectáculo ha señalado que se hizo una presentación estereotipada de la cultura latinoamericana —en particular, caribeña—, olvidando valores que superan los elementos puestos en relieve en el acto musical.

A su favor, se apunta la trascendencia que le dio a lo que es América toda, como la entendemos en español, y no reduciéndola a la posible interpretación de que sea solo los Estados Unidos de América, como podría entenderse en inglés. Y más aún, la voz de alerta sobre la intrusión que sufrió Hawái, la que no se quiere ver repetida en Puerto Rico: “Quieren quitarme el río y también la playa/ Quieren el barrio mío y que abuelita se vaya/ No, no sueltes la bandera ni olvides el lelolái/ Que no quiero que hagan contigo lo que le pasó a Hawái”.

Fuera de estas consideraciones, atendibles por cierto, surgen otros comentarios: el uso de la variedad oral puertorriqueña más innovadora, cuya pronunciación particular presenta una -l final de sílaba en vez de una -r, como en “Nueva Yol”; la desaparición de la -s final de palabra y sus anglicismos flagrantes (como “marqueta”). Estas observaciones se las dejo a Rafael Candanedo, fino académico, quien publicó en el diario el artículo “¿Ahora se dice Nueva Yol?”.

Pero a todo lo anterior le resta trascendencia, me parece, el lema que utilizó el intérprete boricua: “The only thing more powerful than hate is love”, es decir, “lo único más poderoso que el odio es el amor”. Recordé el poema del argentino Macedonio Fernández titulado “Creía yo”, que dice así:

No a todo alcanza Amor, pues que no puede romper el gajo con que Muerte toca. Mas poco Muerte logra si en corazón de Amor su miedo muere. Mas poco Muerte logra, pues no puede entrar su miedo en pecho donde Amor. Que Muerte rige a Vida; Amor a Muerte.

Remite, para mí por lo menos, a otra obra literaria de mayor alcance y perennidad: la de Dante Alighieri, quien en su Divina comedia dejó la frase que ha sobrenadado los siglos: “L’amor che move ‘l sole e l’altre stelle”, o, traducido, “el amor que mueve al sol y las demás estrellas”. La propuesta de Benito Antonio Martínez Ocasio, Bad Bunny, resulta tan fuerte —y por sintética, potente— como aquellas de mayor alcance literario. Aquí se recuerdan todas. Cada quien elija.

El autor es instructor de lenguas extranjeras e investigador lingüístico y literario.