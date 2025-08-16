Bajo el Dintel del Creador o el arte de la resistencia

Exclusivo Suscriptores

El libro Bajo el Dintel del creador, de Olo Waypiler López González, nos presenta un relato autobiográfico estructurado en dos ejes temáticos principales: el duelo por la pérdida del padre y la experiencia de enfrentar la covid-19. A través de una narrativa detallada, el autor explora la intersección entre la cosmovisión guna y los desafíos contemporáneos, ofreciendo un testimonio que combina lo personal con lo colectivo. Es una historia con una intención poética, espiritual y social, incluso política.

La primera parte del libro profundiza en los rituales funerarios gunas, donde la muerte no es un fin, sino un tránsito guiado por tradiciones ancestrales. La preparación de alimentos, la colocación de un cayuco en miniatura en la tumba y los cantos de los “Nelegan” reflejan un sistema de creencias que integra a los difuntos en el ciclo vital de la comunidad. Estos elementos no solo honran al fallecido, sino que fortalecen los lazos entre los vivos.

En la segunda parte, el texto aborda la crisis sanitaria desde una perspectiva íntima y social. La descripción de la hospitalización destaca las carencias del sistema de salud, pero también la resistencia humana en contextos adversos. Aquí está explícita la intención política de exponer las necesidades del sistema de salud en las comunidades de los pueblos originarios. Las enfermeras, denominadas “ángeles terrenales“, emergen como figuras clave en un entorno donde los recursos escasean. Su labor va más allá de lo médico, reconstruyendo un sentido de pertenencia en medio del aislamiento.

El análisis de la resiliencia guna se fundamenta en principios comunitarios y en la relación con el territorio. La memoria de los ancestros, la conexión con la naturaleza y las prácticas colectivas actúan como mecanismos de afrontamiento ante el dolor y la enfermedad. Olo sugiere desde el poder de las palabras, que esta cosmovisión ofrece herramientas para navegar crisis individuales y globales, sin caer en idealizaciones. En pocas páginas vemos una propuesta que puede ser una solución de bienestar para la sociedad.

El libro también es un homenaje a grandes poetas gunas que dejaron este mundo a raíz de la pandemia. Poetas como Arysteides Turpana y Ayban Wagua. Ambos marcaron la vida de Olo Waypiler, fuertemente. De Ayban Wagua dice: “El once de septiembre de dos mil veintidós, el SARS-CoV-2 se llevaba al poeta mayor de nuestra comarca. Ese odioso virus conducía al poeta, sacerdote, investigador, escritor y pedagogo que estudió en Roma, Victoriano Smith, conocido bajo el seudónimo Ayban Wagua, a preparar su cayuco para emprender el viaje por los ríos espirituales, hacia el lugar al que tantos ya habían partido. Una vez más perdía a uno de mis mentores, una figura prominente de Guna Yala”.

Además, cita algunos poemas de ambos poetas que exaltan la nostalgia y el poder de la poesía. Como este de Turpana que es uno de los poemas más importantes de la cultura guna por sus registros de identidad y tradición: “Mi hogar queda entre la infancia y el sueño / En el pueblo donde nací / hombres y mujeres se alimentan de peces y mariscos / -dule masi- / en el pueblo donde nací / bajo pulsación de tinieblas / se oyen chirriar las hamacas”.

Bajo el Dintel del Creador es una historia existencial y también es un documento etnográfico y testimonial que invita a reflexionar sobre la capacidad de adaptación cultural. Muestra cómo las sociedades indígenas reinterpretan sus saberes frente a desafíos modernos, sin perder su esencia. La obra no solo narra una historia de supervivencia, sino que aporta una mirada crítica sobre la salud, la muerte y la preservación de identidades en un mundo en transformación.

Admirablemente rescata los valores de la solidaridad y la comunión en sociedad; los atributos de la casa que es un espacio de pertenencia que une elementos de la vida, la muerte y resistencia. Para los gunas, la casa representa el verdadero escenario donde el universo se consolida desde los cimientos de la tierra porque allí habita la dignidad colectiva.

La presencia de la casa en Bajo el Dintel del creador es un símbolo que encarna identidad, refugio espiritual y resistencia cultural en la cosmovisión guna. Su representación la podemos sentir desde varios enfoques: La casa como red solidaria, la casa como espacio espiritual, la casa como cuerpo comunitario, la casa como territorio.

En la actualidad nuestra casa está enferma. El mundo en que vivimos está enfermo de guerra y destrucción, de odio irracional, parece reinar el mal. Mientras que, por otro lado, la naturaleza está en un estado grave de emergencia. Desde lo nacional, también vivimos en un país enfermo. Son los mismos malestares desde otra perspectiva. El libro de Olo Waypiler López González es una receta para esos males. Es una arenga que llama a resistir, un canto soberano que invoca al amor y los valores de nuestras tradiciones, es decir, el poder de la cultura y la espiritualidad.

El autor es escritor.