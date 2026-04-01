Bajo la lluvia que ignoramos

En Panamá, donde la lluvia es constante, el agua debería tener un mayor aprovechamiento; debe ser abundancia gestionada y no desperdicio cotidiano. Somos un país privilegiado por su clima tropical y por la frecuencia de lluvias gran parte de esa agua se pierde sin ser aprovechada desperdiciándose y escurriéndose por zonas pavimentadas e impermeables, lo cual la convierte en un problema antes que en un recurso. Esta es nuestra realidad: el agua no está integrada en nuestra cultura, ni en nuestros diseños ni en nuestras viviendas.

Esta situación deja en evidencia una crisis silenciosa en la gestión del recurso hídrico, donde la abundancia genera descuido y uso poco consciente. Vemos llover, pero pocas veces nos detenemos a pensar qué ocurre con esa agua. Lo que debería ser una ventaja natural se ha convertido en un problema urbano y ambiental.

Ilustración generada por IA sobre la recolección de agua de lluvia.

Por ello, se propone una ruptura con esta lógica. No solo se deben embellecer los espacios exteriores, sino convertirlos en áreas capaces de interactuar y adaptarse al entorno. La captación de agua de lluvia mediante techos, canales y sistemas de almacenamiento debe representar una oportunidad concreta para la transformación de nuestras viviendas, haciéndolas más eficientes. Este recurso puede destinarse al riego, la limpieza o el uso en sanitarios, reduciendo la presión sobre el agua potable.

En muchos casos, una vivienda puede recolectar miles de litros de agua al año, lo que reduciría la huella hídrica del hogar disminuiría los costos y aliviaría la presión sobre el sistema público. Entonces surge la pregunta: ¿por qué seguimos dejando que esta agua se pierda si puede formar parte de nuestro día a día?

Sin embargo, el verdadero cambio debe ser cultural. Insistir en modelos tradicionales de consumo refleja la desconexión entre el entorno natural y la forma en que habitamos. La incorporación de jardines de lluvia y suelos permeables mitiga las inundaciones y redefine las relaciones entre el diseño, la arquitectura y el paisaje.

Cuando no aprovechamos el agua, entramos en un círculo vicioso de desperdicio y afectaciones ambientales; pero, al cambiar nuestras prácticas, podemos contribuir a un círculo virtuoso basado en la responsabilidad ambiental y social, entendiendo que no todos tienen el mismo acceso al recurso. Con este cambio no solo se impacta el ambiente, sino también la equidad social, al promover un uso más justo y consciente del agua.

El agua es un elemento aparentemente pasivo, pero con un gran potencial como aliado del diseño sostenible. Aprovecharla no debe ser una opción, sino una necesidad impostergable. Además, el hogar puede convertirse en un espacio de aprendizaje, donde el conocimiento hídrico forme parte de la vida cotidiana, generando conciencia desde lo individual hacia lo colectivo.

Tal vez el cambio no comienza con grandes proyectos, sino con acciones simples dentro de nuestras casas. Frente a los desafíos actuales, aprovechar el agua de lluvia no solo es una respuesta técnica, sino una decisión consciente que fortalece nuestra relación con el entorno y aporta a un futuro más sostenible.

Tal vez el verdadero cambio no está en esperar más recursos, sino en aprender a reconocer el valor del agua que siempre ha estado cayendo sobre nosotros.

La autora es estudiante de maestría en Paisajismo y Gestión Ambiental de la Universidad de Panamá.