Un banco de fotos

Un banco de imágenes llamado mujeres invisibles ha sido creado en Brasil por un grupo de jóvenes cuyo objetivo es darle mayor visibilidad a aquellas mujeres que no son llamadas para hacer ningún tipo de publicidad, ya sea porque son gordas, negras, lesbianas o transexuales.

El propósito de este banco de fotos es que las agencias de publicidad puedan disponer de fotos de personas con imágenes reales, de la población real y que además las personas que observen esta publicidad se sientan identificadas.

Es un racismo subliminal existente en el área de la publicidad. Es una sensación de soledad en un medio competitivo inhóspito. Al parecer hay un embudo que dificulta la entrada de estas personas a los medios publicitarios

No podemos cerrar los ojos para siempre, aunque debo reconocer, nacen tímidas y aisladas iniciativas que reconocen este problema y están en busca de cambios.

Por otra parte, existe una tendencia en los medios publicitarios a llamar personas de razas indígenas y mestizas para representar contextos de menor estatus social, que las personas de apariencia nórdica o europea. Existe la percepción en toda Latinoamérica de que la estereotipación de raza es inexistente. Se piensa que el tema de la raza no es un problema en su sociedad. Sin embargo, la intensidad de estereotipación de raza es similar a través del continente. Se ve más claramente en Brasil, también en Chile, Perú e inclusive en Panamá.

Aceptar las diferencias de mejor manera, aceptarnos con nuestras diferencias es muy importante para nuestra autoestima, aun cuando se vive en un país cuyos patrones de belleza son muy exigentes. Vivimos esclavos de dietas y tratamientos de belleza.

Es un tema mundial, es una pena que esas mujeres y hombres no tengan más presencia en los medios. Si observamos un catálogo o un maniquí, vemos que tiene un formato que no se encuadra en las formas reales de la población. Hay una práctica muy cruel de las fábricas de ropa, sobre todo con los estilos de ropa que no le van bien a todo mundo.

El banco de fotos de mujeres invisibles abrirá la posibilidad para manejar con mayor conciencia el tema de estereotipación de raza en Latinoamérica, que podría ayudar a implementar cambios que otros países ya han realizado. En los cuales por ley se ha protegido la inclusión no estereotipada en la publicidad de diferentes razas representativas de cada país.

La autora es periodista