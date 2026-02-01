Barry Bonds

Exclusivo Suscriptores

Su nombre completo es Barry Lamar Bonds y sus padres son Bobby Bonds y Patricia Howard, ambos residentes de San Francisco, California. Bobby, el padre de Barry, fue un sobresaliente pelotero que cubrió el jardín derecho para los Gigantes de San Francisco durante siete temporadas, con años de 30 cuadrangulares o más. Indiscutiblemente, fue un pelotero de gran categoría, que logró transferirle a su hijo Barry su gran capacidad para batear cuadrangulares.

Pero prefiero concentrarme en Barry, quien es el tema de hoy. Barry nació en Riverside, California, el 24 de julio de 1964, por lo que tiene 61 años. Creció en San Francisco, en la península de California, donde asistió a la Arundel Elementary School. Debido a que su padre jugó para los Gigantes de San Francisco los primeros siete años de su carrera, Barry vivió su niñez íntimamente conectada al béisbol y al equipo de los Gigantes, donde alternó con actuales miembros del Salón de la Fama como Willie Mays, Gaylord Perry, Willie McCovey y Juan Marichal.

Bonds Jr. terminó su escuela secundaria en Junípero Serra High School, en San Mateo, California, donde, además de béisbol, también se destacó en baloncesto y fútbol americano. Luego se enroló en la Arizona State University, donde brilló con un promedio de bateo de .347, 45 cuadrangulares y 175 carreras impulsadas. En 1985, con estas cifras impresionantes, nuestro héroe de hoy logró que su imagen apareciera en la portada de la famosa publicación Sporting News y fuera seleccionado como “All American”. Además, implantó un récord de siete imparables consecutivos en la Serie Mundial de Universidades.

Finalmente, logró lo que pocos peloteros consiguen, graduarse de la universidad en 1986, en criminología. En 1999, fue elegido al Salón de la Fama de su universidad.

En el draft de 1985, Barry fue seleccionado por los Piratas de Pittsburgh, en la ronda número 6, y otra vez se destacó con su tórrido bateo en la organización a nivel de Ligas Menores. En 1986, fue ascendido al equipo grande de los Piratas, donde jugó siete años, en dos de los cuales conectó 30 o más cuadrangulares. En total, en Pittsburgh, conectó 176 cuadrangulares.

Barry siempre jugó en el jardín izquierdo por su brazo un tanto débil. En 1993, fue canjeado a los Gigantes de San Francisco, donde realmente demostró sus quilates como bateador de fuerza. En sus 15 años con los Gigantes se voló la cerca en 586 oportunidades, lo cual le dio un total de 762 batazos de vuelta completa en su carrera.

Barry Bonds parecía destinado a cosas grandes con el bate al hombro, al convertirse en el máximo bateador de cuadrangulares en la historia de este deporte. El 28 de mayo de 2006 superó la marca del legendario Babe Ruth, de 714 cuadrangulares, con un batazo que excedió los 445 pies. Luego, el 22 de septiembre del año siguiente, superó el récord de cuadrangulares de Hank Aaron, de 733, y continuó su carrera de jonrones hasta que, en 2007, llegó a su gran total de 762 cuadrangulares, lo máximo que un ser humano ha logrado jugando a este nivel del deporte.

Pero tantos batazos y tantas glorias no han servido para que Barry Bonds pueda reparar el daño que se causó por el consumo de sustancias prohibidas, lo cual lo llevó a enfrentar la justicia en algunas ocasiones y la vergüenza de que, a pesar de ser el rey de los cuadrangulares, no haya sido admitido en el Salón de la Fama. Una suerte similar a la que enfrentaron José Canseco, Mark McGwire, Rafael Palmeiro, Roger Clemens, Alex Rodríguez y muchos más. Quizá Barry Bonds no necesitaba la ayuda ilegal, pero tuvo que pagar por sus malas decisiones.