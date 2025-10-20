BCBRP, Mupa y el ‘chen chen’

Exclusivo Suscriptores

OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

He decidido escribir este artículo con el propósito de motivar al Gobierno Nacional a poner en marcha, de una vez por todas, parte de la recuperación de la economía nacional que tanta falta les hace a los panameños de todos los estratos sociales, en especial a los más necesitados.

Como es sabido, uno de los lemas de campaña del presidente José Raúl Mulino fue la importancia de poner el “chen chen” en el bolsillo de los panameños. Sin embargo, esto no ha sido posible en su totalidad, en parte porque la industria de la construcción aún no logra recuperarse ni despegar como se esperaba.

Para agilizar todo lo relacionado con este sector, hay dos instituciones clave que deben asumir un rol de liderazgo: el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) y el Municipio de Panamá (Mupa). La velocidad de sus procesos no es la deseada, debido a que los recursos asignados a estas entidades son escasos, especialmente en el caso del BCBRP.

Es importante que el equipo de gobierno incorpore en su visión estratégica que, si estas dos instituciones no logran aprobar y sacar los proyectos al mercado con eficiencia, los inversionistas no podrán iniciar obras y, por ende, el “chen chen” seguirá siendo una promesa sin cumplir.

También hay otras instituciones que forman parte de la cadena de decisiones y deben activarse, porque si no avanzan, los proyectos mueren antes de nacer y el “chen chen” también.

Para tomar acciones concretas que permitan agilizar estos procesos, solo se necesita voluntad y la gestión oportuna de los recursos que hacen falta para que la economía comience a moverse con mayor dinamismo.

En estos momentos, gracias a la iniciativa del coronel Víctor Álvarez, director general del BCBRP; del teniente coronel Cirilo Castillo, director nacional de Dinasepi; del arquitecto Luis Carballeda, de la Doycm; y de un grupo de ingenieros, arquitectos y empresarios en conjunto con la CAPAC y otros gremios, se está dando un paso importante para que la tramitología sea más expedita. Esto permitirá reducir demoras y discrecionalidades en la revisión y registro de planos, garantizando así la activación de nuevos proyectos generadores de empleos directos e indirectos, y el cumplimiento de una promesa electoral clave.

Espero que este aporte constituya un llamado de atención oportuno para que se disipen los prejuicios y se reconozca el esfuerzo de estas instituciones, que hacen lo posible con los limitados recursos que tienen para responder a las necesidades de los ciudadanos.

Por último, un mensaje para quienes manejan redes sociales: antes de difundir afirmaciones que no siempre son ciertas, investiguen con rigor y eviten manchar reputaciones o denigrar instituciones sin contar con pruebas que respalden sus comentarios.

Respetado señor presidente, lo invito a que se sume con su gobierno a este esfuerzo para que el “chen chen” llegue, de una vez por todas, a las manos del pueblo panameño.

El autor es teniente coronel del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) y empresario.