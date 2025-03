BlackRock, Hutchison y la política panameña: Los intereses ocultos

Exclusivo Suscriptores

Sobre la mega transacción de miles de millones de dólares americanos que incluyó, entre otros puertos alrededor del mundo, los de Balboa y Cristóbal, una resolución de Gabinete autoriza a la Autoridad Marítima de Panamá a que solicite a Hutchison que entregue documentación sobre la misma para que la República de Panamá tenga conocimiento de la misma.

El 5 de marzo el Financial Times de Londres narró, con lujo de detalles, cómo se desarrolló la transacción, titulada “The billonaire elite who answered Donald Trump’s call on Panamá Canal.” y se puede encontrar en la dirección web https://archive.ph/RIL4S. La transacción nació con la conversación del Mero Micho y el Marco Fulo donde le ofreció los puertos y Larry Fink, cofundador de BlackRock, no perdió ni un segundo para utilizar su línea directa de comunicación con el desquiciado y aprovechar la oportunidad para hacerle el favor y además engullirse a Hutchison, de quien es socio accionario importante. De todas formas, lo que pague BlackRock por la transacción, una parte interesante le regresa por las acciones que tiene en Hutchison. Tremendo “cash back” entre partes relacionadas, como diríamos en nuestro medio.

El estamento gubernamental mencionó que la transacción privada entre Hutchinson y BlackRock requiere aprobación del Consejo de Gabinete en lo que respecta al 90% de las acciones de PPC, pero pareciera que este tema está sujeto a interpretación. Según el numeral 2.8 de la Ley que aprobó dicho contrato, las transacciones entre afiliadas solo requieren que se le “comunique dicha cesión a el Estado”. Entidades o fondos manejados por BlackRock son accionistas importantes en Hutchison, lo que establece un grado de relación que muy bien pudiera clasificarse a “afiliación”. Aunque no se ha mencionado, posiblemente Hutchison participa en fondos de inversión de BlackRock, lo que hace que estén arropados con la misma manta.

Quien debería estar liderando esta investigación y tarea es el Ministerio de Economía y Finanzas y la Dirección General de Ingresos del MEF, pues si hay un tema tributario de retención de impuestos por parte del vendedor Hutchison, así como probables ganancias de capital que serían gravables. El ministro del MEF es una de las pocas mentes pensantes que participan en este Gobierno y, si lo escucharan y lo dejaran trabajar sin interferencias políticas, de seguro hará el mejor trabajo posible por el bienestar de Panamá.

Funcionarios de alto rango del Estado andan pregonando que la auditoría de la Contraloría sigue su curso, así como la demanda de inconstitucionalidad deberá ser resuelta por la Corte Suprema de Justicia y que la transacción requiere aprobación de Gabinete. Dicho de otra forma, queremos pensar que BlackRock está comprando un buen pleito, y nosotros, dizque convertirnos en una piedra en el zapato para ellos, pero sería como una “pelea entre burro amarrado y tigre suelto”. Esperemos a ver las actuaciones de nuestros funcionarios, si será de entreguismo o una que nos defienda.

Hay que vigilar a la AMP con el manejo de la información que solicite y que definitivamente deberán hacerla pública para que todos estemos más enterados de lo que estamos, y cuidar que dicha institución no siga beneficiando al exzonian con arreglos especiales para que no le quiten la visa gringa, como amenazó ese individuo que tiene un apellido que significa “persona que no está acompañada”.

Este es el momento adecuado para que la Brigada Candelilla tome relevancia en la neutralización del Capo y su Cartel de Sanguijuelas para que el país pueda progresar, y estar vigilantes de las actuaciones del Estado y sus funcionarios cuyo nivel de incompetencia es público. Es increíble como el Cartel de las Sanguijuelas desfiguró el proyecto de reformas a la CSS ¡Ya está claro quien es el que está gobernando este país!

El Estado pretende disminuir el desempleo, que actualmente ronda por el 10%, con unos proyectos de infraestructura usando la figura de la Asociación Pública Privada, que, aunque existe, y sea exitosa, sería un alivio muy tímido para rebajar la tasa de desempleo existente y reactivar la economía. La verdadera mejoría a corto plazo nos la traería la reactivación de la mina, que deberían empezar las negociaciones a la brevedad posible, antes de que nos impongan condiciones. Hay que tener presente que BlackRock es accionista de First Quantum y Larry Fink le habla al oído al desquiciado.

Por el otro lado, debemos corregir la decisión, por no decir extorsión gringa, de obligarnos a salir del acuerdo de la “Ruta de la Seda” y comunicarlo oficialmente a las autoridades de la República Popular China, pues nada bueno nos trajo esta decisión. Acerquémonos a los que nos han tendido la mano y empecemos a fortalecer la relación, aunque se despotrique el desquiciado, quien nos quiere quitar el Canal y mucho más. ¿Qué tal si el embalse del río Indio lo hace la República de Panamá en lugar de la ACP para así asegurar las fuentes de aguas para sus ciudadanos? Como parte del programa de la Ruta de la Seda, le pedimos a los amigos de la China que construyan y financien ese megaproyecto para Panamá. Así que, si nos quitan el Canal, ¿de donde van a sacar agua para operarlo? No les va a quedar de otra que invadirnos, pero si esto sucede, que tengamos alguien que pueda respaldarnos. Ya está circulando propaganda y videos promoviendo que Gringolandia debiera tomarse a Panamá y agregarla como una estrella más a su bandera. ¿Es que nos vamos a entregar sin haber luchado por nuestra dignidad y soberanía?

El autor es ciudadano.