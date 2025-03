Blackrock liberó a los chinos de pérdidas portuarias

Exclusivo Suscriptores

Hechos vs. retórica

El mago Houdini, un maestro de la autopromoción mucho antes de la era de los influencers, sigue siendo un modelo a seguir. Nuestro socio del norte emplea tácticas similares, creando ilusiones de resolver problemas que él mismo fabrica, siguiendo un esquema de tres pasos:

Crear un problema: Identifica o inventa una crisis. Culpar a otros: Señala a un culpable. Presentarse como el salvador: Ofrece una solución que ya existía o que se desarrollaría naturalmente, ya sea por la fuerza usual en los negocios (como BlackRock) o por tratados que estipulan procedimientos (como los ejercicios militares conjuntos).

Esta táctica, similar a los trucos de Houdini, mantiene a su audiencia en un trance de hipnosis colectiva, aceptando su versión de los hechos sin cuestionarla. El resultado es que este socio se presenta como un innovador y líder, cuando en realidad está manipulando la percepción pública.

Existen muchos ejemplos recientes de cómo, con una “solución que jamás se había visto en la historia del mundo”, este socio enfrenta incluso a sus propios aliados.

¿Por qué Hutchinson decidió vender su negocio de administrar 44 puertos a nivel mundial?

En una conversación pública durante la Conferencia Global de Energía del S&P Global, Larry Fink, CEO de BlackRock, aclaró esa pregunta. Esta conversación fue titulada “BlackRock CEO and Chairman Larry Fink speaks at CERAWeek in Houston, Texas - 3/7/2025” (YouTube). A continuación, resumimos los puntos más relevantes de esa conversación:

Al preguntársele a Fink sobre la distorsión de la realidad que afirmaba que BlackRock había comprado puertos en el Canal de Panamá, el multimillonario respondió así: “Mis hijos me llamaron para saber si era verdad que BlackRock compró el Canal de Panamá y me preguntaron: ‘¿Podemos ir a pasear y recorrerlo?’. Tuve que explicarles que no era cierto.”

Para explicarse, Fink detalló que “Hutchinson nos informó que los precios de sus acciones portuarias estaban bajísimos, al 30%”. Hutchinson decidió considerar lo que el mercado podría ofrecer en una posible venta de sus concesiones.

Fink agregó: “También me refiero a que hay seis de esos puertos en el Canal de Suez, y nadie lo menciona.” Enfatizó que se optó por ocultar la realidad al mencionar solo los puertos panameños.

“Desafortunadamente, extremistas de izquierda y derecha obviaron mencionar que compramos concesiones en 44 puertos… Solo les servía mencionar los de Panamá”, que solo representan el 4% del valor total de la transacción, concluyó Fink.

El Memorando de Entendimiento firmado el 16 de junio de 1978 y los ejercicios coordinados entre las dos partes contratantes para defender la neutralidad del Canal de Panamá también son relevantes en este contexto.

Preguntas que surgen:

¿Antes de que se cerraran las bases militares norteamericanas, hubo ejercicios militares conjuntos entre las fuerzas panameñas y las estadounidenses para la defensa del Canal? ¿La respuesta a esto podría encontrarse en el Tratado de Neutralidad de 1977 y en su Memorando de Entendimiento Adjunto firmado el 16 de junio de 1978 (dos días después de la muerte del estudiante Jorge Camacho, opositor al Tratado)?

En una reciente entrevista en Radio Panamá, el exnegociador Dr. Aristides Royo enfatizó, en tres ocasiones, algo escrito en ese Memorando, y citó: “En ese Memorando se dice con gran claridad lo siguiente: sí existe una posibilidad de que Estados Unidos pueda tener fuerzas militares en Panamá. Pero miren ustedes, radio oyentes: ¿cómo sería esa única posibilidad?” (Y cita) “Nada en este Tratado de Neutralidad impedirá a la República de Panamá ni a los Estados Unidos de América, de acuerdo con sus respectivos procedimientos constitucionales, concertar cualquier acuerdo o arreglo entre los dos países para facilitar en cualquier momento posterior al 31 de diciembre de 1999… el cumplimiento de sus responsabilidades para mantener el régimen de neutralidad establecido en el Tratado, incluyendo acuerdos que ambos países puedan considerar necesarios o apropiados. Esto supone un acto consentido, no unilateral de Estados Unidos. Tendría que ser un acuerdo suscrito entre Panamá y Estados Unidos”. (Fin de transcripción. Ex presidente Aristides Royo Sánchez explica la situación del Canal y el Tratado de Neutralidad. YouTube, Radio Panamá, 14 de marzo, 2025).

Los invito a hacer sus apuestas: el socio dirá que las tropas llegarían a Panamá para cumplir su promesa de retomar el Canal, distorsionando lo que en realidad vienen a hacer.

Para académicos sugiero revisar lo siguiente:

ARTÍCULO IV - (Ambos Estados)… “convienen en mantener el régimen de neutralidad establecido en el presente Tratado”.

ARTÍCULO V - “Solo Panamá mantendrá fuerzas militares… e instalaciones militares…”.

El autor es exdiplomático.