Blindar la ciudad: una reforma institucional para un urbanismo responsable

El desorden urbano que enfrentan nuestras ciudades no es producto del azar. Es consecuencia de un diseño institucional que privilegia la discrecionalidad sobre la norma, el corto plazo sobre la estrategia y el impulso político inmediato sobre la coherencia territorial. Panamá no carece de inversión ni de profesionales capacitados; más bien carece de una arquitectura institucional capaz de sostener decisiones técnicas más allá del ciclo electoral.

Reformar el régimen urbano no significa frenar el desarrollo. Significa diseñar instituciones capaces de resistir presiones coyunturales, reducir riesgos de captura y producir decisiones basadas en evidencia que potencien la inversión para un desarrollo urbano responsable y sostenible.

1. Estabilidad técnica con evaluación y responsabilidad

La fragilidad técnica del sistema no se resuelve con inamovilidad administrativa. Se resuelve con una Carrera Técnica Urbanística especializada, orientada a premiar el conocimiento y la experiencia, previa evaluación. Los urbanistas necesitan estabilidad para aplicar la norma frente a presiones económicas o políticas, pero bajo un esquema de rendición de cuentas mediante:

• Concursos públicos obligatorios con criterios técnicos verificables para la contratación.

• Evaluación periódica basada en indicadores objetivos para la permanencia.

• Dictámenes estructurales públicos y debidamente motivados para transparentar la gestión.

• Remoción reglada por causales claras como negligencia, conflicto de interés o desempeño insuficiente.

La estabilidad es un mecanismo de gestión de riesgo institucional. Sin continuidad técnica, el criterio urbano cambia cada cinco años, aumentando la inseguridad jurídica y la litigiosidad.

2. Separación funcional y coherencia institucional

Para que los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) sean eficaces, la estructura de los municipios debe diferenciar funciones con precisión en direcciones de:

• Planificación Urbana: que define el modelo territorial y la normativa estructural.

• Obras y Construcciones: que fiscaliza el cumplimiento normativo mediante revisión de planos e inspecciones en sitio.

• Proyectos e Infraestructura: que diseña y ejecuta obra pública (parques, aceras, plazas, ciclovías, etc.) dentro del marco aprobado.

• Gestión Urbana: que coordina la operación territorial y administra instrumentos urbanísticos.

De esta manera, quien planifica no ejecuta; quien ejecuta no fiscaliza; y quien fiscaliza no redefine la norma. Esta separación reduce conflictos de interés y fortalece la trazabilidad. Pero, sobre todo, evita la priorización indebida de una función sobre otra.

3. Gobernanza y blindaje de la Junta de Planificación Municipal

El ordenamiento no puede depender exclusivamente del Despacho Superior municipal; requiere contrapesos locales. La Junta de Planificación Municipal debe ser esa instancia deliberativa técnico-política. Sin embargo, para reducir el riesgo de captura en un mercado pequeño, el diseño debe incorporar salvaguardas reales:

• Remuneración e incompatibilidad: Para exigir un régimen estricto de conflicto de interés y prohibir el ejercicio profesional privado dentro del municipio durante el mandato, los miembros deben ser remunerados. La independencia técnica tiene un costo que el Estado debe asumir para evitar que las sillas sean capturadas por intereses particulares.

• Mandatos escalonados: No deben coincidir con el periodo del alcalde para asegurar autonomía.

• Actas y votaciones públicas: Todas las decisiones deben ser motivadas y estar abiertas al escrutinio público.

4. Integralidad territorial y arquitectura financiera

Las decisiones fragmentadas “lote por lote” generan ineficiencias sistémicas. Los cambios de zonificación deben responder a análisis de capacidad real de redes, impactos ambientales y de mercado, además de coherencia territorial. Los instrumentos económicos deben aplicarse de manera general y no negociarse individualmente. De lo contrario, se incentivan distorsiones oligopólicas del mercado que encarecen artificialmente la urbe.

Asimismo, se debe romper la dependencia municipal del ciclo inmobiliario. La planificación no puede depender fiscalmente del mismo ciclo que debe regular. El sostenimiento municipal debe descansar en tributos estables, mientras que la captura de plusvalía debe ser un instrumento reglado y destinado exclusivamente a infraestructura pública.

5. Inteligencia territorial: decisiones basadas en evidencia

Toda arquitectura institucional es vulnerable sin información pública verificable. Es imprescindible una unidad encargada de recolectar datos georreferenciados que integren variables ambientales, socioeconómicas y de mercado. Gobernar sin datos es administrar presiones; gobernar con evidencia es ejercer responsabilidad pública. Mientras más transparente sea la data, más transparente se hace el mercado, mejores decisiones pueden tomar los inversionistas y más protegemos a los consumidores y sus comunidades.

Conclusión

El debate urbano es entre discrecionalidad y opacidad versus institucionalidad y transparencia. Blindar la ciudad significa diseñar reglas que reduzcan riesgos de captura, clarifiquen funciones y sometan las decisiones al escrutinio público. Sin esa arquitectura, el desorden seguirá siendo el resultado lógico del sistema; con ella, el desarrollo podrá ser técnicamente defendible más allá de cualquier ciclo electoral y cualquier moda ideológica.

El autor es arquitecto y urbanista.