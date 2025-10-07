Blockchain, más allá de una tecnología disruptiva

Exclusivo Suscriptores

OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

La blockchain, originada en 1991, es un tipo de tecnología de registro distribuido (DLT) diseñada para registrar digitalmente transacciones, datos, activos o identidades de forma segura, inmutable y cronológica, permitiendo conocer con exactitud su fecha de creación y autoría.

En 2008, esta tecnología se adaptó para manejar la criptomoneda bitcoin, demostrando su robustez al alcanzar una capitalización de mercado de US$2.3 billones, con más de 560 millones de propietarios que realizan alrededor de medio millón de transacciones diarias. Aunque el valor del bitcoin ha sido volátil, ha resultado ser el activo más rentable de la última década, pasando de $450 en 2015 a unos $115,000 en 2025.

Sin embargo, blockchain no es sinónimo de bitcoin. Esta última es solo una de sus aplicaciones, desarrollada por quien se dio a conocer bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto. A través de la función criptográfica SHA-256, se genera un código alfanumérico único —la “huella digital” de la transacción— que se incorpora a la cadena una vez verificada mediante complejos algoritmos matemáticos, conocidos como protocolos de consenso.

En Estados Unidos se aprobó recientemente la Ley GENIUS, que impulsará las finanzas descentralizadas (DeFi) mediante el uso de stablecoins (monedas estables). Los emisores autorizados podrán utilizarlas para gestionar pagos y transferencias internacionales 24/7, con reducciones de costos de hasta 90% y tiempos de liquidación que pasan de días a minutos o segundos. Algunos pronostican que los pagos del futuro se alojarán en blockchain.

Bancos como J.P. Morgan, Citibank y Bank of America, junto a entidades europeas, asiáticas y algunas latinoamericanas, ya están digitalizando sus operaciones y preparándose para emitir sus propias stablecoins. Visa y MasterCard también están adaptando sus sistemas para liquidar pagos en estas monedas digitales.

Desde su primera aplicación oficial, blockchain ha demostrado su capacidad de escalar e integrarse con otras tecnologías, generando sinergias con la inteligencia artificial (IA), el Internet de las Cosas (IoT) y el análisis de datos.

Por ejemplo, en cadenas de suministro, blockchain garantiza la trazabilidad de un producto, mientras que la IA permite predecir retrasos o identificar variaciones de temperatura que puedan afectar la calidad. Con esta información, la blockchain puede ejecutar automáticamente un contrato inteligente (smart contract) que devuelva el envío y bloquee el pago.

Más allá de ser disruptiva, blockchain es una tecnología fundacional, llamada a redefinir los cimientos de los sistemas económicos y sociales, como lo hicieron la electricidad, el motor de combustión o internet. Estos procesos toman décadas: internet empezó como una herramienta del Departamento de Defensa de Estados Unidos y evolucionó hacia la Web 2, que permitió la creación e intercambio de contenido en plataformas centralizadas.

En 2014, el cofundador de Ethereum acuñó el concepto de Web 3, que busca devolver a los usuarios la propiedad y el control de su información mediante descentralización. Blockchain, considerada “tamper proof” (a prueba de manipulación), permite registrar transacciones de forma segura entre pares, sin intermediarios. Así como internet redujo costos en las comunicaciones, blockchain está reduciendo costos y tiempos de transacción, gracias a los contratos inteligentes que se ejecutan automáticamente al cumplirse condiciones predefinidas.

Blockchain está revolucionando las finanzas, las cadenas de suministro, la salud, la industria inmobiliaria y la gestión pública.

En salud, permite compartir historiales médicos con mayor seguridad y privacidad.

En inmuebles, posibilita la tokenización de activos (RWA), es decir, su representación digital.

En gobiernos, ayuda a gestionar identidades digitales, mejorar registros públicos, transparentar subsidios e incluso fortalecer procesos de votación.

En definitiva, blockchain está transformando la manera en que interactúan las sociedades y las economías.Quedarse atrás en su adopción no es una opción.

El autor es economista con maestría en Blockchain & Fintech.