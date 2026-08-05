Buenas prácticas en salud pública

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La salud pública se define como la ciencia y el arte de proteger, promover y mejorar la salud de las comunidades mediante la prevención de enfermedades y el bienestar colectivo, según las organizaciones internacionales. A diferencia de la medicina clínica, que trata a un paciente a la vez, esta disciplina actúa a nivel de toda la población; es, en cierto modo, el médico de la población.

Con base en esta definición, la salud pública tiene tres objetivos principales:

-Prevención: Contener la aparición y propagación de enfermedades infecciosas y de enfermedades crónicas no transmisibles.

-Promoción: Impulsar estilos de vida saludables.

-Protección: Preservar el medio ambiente, el agua, los animales y los alimentos que consumen las personas. Al mismo tiempo, proveer un sistema de salud óptimo, seguro, eficiente y de calidad.

Para lograr estos objetivos, existen acciones clave, como la vacunación. Nos referimos a programas amplios de vacunación que incluyan a todos los sectores de la población, tanto en regiones urbanas como rurales, incluyendo comunidades indígenas y originarias.

La vigilancia epidemiológica es primordial para lograr los objetivos de la salud pública; es como el diagnóstico de salud de nuestras comunidades. Lo ideal es una vigilancia de las enfermedades que nos permita estar preparados antes de que ocurra un problema de salud. Esto lo podemos lograr si hacemos una vigilancia proactiva, no reactiva; es decir, no esperar a que alguien se enferme. Solo estaríamos en capacidad de hacerlo si tomamos muestras regulares en las comunidades y alimentamos bases de datos abiertas en tiempo real, para que el personal de salud y los científicos puedan estudiar la situación actual de salud de la sociedad. Si no, estamos a ciegas.

En el contexto de los datos, el término «en tiempo real» se refiere a información que se recopila, procesa y pone a disposición casi inmediatamente después de que ocurre un evento, con muy poca o ninguna demora. Sin datos abiertos, a los que todos podamos acceder en tiempo real, no podemos tratar a la comunidad correctamente. No sabemos qué medicamentos o tratamientos obtener. No podemos tomar decisiones de salud adecuadas. La gobernanza se ve fragmentada y vemos muchas personas enfermas por enfermedades que podrían ser prevenidas, controladas o tratadas a tiempo.

La otra acción clave en salud pública es la educación de la población, a través de la educación básica en los colegios sobre temas de salud. Cómo funciona el cuerpo humano, qué enfermedades son comunes y cómo podemos identificarlas. Sin entender estos principios básicos, las personas no saben cuándo actuar ni acudir de manera oportuna a un médico. Necesitamos fortalecer las campañas de mercadeo social, sobre bases científicas, que informen a la población sobre la prevención y el control de enfermedades.

Principales causas de muerte

A nivel mundial, la principal causa de muerte es la presión arterial elevada, que provoca la muerte de 10.9 millones de personas al año, una población equivalente a al menos dos veces la de Panamá. La segunda causa de muerte es la contaminación del aire, ya sea en el interior de nuestros hogares o lugares de trabajo, o en exteriores. La contaminación del aire mata a 8.08 millones de personas anualmente en el mundo. En Panamá tenemos factores de riesgo importantes relacionados con la calidad del aire, como los gases que emiten nuestros automóviles y los tóxicos que emanan de vertederos o rellenos sanitarios, como Cerro Patacón, ubicado en el entorno de la ciudad de Panamá. De la mano va el tabaquismo, que en Panamá está bastante controlado gracias a una importante ley de salud pública impulsada por el Ministerio de Salud hace años.

En Panamá, las principales causas de enfermedad o morbilidad son, aunque me gustaría poder presentarlas en tiempo real, datos que no están accesibles. Lo más actualizado corresponde a 2023. En ese año, las principales causas de enfermedad fueron la hipertensión —siguiendo el perfil mundial—, la diabetes, la obesidad, el asma, la hipercolesterolemia, o colesterol elevado, entre otras. Todas estas enfermedades están relacionadas con factores de riesgo asociados a la nutrición y al sobrepeso. ¡Panamá es uno de los países más obesos de América Latina!

Las principales causas de muerte correspondientes a 2022, cuyos datos tampoco tenemos en tiempo real, fueron la covid-19 —que era la principal causa—, las enfermedades del sistema circulatorio, las enfermedades transmisibles, las neoplasias o cáncer, las afecciones originadas en el período perinatal y las causas externas. Esto, como personal de salud, no me dice cuál es la situación sanitaria actual de nuestro país. Tampoco indica cuáles son las causas exactas de mortalidad. Por ello, el personal trabaja casi a ciegas y de manera reactiva. Es decir, no puede prepararse ni tomar las decisiones adecuadas. Si siguiéramos guiándonos por esos datos, seguiríamos comprando mascarillas.

Para poder actuar en salud pública y alcanzar los objetivos descritos anteriormente, es imperativo que la comunidad científica tenga datos con los cuales trabajar. Si no, seguimos a ciegas, utilizando de manera inadecuada nuestros recursos, comprando insumos innecesarios, generando campañas educativas que no responden a la realidad y sin el diagnóstico de salud de nuestra población. Podemos lograrlo; tenemos la capacidad digital, la infraestructura y el conocimiento; solo nos falta hacerlo.

La autora es doctora en Salud Pública.