Se buscan intocables

Cada cinco años se escucha nuestra voz, tenemos la oportunidad de escoger a dos de los tres poderes del Estado. Si estamos inconformes con el desempeño de los gobernantes, llegó el momento de tomar acciones correctivas inmediatas.

La situación actual me recuerda a Los intocables, la película basada en la novela escrita en 1957 por Eliot Ness y Óscar Fraley que narra cómo Eliot recluta a un grupo de policías incorruptibles para capturar a Al Capone, en un tiempo en que la Policía de Chicago estaba siendo sobornada por dicho criminal.

Necesitamos encontrar a los intocables, perfiles íntegros, insobornables. Nuestra misión como ciudadanos no solo se trata de no reelegir a los diputados cuasidictadores, que una y otra vez son reelegidos; sino que se trata de buscar y apoyar a que esos candidatos independientes logren las firmas que se requieren y ese camino es otra batalla desigual en comparación con los actuales diputados con pretensiones de reelegirse.

Los independientes tienen muchos peldaños que subir antes de llegar a estar en una papeleta: buscar firmas persona a persona. Nosotros como ciudadanos comprometidos podemos facilitar su camino siendo proactivos, buscando en nuestros circuitos a esos intocables y firmar al que mejor nos represente.

Reconocemos en algunos de los diputados de hoy al Al Capone de ayer, que compra a su circuito. Reconozcamos en los nuevos candidatos independientes a los intocables de Eliot Ness, y cuando sean elegidos, recordemos que llegaron para mejorar el sistema, no llegaron allí para hacernos favores, para comprarnos un jamón, para contratar a nuestros familiares, para hacer leyes que favorezcan sus intereses personales, ya que la compra y venta de conciencias es en esencia el problema que nos convierte en el sexto país más desigual del mundo, contrastando con el informe del FMI que dice que Panamá tendrá el producto interno bruto per cápita más alto de Latinoamérica en el año 2018, o sea que por persona somos el país más rico, sin embargo, la desigualdad se expone en las calles. Los responsables directos de lograr reducir la desigualdad somos todos y los gobiernos que elegimos, y no se está logrando el objetivo; no pretendamos cambiar nuestro destino haciendo más de lo mismo. El próximo año podemos extender los contratos de los diputados por cinco años más y seguir siendo cómplices o despedirlos por incumplimiento sustituyéndolos por los mejores. ¿No merecemos visualizarnos como una sociedad justa y equitativa a largo plazo?

Citando a Thoureau: “¿Es la democracia que conocemos la última mejora posible de gobierno? ¿No es posible adelantar un paso en el reconocimiento y la organización de los derechos del hombre? Jamás existirá un Estado realmente libre e iluminado hasta cuando ese Estado reconozca al individuo como un poder más alto e independiente, del cual se deriva su propio poder y autoridad y lo trate de acuerdo a ello. Me complace imaginar un Estado que finalmente pueda darse el lujo de ser justo con todos, y que trate al individuo con respeto”.

La autora es ciudadana