Cacao transparente: del árbol a la barra

Cuando compras una barra de chocolate, pocas veces piensas de dónde viene el cacao ni cómo llegó hasta tus manos. Sin embargo, detrás de cada grano hay productores, familias y comunidades que muchas veces ganan muy poco de ese valor. En Panamá, pequeños cacaocultores en Bocas del Toro y Darién producen cacao fino de aroma, buscado por chocolaterías artesanales, pero la cadena tradicional suele ser larga, poco transparente y poco rentable para ellos.

Aquí es donde la tecnología blockchain puede hacer la diferencia. Funciona como un libro digital inalterable y permite registrar cada etapa: cosecha, fermentado, secado, transporte y exportación. Con un simple código QR, un comprador en Europa podría comprobar que el cacao panameño proviene de una comunidad indígena, cultivado sin deforestar bosques y con prácticas sostenibles. La trazabilidad da confianza, abre mercados premium y, sobre todo, mejora el ingreso de los productores.

En Ecuador, un proyecto innovador usó blockchain para una barra de chocolate con historia. Al escanearla, el consumidor podía ver fotos de la finca, saber quién la cultivó y hasta contribuir a reforestar la zona. Los agricultores recibieron más dinero por kilo, manteniendo un mayor valor en origen. En Haití, el proyecto AgriLedger permitió a pequeños productores exportar mangos y cacao con registros digitales. Con blockchain, ganaron más porque se eliminaron intermediarios innecesarios y los bancos les ofrecieron crédito al ver datos claros de sus cosechas.

Para Panamá, aplicar este modelo es posible. Sin embargo, no basta con la tecnología: hace falta voluntad de productores y exportadores para registrar datos de forma confiable. Es clave que haya conectividad en las zonas rurales, formación técnica para usar estas plataformas y políticas que incentiven a las cooperativas a sumarse. Además, compradores y autoridades deben valorar esta información para premiar la calidad y abrir puertas a más financiamiento.

Cacao con certificación de origen, trazabilidad geográfica y prácticas amigables con el ambiente podría cumplir con las exigencias internacionales. ¿Podemos imaginar un chocolate “Hecho en Panamá” que cuente su historia con un simple escaneo? La ciencia detrás de la blockchain puede ser una aliada para que cada grano de cacao deje huella: en la tierra, en las comunidades y en la confianza del consumidor.

El autor es consultor de empresas, con MBA en Finanzas Corporativas, e integrante de Ciencia en Panamá.