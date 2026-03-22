Caída de asegurados activos en la CSS y ‘efecto Chiquita’

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Un reciente informe presentado por el director de la Caja del Seguro Social (CSS), Dino Mon, a la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo de la Asamblea Nacional, da cuenta de una reducción de 12,853 asegurados activos entre 2024 y 2025.

Este anuncio parece contradecir el anuncio del presidente José Raúl Mulino con respecto a la creación de más de 111 mil nuevos empleos en el último cuatrimestre del 2025. Pero no hay contradicción. Las declaraciones del presidente se basan en los 111,673 nuevos contratos laborales tramitados por Mitradel entre septiembre y diciembre de 2025, según cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), mientras que la reducción en el número de cotizantes es consecuencia directa del “Efecto Chiquita”, según se desprende de la Encuesta del Mercado Laboral 2025 del mismo INEC (Cuadro 14).

¿Cuál fue el impacto laboral de los eventos en Bocas del Toro el año pasado?

La huelga en contra de Chiquita Panamá y los cierres de vías en Bocas del Toro entre abril y julio de 2025, en oposición a la Ley 462 de la CSS, ocasionaron el cese de operaciones de la empresa y la pérdida de 11,143 empleos agrícolas formales en la provincia de Bocas del Toro y la comarca Ngäbe Buglé en 2025.

De hecho, la Comarca Ngäbe Buglé perdió el 59% de todos sus empleos formales en 11 meses (octubre de 2024 a septiembre de 2025), período durante el cual se perdieron más de 60 mil empleos agrícolas a nivel nacional, un tercio de ellos formales.

Hay síntomas claros de mejora en los niveles de confianza en la economía, pero habrá que esperar la evolución en los próximos meses para confirmar que se trata de una tendencia sostenible.

En medio de la escalada de tensiones derivadas del conflicto en el Medio Oriente, comienzan a darse síntomas de mejora en los niveles de confianza, tanto en la economía como en el clima para la inversión privada en Panamá.

El 99% de los nuevos empleos formales se generó en el Eje Canalero

La abrumadora mayoría de los nuevos empleos formales privados creados entre octubre de 2024 y septiembre de 2025 se originó en las provincias de Panamá y Panamá Oeste, seguidas por Colón.

Esto plantea una importante recuperación luego de la pérdida de 125,010 empleos entre agosto de 2023 y octubre de 2024, que indujo la severa contracción del consumo que experimentó la economía panameña en el primer semestre de 2025 y originó la reducción del 11% en las recaudaciones de ITBMS en la primera mitad del año.

Sin embargo, con la excepción de Panamá, Panamá Oeste, Colón y Darién, entre octubre de 2024 y septiembre de 2025 se perdieron 105,778 empleos en el resto del país, el 31% de ellos formales.

Chiriquí perdió más de 36 mil empleos en 2025

Según el informe laboral del INEC 2025, entre octubre de 2024 y septiembre de 2025 (11 meses), la provincia de Chiriquí perdió 36,357 empleos, de los cuales 12,900 (35%) fueron formales. Más de la mitad de la pérdida se concentró en tres sectores: Agricultura, Comercio al detalle y Hoteles/Restaurantes, lo que sugiere una importante contracción del “empleo inducido”, derivada de los eventos en Bocas del Toro y la menor disponibilidad de gasto discrecional en la economía chiricana.

Dos de cada tres trabajadores chiricanos que perdieron sus trabajos fueron hombres, mientras que el 32% de ellos tenía menos de 30 años.

La confianza comenzó a mejorar en el segundo semestre de 2025

A pesar del aumento en la tasa de desempleo a 10.4% y la reducción de asegurados activos en la CSS, la evolución laboral es positiva, debido a la mejora de la confianza a través de la inversión privada y el consumo. En 2025, los financiamientos bancarios al sector productivo aumentaron 9% versus 2024, el consumo mensual en el segundo semestre fue 100 millones de dólares mayor que en el primero.

Adicionalmente, en 2025 Mitradel tramitó 11% más contratos laborales, los ingresos tributarios aumentaron 13.4% y las ventas de automóviles se incrementaron en 10.8% en relación con 2024.

En resumen, a pesar de la incertidumbre externa, como la creada por el reciente conflicto en Medio Oriente, hay síntomas concretos de mejora en los niveles de confianza en la economía, que deberían consolidarse en los próximos meses, confirmando que no son solo indicios, sino una tendencia sostenible, dando prioridad a la generación de empleo en el interior del país.

El autor es asesor empresarial.