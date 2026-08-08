Caja de Seguro Social: imperfecta, indispensable e irremplazable

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Las cuatro entidades del Estado con las asignaciones presupuestarias más altas para la vigencia fiscal 2026 suman más de $16 mil millones. El presupuesto de la Caja de Seguro Social (CSS) supera al de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) en casi $3,000 millones (36%).

La CSS ha tenido la siguiente evolución presupuestaria: en 2022 contó con un presupuesto recomendado de $6,580 millones; en 2023, de $6,577 millones; para 2024, de $7,202 millones; en 2025, de $7,321 millones; y para la vigencia 2026, de $8,121 millones. Esto refleja un manejo presupuestario de aproximadamente $35,743 millones durante las últimas cinco vigencias fiscales.

En Panamá, todo empleado que recibe un salario debe pagar a la CSS un porcentaje de 9.75% del salario bruto en concepto de cuota, la cual sirve de contraprestación por los servicios que la entidad brinda al asegurado, a su cónyuge y a otros dependientes, como atención médica, medicamentos y otros beneficios.

Un empleado con salario de $350 paga una cuota mensual de $34.15; uno con salario de $500, $48.75; y quien devenga $600 paga $58.50.

Veamos ahora algunos costos de servicios médicos escogidos al azar, advirtiendo que seguramente existen procedimientos mucho más complejos que se realizan en la CSS y que fácilmente triplicarían algunas de las cifras de este ejemplo básico.

Marcapasos: entre $9,000 y $16,000. El precio final depende del tipo de dispositivo utilizado para regular los latidos del corazón. El costo varía según la tecnología, los gastos de hospitalización, el salón de operaciones, la recuperación, los materiales quirúrgicos, los días de hospitalización, los honorarios del cardiólogo, otros especialistas, el cirujano y el equipo de anestesiología. Parto normal: entre $1,500 y $4,000, sin incluir cuidados extraordinarios por complicaciones ni el caso de partos múltiples. Cesárea: entre $1,500 y $4,000. Este valor se compone de dos cobros obligatorios e independientes: el paquete hospitalario y los honorarios del equipo médico. Cirugía de hernia: entre $1,500 y $5,000. Su costo depende, en gran medida, de la complejidad del procedimiento. Cirugía de apendicitis: entre $1,500 y $5,000. El precio final varía significativamente según la técnica quirúrgica, la complejidad del caso, los días de hospitalización, los honorarios médicos y el hospital elegido.

Aclaramos que no se contemplaron servicios como ultrasonidos, resonancias magnéticas, laboratorios, radiografías, terapias, entre otros. Tampoco se consideró el costo de una consulta con un especialista en una clínica privada, que promedia $100, sin incluir medicamentos.

Conocimos durante nuestra investigación sobre este tema que, en el caso de los marcapasos, uno de cada 250 panameños al año presenta padecimientos del corazón y es operado en la CSS para la colocación de uno de estos dispositivos, cuya vida útil es de aproximadamente 10 años, período tras el cual debe ser reemplazado.

La CSS no nos pertenece a nosotros… nosotros le pertenecemos a ella

La historia demuestra que las grandes naciones no se distinguen únicamente por la riqueza que producen, sino por las instituciones que son capaces de preservar. La CSS es una de ellas. Ha estado presente en el nacimiento de nuestros hijos, en la recuperación de nuestros enfermos, en la protección de nuestros trabajadores y en la tranquilidad de cientos de miles de jubilados que, después de toda una vida de esfuerzo, esperan una pensión digna y atención médica oportuna.

Es cierto que la Caja enfrenta problemas. Sería irresponsable negarlos. Pero también sería injusto olvidar todo lo que representa y todo lo que diariamente hace por Panamá. Muy pocos ciudadanos podrían pagar en un hospital privado una cirugía cardiovascular, un tratamiento oncológico, un trasplante, una estancia en una unidad de cuidados intensivos o la tecnología de punta que hoy ofrece la Ciudad de la Salud. Sin embargo, gracias al principio de solidaridad que sostiene a la Caja de Seguro Social, millones de panameños tienen acceso a una medicina de alta complejidad mediante un aporte que, comparado con el costo real de esos servicios, resulta casi imperceptible.

La Ciudad de la Salud constituye probablemente una de las obras hospitalarias más modernas de América Latina. Es un patrimonio nacional que muchos países quisieran tener y que Panamá no puede darse el lujo de menospreciar.

Quienes hoy únicamente ven sus defectos deberían preguntarse qué ocurriría si mañana la Caja dejara de existir. ¿Quién atendería a millones de panameños? ¿Quién asumiría el costo de las pensiones? ¿Qué familia podría pagar decenas o cientos de miles de balboas por tratamientos médicos especializados?

Ojalá nunca llegue ese día. Porque entonces comprenderíamos, demasiado tarde, que debimos defenderla con más firmeza, exigir mejores administraciones, combatir la corrupción sin destruir la institución y aportar, cada uno desde su responsabilidad, para hacerla más fuerte.

Las instituciones nobles no se abandonan; se rescatan, se modernizan y se protegen.

La CSS no necesita nuestra compasión. Necesita nuestra solidaridad, nuestro compromiso y nuestra defensa. Porque el día que Panamá llegara a perderla, no solo perdería un sistema de salud y de pensiones; perdería uno de los mayores pilares de su cohesión social y de su dignidad como nación

El autor es exviceministro de la Presidencia.