Los cajeros automáticos y los datos privados de los panameños

El pasado 24 de abril, la empresa Telered (Clave) anunció una alianza con la empresa de servicios financieros china, Union Pay. “Con esta alianza, la tarjeta Clave se podrá utilizar en Amazon, Spotify o Uber, algo que nos pedían los panameños” -- dijo una de sus ejecutivas en el comunicado de prensa.

Comercialmente esta alianza es conveniente para el consumidor. Recordemos que Telered (Clave), a pesar de haber salido ileso de una querella por monopolio en 2004, aún controla más del 90% del mercado de tarjetas de débito en el país y casi el 100% de la red de cajeros automáticos, por lo que esta alianza le da a Union Pay acceso a casi todo el mercado local. Entonces, nos deben una explicación.

A parte de Union Pay, Telered (Clave) pudo hacer esta alianza con otras redes de pago como Mastercard, Visa o American Express y proveer el mismo beneficio para sus consumidores. Sin embargo, el hacerlo con Union Pay trae una preocupación geopolítica que los otros jugadores no traen. Union Pay (subsidiaria de China Union) es una empresa cuyos dueños mayoritarios son bancos del Gobierno chino.

En pocas palabras, es una empresa del Gobierno chino.

En el comunicado de prensa de China Union que puede ser encontrado en su página web1, la empresa hace alusión a que esta alianza es un paso importante en la iniciativa One Belt and One Road – eslogan utilizado para promover la política internacional del Gobierno chino. El equivalente a esto sería que, cuando Banco General abrió oficinas en Costa Rica, hubiese dicho que lo hicieron por “el pueblo primero”. ¡Algo impensable!

Ok -- me dirá usted -- Union Pay es una empresa del Gobierno, ¿y?

Pues, ¡qué buena pregunta! Le explico.

Con el reciente escándalo de Cambridge Analytica y Facebook, ha quedado en evidencia cómo el mal uso de la data puede ser utilizado para manipular e influenciar a grandes grupos de personas. Facebook, sin embargo, es una empresa privada y como tal su propósito principal es obtener ganancias para sus accionistas. Ahora, se ha preguntado ¿cuál es el propósito del Gobierno chino? Como la segunda economía más grande del mundo, no creo que obtener ganancias a través de una alianza con Telered (Clave) sea su propósito. Al Union Pay conectar sus rieles de información con Telered (Clave), la empresa puede fácilmente inferir cosas privadas como cuánto dinero le depositan en su cuenta, cuándo, dónde y qué compras hace usted, entre otras que claramente no deberían ser información de libre acceso a un gobierno externo.

Y sí, empresas como Mastercard, Visa y American Express podrían hipotéticamente inferir esta información, pero, al ser empresas que cotizan públicamente en la bolsa, no tienen obligaciones con su gobierno y además tienen que publicar su política de privacidad y salvaguarda de datos que incluye entre otras, medidas avanzadas de encriptación de datos end-to-end, que son prácticamente indescifrables.

Por el contrario, Telered (Clave), siendo una empresa privada no divulga esta política, y de divulgarla no creo que una empresa de aproximadamente 10 millones de dólares de utilidad neta anual pueda crear un sistema de seguridad robusto para salvaguardar la privacidad de sus usuarios ante empresas billonarias como Union Pay una vez se interconecten.

Aclaro, soy partidario de la digitalización del dinero, de hecho lo promuevo activamente y lo creo necesario para la evolución de nuestra economía, pero, se debe hacer con los socios apropiados.

Asociarse con empresas cuyos dueños son un gobierno externo al panameño es preocupante. Y, compartirles nuestra data financiera lo es aún más. Si bien, iniciar relaciones comerciales con China es una buena noticia para nuestra economía, no debemos olvidar que China no se rige bajo los mismos principios de libre economía de Panamá. Esta es otra liga.

Por mi lado, no usaré una tarjeta Clave hasta que Telered (Clave) me explique muy bien cómo protegerá mis datos de ser intervenidos por el Gobierno chino. Le recomiendo que haga lo mismo.

P.D. Le dejo de tarea que investigue el Sesame Score en China2. Un modelo que utiliza información financiera, entre otra información, para hacer un ranking social de sus ciudadanos.

El autor es financista