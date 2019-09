Nuestra vida está llena de opciones, desde soñar maravillas hasta enfrentar verdades dolorosas y sus decisiones. Casi siempre optamos por lo fácil y no lo difícil, según sean nuestros conocimientos, caprichos o consejos, sanos o malévolos. La verdad general es que tenemos libre albedrío, pero enfrentado con nuestro entorno y el albedrío de: parientes, vecinos, enemigos, etc ., el problema es como convivir de la mejor manera posible. Si optar es vivir, pero no siempre es vida positiva, porque puedo caer en estado de error. ¿Quién dicta lo bueno, si cada uno hace lo que quiere? ¿Como obtener orden y que pautas generales de vida positiva poseemos? ¿Mis decisiones o elecciones, son vistas a corto, mediano y/o largo plazo?

El cambio es una realidad total, si vemos que con el aseo diario mudamos células, pasamos de bebe a adulto, el clima, incluso la muerte es un cambio definitivo, seas creyente o no en la otra vida. Dice una canción inteligente El Progreso, del ídolo brasileño Roberto Carlos, que después grabó el super salsero Roberto Roena: “Yo no estoy contra el progreso, si existiera un buen consenso, errores no corrigen otros y eso es lo que pienso”. Se observa que no todo cambio es para bien. La clave es entonces: ¿Cuál es el buen consenso? ¿Se basa en caprichos?

El anuncio de una película que se estrenó el mes pasado en Panamá (que bueno el desarrollo de la industria del cine), nos lleva al pensamiento reflexivo. Si bien todos cambiamos, que parece muy obvio, tenemos opciones voluntarias o no. El asunto es en qué dirección es el cambio, a mejorar o a lo inverso, o sea cuál es la apuesta alternativa. Muchas veces hay ignorancia o capricho en nuestras elecciones personales. Hay cambios para mejorar, como los drogadictos y alcohólicos que buscan asociaciones anónimas para cambiar de vida; igual todo exceso (pecado), requiere lucha, pero si queremos sentirnos cómodos buscamos la ruta fácil, que puede ser el desenfreno, irreverencia, etc., y nos rendimos.

La lucha contra la carne (materia), no se vence con más materia. El problema es querer optar por una solución alejada del buen espíritu y perder la sabiduría eterna. Si buscamos la ayuda y el buen consejo habrá un camino mejor, con respeto a los mandamientos, sacramentos, familia original, oración y comunidad de fe. La libertad no es para esclavitud, porque si la Creación es orden, el desorden es retorno al caos. La lucha grande es espiritual para no caer y blindarse ante las tentaciones.

