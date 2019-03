La campaña presidencial

En varias ocasiones he escrito que me parece que, como país, somos afortunados. Tenemos un buqué de siete candidatos presidenciales, incluyendo a uno radical – lo cual es importante - con pocas posibilidades porque propone el modelo Venezuela, y otro con iguales posibilidades por tener el récord del gobierno más corrupto de nuestra historia. Los otros cinco – con todas sus diferencias– no constituyen peligro para el sistema democrático de nuestro país.

Cualquiera sea el ganador, podremos estar seguros de tener una democracia libre – aunque imperfecta, como lo somos todos – y con las posibilidades de participación de todos los ciudadanos. Este positivo no es poca cosa en este nuevo mundo que vivimos.

También es positivo que los problemas fundamentales a resolver ya la ciudadanía los identificó, y además casi todos cuentan con consensos nacionales respecto a su solución. Estos son educación, CSS/salud, agua, sistema judicial, agro y la necesidad de volver a la planificación.

Esto significa que el candidato que gane las elecciones no tiene que inventar la rueda; ya la ciudadanía le hizo la tarea. ¡Él o ella solo tiene que comprobarnos que tiene el valor y la disciplina para ejecutar!

Para la campaña estamos estrenando una ley electoral que entre sus grandes beneficios abrió la posibilidad de candidaturas independientes (o de libre postulación), cosa que es un soplo de aire fresco vital y necesario que brinda una nueva esperanza de cambio dentro del sistema. Faltan más reformas para que estas candidaturas tengan oportunidades igualitarias, pero se abrió la ventana y creo que la cantidad de votos independientes va a sorprender y a forzar a los partidos a democratizar más sus estructuras para así cumplir con lo que debe ser su vital papel programático para beneficio de la democracia.

Otra gran virtud entre las muchas de la nueva ley es que acortó la campaña para bien de la sociedad, además de ser un ejercicio político de más bajo costo.

Ahora todos los actores políticos deben reconocer que esta es una campaña sin encuestas pagadas por instituciones sin agenda política, y que existirán solo encuestas de partidos que llevan el sesgo partidario, o sea, que no serán confiables. Otro importante factor es que el electorado es otro. Los actores políticos deben reconocerlo y actuar con criterio apropiado. La gente ha madurado. Todos son más conscientes de su responsabilidad de votar bien, pero a la vez, existe más resentimiento y rabia ciudadana por los abusos y burlas de los políticos corruptos tradicionales, sentimiento que, entre otras cosas, produjo el pegado “¡#No a la reelección!”. Siento que los análisis producidos por “expertos” han perdido credibilidad también, porque no llegan a capturar la realidad vivencial de las mayorías. Las tradicionales mediciones como el PIB (producto interno bruto) esconden las fracturas que realmente existen en la sociedad, donde hay gran dolor físico y psicológico por las grandes necesidades sufridas y por el control permanente de las élites, como lo describe William Daviles en su nuevo libro Estados nerviosos. ¡Ojo con la queja de que la campaña está “medio aburrida”!... bien que sea así, porque hay ahora la sorprendente capacidad bajo ciertas circunstancias de que se produzca conflicto y agitación pública de la nada (por ejemplo, miremos la destrucción en París, hoy con un presidente recién estrenado).

Si la gente no se siente segura en las calles, poco importa que las estadísticas digan que la seguridad ha mejorado y que somos de los países más seguros del continente. No me siento seguro…¡y punto!...y ese sentimiento hay que tomarlo en serio y atenderlo, no simplemente desecharlo por irracional.

Hay una transformación en las democracias que ojalá nuestros candidatos estén estudiando con atención.

Mi conclusión es que estamos en una campaña política positiva por muchas razones, y lo de ayer ya no existe; este es un nuevo electorado para una renovada y nueva democracia ¡Atentos, candidatos!

