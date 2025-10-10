Canal de Panamá: foco de tensiones entre Washington y Pekín

Exclusivo Suscriptores

No ha pasado mucho tiempo desde mi última entrega sobre el tema, y me animo a escribir esta nueva en un periodo muy corto debido a los últimos eventos que se han suscitado en torno a este asunto en particular.

Nuevamente se calienta el escenario geopolítico entre Estados Unidos y China, luego de que el embajador estadounidense en Panamá, Kevin Marino Cabrera, se pronunciara en una conferencia de prensa expresando su intención de “contrarrestar la influencia maligna de China en la región y proteger el Canal de Panamá de influencias que afectan a los intereses conjuntos de EUA y Panamá”.

La embajada de China contestó y rechazó tajantemente las declaraciones del embajador, acusando a Estados Unidos de ser “el país que más daño ha hecho a la soberanía panameña al pregonar la recuperación del Canal de Panamá”. Además, desde su sede diplomática en Panamá informaron que llevan a cabo una revisión de las leyes antimonopolio en relación con la transacción de la concesión de los puertos en las riberas del Canal.

Van a procurar que esta negociación no se concrete. ¿Quién puede creer, en su sano juicio, que un país comunista y autocrático como la República Popular China se pronuncie sobre prácticas internacionales antimonopolio en relación con la venta de la concesión de estos dos puertos en nuestro país? Es de todos sabido que el capitalismo mixto que practica China se maneja bajo el control accionario y la hegemonía del Estado.

China, a través de la sede de Huawei en Ciudad de Panamá, estableció su sede principal para América Latina en 2011 y su centro de distribución en la Zona Libre en 2013. Desde su centro logístico en Colón, ha penetrado su tecnología y su soft power o poder blando en más de una treintena de países del hemisferio.

Panamá y el Canal, para Pekín, ya no son solamente clave para el cruce de sus barcos y la agilización de su creciente cadena de suministros. En un momento económico en el que quien domina la tecnología digital (IA) liderará gran parte del futuro crecimiento económico mundial en términos de porcentaje global del PIB, Pekín ha convertido al istmo, en los últimos 10 años, “en un puesto de mando para la expansión tecnológica de Pekín en el hemisferio occidental” (Infobae, 4 de octubre de 2025).

Esto no resulta muy atractivo para Washington y es una de las razones por las que el Departamento de Estado arremete contra Beijing al sentir que están pisando y dejando huellas en su patio trasero. Estas confrontaciones no se van a solucionar diplomáticamente.

Panamá y el Canal ya no son solamente una vía marítima para el gobierno comunista de China; también se han convertido en un puente facilitador para su proyección geoeconómica, con el lanzamiento de herramientas de fomento económico como la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI, por sus siglas en inglés).

¿Cómo podrá el gobierno de Trump mitigar estas iniciativas geoeconómicas de Beijing, cuando el Estado panameño y la empresa privada (Cable & Wireless, Tigo, bancos locales, grandes firmas de abogados) han facilitado la entrada de China al mercado local y latinoamericano? Es muy probable que se ejecuten medidas económicas de presión (geoeconómicas) sobre estos agentes facilitadores si no se complace a nuestro aliado del norte.

Otra de las formas de soft power utilizadas por Beijing han sido los Institutos Confucio (IC). En Panamá operan tres de estos institutos en universidades públicas y mantienen presencia en más de 20 países de Latinoamérica.

Es positivo aprovecharlos para la enseñanza del mandarín y la cultura general, pero también se prestan para influir en el cuerpo docente y en el estudiantado de estas universidades públicas, donde asisten en su mayoría estudiantes de bajos recursos. Ofrecen becas para profesores y costean viajes pagados a periodistas con talento para promover sus intereses. Uno de ellos fue candidato a la vicepresidencia por el partido Frente Amplio por la Democracia (FAD) en las últimas elecciones.

En conclusión, Panamá se encuentra en una encrucijada muy difícil de manejar. No vamos a quedar bien con ninguno de los bandos en esta medición de fuerzas geopolíticas y presiones geoeconómicas de Washington y Beijing.

Los pronunciamientos que se puedan dar para llamar la atención al representante de Washington en Panamá caerán en oídos sordos. Todo girará en torno a los intereses y la seguridad nacional de Washington y Beijing.

Y el canciller y el embajador de Panamá en Washington, que parecen estar mudos —porque las relaciones exteriores las maneja el presidente Mulino en todos los escenarios—, están ganándose el salario sin gestionar o, posiblemente, tienen miedo de que les revoquen la visa.

El autor es exbanquero.