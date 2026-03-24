Canal, puertos y poder: la presión que no se ve

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Parece que el presidente Donald Trump mantiene todavía una fijación con el Canal de Panamá, pero lo más preocupante es que exhibió a nuestro presidente, José Raúl Mulino, frente a sus colegas de corte derechista en una reunión del mal llamado “Escudo de las Américas”, en un encuentro de mandatarios la semana pasada. Al llamarlo solo por su primer nombre, José, le recordó que el Canal de Panamá lo obtuvimos por un dólar y que ello fue consecuencia de la mala decisión de un expresidente estadounidense, Jimmy Carter: “ohh, I loved that Canal”, dijo. Esto es totalmente falso. Siempre he pensado que el presidente Carter merece una estatua en territorio panameño en reconocimiento al impulso de los Tratados Torrijos-Carter.

No parece haber sido la mejor decisión que el presidente Mulino participara en esa reunión, que más bien parecía un encuentro de subalternos y no de jefes de Estado de América Latina, muchos de los cuales se identifican con las políticas de Trump de centroderecha. Antes de este encuentro, en la conferencia de prensa semanal del presidente, se anunció la toma de los puertos de Cristóbal, en el Atlántico, y Balboa, en el Pacífico, por parte de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP). Esta fue la última movida que obligó a CK Hutchison a entregar la administración de estos puertos.

Al final, la decisión de la Corte y la toma de los puertos en las riberas del Canal podrían traer nuevas oportunidades y beneficios económicos para Panamá, siempre que sean bien manejados y se mantengan alejados de la politiquería y la corrupción. Pero, como todo tiene su precio —y como dicen los estadounidenses, there is no free lunch—, la presión ejercida por el Departamento de Estado y el Departamento de Defensa de Estados Unidos sobre el gobierno de Mulino rindió frutos, aunque no sin consecuencias geoeconómicas que irán tomando forma con el tiempo. Más bien, habría sido más diplomático que el presidente Trump felicitara a nuestro mandatario por haber concluido con éxito la salida de empresas chinas de las riberas del Canal.

Pekín no toma decisiones con la misma velocidad que el gobierno de Washington, a pesar de regirse por un Comité Permanente del Buró Político compuesto por solo siete miembros, nombrados directamente por el presidente Xi Jinping.

El presidente Mulino, en esa misma conferencia de prensa, también incurrió en una afirmación cuestionable desde el punto de vista político y diplomático al señalar que China nos necesita más que nosotros a ellos. Lo cierto es que difícilmente un país como China necesite más a uno de apenas cuatro millones de habitantes, cuando posee la segunda economía más grande del mundo, con un producto interno bruto cercano a los 20 billones de dólares.

Panamá ha construido, a lo largo del tiempo, uno de los registros marítimos más grandes del mundo, con más de 9,000 barcos registrados, lo que representa alrededor del 23% de la flota mercante mundial.

Recientemente, China ha estado reteniendo barcos con bandera panameña en puertos chinos, aparentemente sin justificación. Esto podría ser el inicio de una serie de acciones por parte de Pekín para afectar la economía panameña. También se ha mencionado la posibilidad de que el gobierno chino decida retirar embarcaciones de su flota del registro panameño. Solo esa decisión podría afectar en aproximadamente 50 millones de dólares los ingresos del Estado. Parece que olvidamos que el primer barco en cruzar el Canal ampliado fue una embarcación de la compañía COSCO, con bandera panameña. Esperemos que no se adopten medidas de represalia que afecten las importaciones chinas hacia la Zona Libre de Colón.

A esto se suman los recientes acontecimientos geopolíticos, como el inicio de la guerra en Medio Oriente, que ya está impactando los precios del combustible. Esta semana, el diésel podría aumentar más de un dólar y la gasolina cerca de 0.74 centavos por galón, lo que desencadenaría una espiral inflacionaria, especialmente en los productos de primera necesidad.

El presidente Mulino anunció en su última conferencia de prensa que no se otorgarán subsidios como los de administraciones anteriores, calificándolos como desordenados. Sin embargo, ante un escenario internacional adverso que afecta directamente a Panamá —un país altamente dependiente de la importación de petróleo, gas y fertilizantes—, es previsible una presión significativa sobre el costo de vida, particularmente para los sectores más vulnerables.

Por ello, no podemos ignorar que las tensiones entre Washington y Pekín en el istmo tendrán repercusiones en la economía local. Se requieren medidas que contribuyan a estabilizar la situación, y los subsidios temporales a ciertos commodities podrían ser considerados en contextos de disrupción del mercado, como el que actualmente se observa en Medio Oriente.

Por ejemplo, señor presidente, ¿cómo se le explica a los ciudadanos que viajan a David —o al interior del país— que los costos del transporte podrían aumentar hasta un 34%? ¿Cree usted que los transportistas asumirán ese incremento sin trasladarlo al usuario?

Lo mismo podría ocurrir en nuestras relaciones con Pekín si China decide aplicar medidas de represalia en respuesta a acciones contra sus empresas en Panamá. Al final, cabe preguntarse: ¿cuál será el beneficio de un eventual desacoplamiento de la economía china en Panamá por presiones externas? ¿Qué ganamos alejándonos de una economía en crecimiento, mientras países de la Unión Europea, Canadá e incluso Brasil fortalecen sus vínculos con China? Nosotros, en cambio, parecemos cerrarlos.

El autor es exbanquero.