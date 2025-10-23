Canal y ciudad: hacia un futuro integral del agua

Exclusivo Suscriptores

Las infraestructuras hídricas, por sí solas, son insuficientes cuando los patrones naturales cambian. En 2018, el mundo observó con asombro cómo Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, estuvo a punto de convertirse en la primera ciudad moderna en quedarse literalmente sin agua. Una sequía prolongada, la fuerte dependencia de un número limitado de embalses y las decisiones de gestión tardías llevaron a la población al borde del llamado “Día Cero”: la fecha en que los grifos dejarían de funcionar.

La sequía ocurrida entre 2015 y 2018 en Ciudad del Cabo evidenció la vulnerabilidad de los sistemas urbanos que dependen en exceso de unas pocas fuentes de agua. La lluvia no llegó, los embalses se vaciaron y las autoridades se vieron obligadas a imponer un límite estricto de 50 litros por persona al día para mantener el suministro.

En 2022, escribimos sobre los desafíos de la seguridad hídrica urbana en Londres y Ciudad del Cabo, mostrando cómo las grandes ciudades, a pesar de sus contextos tan distintos, enfrentan presiones similares cuando dependen de fuentes limitadas y de enfoques de gestión que conciben el agua principalmente desde una mirada tecnocrática. Hoy, esas lecciones son particularmente relevantes para Panamá, que se enfrenta al desafío global del cambio climático.

El Canal de Panamá y el área metropolitana dependen casi por completo de dos embalses: Gatún y Alhajuela. Estos cuerpos de agua sostienen simultáneamente el motor del comercio mundial y abastecen de agua a más del 50% de la población del país. Cuando las lluvias son escasas, ambos usos compiten, y el equilibrio entre el comercio internacional y las necesidades locales se vuelve cada vez más frágil.

La prolongada sequía de 2023 a 2024, intensificada por el fenómeno de El Niño, sirve como un recordatorio contundente. En octubre de 2023, la lluvia fue un 43% inferior al promedio, convirtiéndose en el octubre más seco desde la década de 1950. El Canal se vio obligado a reducir el número de tránsitos diarios, mientras que, bajo esa misma presión, el suministro de agua para los residentes del área metropolitana de la Ciudad de Panamá —que dependen de esas mismas fuentes— se volvió vulnerable.

El paralelismo con Ciudad del Cabo es claro: un sistema hídrico bajo presión climática, con fuentes limitadas y una gobernanza que, con frecuencia, ha privilegiado soluciones tecnocráticas que resultan insuficientes. Sudáfrica enseñó que el agua no puede gestionarse únicamente con más infraestructura. Ciudad del Cabo evitó el colapso no mediante la construcción de nuevas represas de un día para otro, sino movilizando a la población para usar menos y conservar más de lo que ya existía.

Al mismo tiempo, las instituciones cambiaron su narrativa, enfatizando que cada gota contaba, y apoyaron numerosas innovaciones: desde el uso doméstico de aguas grises hasta la detección comunitaria de fugas, pasando por programas de educación hídrica que enseñaban a vivir bien con 50 litros por persona al día y la planificación e integración de sistemas mediante modelación.

De manera significativa, el sector agrícola comercial reconoció que también formaba parte de la cuenca hidrográfica y cedió el 30% de su asignación total de agua al área metropolitana de Ciudad del Cabo. Este enfoque integral de la seguridad hídrica se mantiene, a pesar de que las lluvias regresaron y los embalses se recuperaron. Se promulgaron nuevas leyes y regulaciones, así como enfoques actualizados para la gestión de aguas pluviales. La ciudadanía permanece movilizada a través de comités locales. La ciencia ciudadana cuenta ahora con el apoyo de instituciones públicas y privadas.

Lo que se propone en Panamá es adoptar una visión integral del agua, que articule no solo la cantidad, calidad, acceso, gobernanza y confianza social, sino también las formas interconectadas del agua: azul, verde, gris, negra y virtual. Todas forman parte del mismo sistema que sostiene tanto a la ciudad como al Canal.

No se trata únicamente de mantener la competitividad del Canal, sino de garantizar que la vía interoceánica y las ciudades que la rodean mantengan una relación de excelencia con el agua. Esta relación simbiótica y no exclusiva entre estos dos pilares será vital para construir un futuro sostenible, tal como lo define el Informe Brundtland (1987): “el desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” (Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 1987).

Panamá aún no ha enfrentado su propio “Día Cero”, pero la incertidumbre que trae el cambio climático es innegable. Los panameños deberán adoptar una nueva forma de pensar y una relación más cercana con el agua. Esto implica proteger las cuencas hidrográficas, reducir las fugas, promover la infraestructura verde, diversificar las fuentes de agua y, sobre todo, construir confianza entre las autoridades y la ciudadanía.

El desafío es claro: o se sigue tratando el agua como si fuera infinita o se empieza a gestionarla como lo que realmente es, un recurso finito que varía enormemente en el tiempo y el espacio, pero que constituye la base de la supervivencia y la prosperidad del país.

De los autores:

Ivonne Morales es una candidata panameña al doctorado en Gestión de la Sostenibilidad en la Escuela de Medio Ambiente, Empresa y Desarrollo de la Universidad de Waterloo, Canadá, especializada en seguridad hídrica urbana.

Larry Swatuk es profesor en la Escuela de Medio Ambiente, Empresa y Desarrollo de la Universidad de Waterloo.