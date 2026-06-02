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La discusión está en la calle: ¿deben llamar «canaleros» o no a los jugadores de la selección nacional de fútbol? Al asociarse este apodo con la marca país, podría afectarnos si nos cruzáramos en el extranjero con un experto en fútbol que nos identifique (suelen confundirnos con cubanos, venezolanos y hasta puertorriqueños, pero nunca dicen «Panamá»), aunque eso ocurre poco debido a la limitada proyección internacional de nuestra cultura. Así que, tranquilos.

Los sobrenombres simplifican o caricaturizan, pero hay que tener la piel gruesa. Además, es solo fútbol, con todo lo importante que pueda ser, un deporte cuya plástica, épica y poética mueve países y remueve sentimientos patrióticos con una euforia que puede ser, a ratos, terapéutica, pero que también sirve como cortina de humo para tapar la introducción de ciertos tubérculos o goles por las escuadras de la conciencia ciudadana. Ya verán qué risa. Y qué dolor.

«Canaleros» no está mal. Tenemos un Canal que nos eclipsa, cierto, y menos mal que no nos llaman los «Papeleros», otra denominación que se asocia al país. Porque, al no conseguir exportar cultura, fuera no tienen más noticias que las que les dejamos que den de nosotros. Nos comemos el cuento de los grandes números, pero la verdad es que fuera nos conocen de uno en uno. Así que somos embajadores para que de verdad se nos conozca, a la espera de que las instituciones oportunas se decidan a lanzar, a nivel global y no viral, nuestro país.

Que nos llamen como quieran; lo olvidarán hasta la siguiente cita futbolera. Pero que nadie olvide decir que, detrás del Canal, hay un país que no es solo la capital; que es mucho más que eso; que hay pintores, bailarines, arquitectos, cocineros, cineastas, pilotos, músicos, amas de casa, caricaturistas y hasta escritores; que somos más que una infraestructura o una posición geográfica: somos un gran país que quiere darse a conocer. Así que, sí, «canaleros», y también todo lo demás, por supuesto.

El autor es escritor.