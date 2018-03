Sobre cáncer de páncreas, presupuesto y más

Cuando una persona recibe un diagnóstico de cáncer, tanto para el paciente como para su familia es un golpe muy duro. Pero cuando la sospecha es cáncer en la cabeza del páncreas y quien lo padece es tu madre, entonces es como si recibieras una ráfaga de puños, sin guantes, en la parte baja del abdomen que te saca todo el aire.

Una vez te repones, no hay otra opción que luchar. Si bien conozco a varios sobrevivientes, la historia de mi madre tuvo otro final y el lunes 5 de febrero, exhaló en el piso 4 del Instituto Oncológico Nacional (ION).

De acuerdo con las cifras del área de Registro Hospitalario del Cáncer en el ION, hasta el año 2016, el carcinoma de mama se mantenía como la localización más frecuente, en ambos sexos. Representó el 20% de todos los casos atendidos allí. Como segunda localización, persiste la del cuello uterino con un 8.9%. Mientras que el cáncer de próstata es la tercera más frecuente, con un 8.1%.

Cualquiera diría “qué ironías tiene la vida”, pues el cáncer de páncreas suele aparecer entre los fumadores. Sin embargo, en sus 70 años, mi madre jamás puso un cigarrillo en su boca.

En los registros del ION, los casos de páncreas sumaron 65 (al año 2016). De esa cifra, 37 casos fueron en hombres y 28, mujeres. Otros factores de riesgo para el desarrollo del cáncer de páncreas incluyen: sufrir de diabetes, pancreatitis crónica y algunos trastornos hereditarios. La data es escasa, quizá porque el cáncer de páncreas no produce síntomas de inmediato y cuando aparecen, suelen ser imperceptibles. Incluyen una coloración amarillenta de la piel y los ojos.

Al margen de lo anterior, debo confesar que me gusta la actitud del ministro de Salud, porque el Dr. Miguel Mayo es proactivo en Twitter y hace escritos sobre prevención. No obstante, considero que el presupuesto del Estado debe distribuirse mejor. Esto no va solo para el gobierno actual, sino a quienes antecedieron y a los que vendrán.

Es una vergüenza que en un país donde el Canal genera tanta riqueza, su Instituto Oncológico Nacional haya colapsado ante la demanda. Y es que las propias cifras del ION revelan que anualmente más de 3 mil casos nuevos de cáncer son referidos hacia allá. La mayoría proveniente de Panamá, Panamá Oeste y otro número importante de Chiriquí, Veraguas, Coclé y Colón.

Durante los casi 15 días que mi mamá estuvo hospitalizada en el ION, me tocó ver situaciones deprimentes. Cada paciente debía llevar su glucómetro, porque no había tiras reactivas. Un solo camillero era responsable de trasladar a los pacientes del área de recobro hacia las habitaciones. Una vez, mi madre pasó cerca de tres horas sin que le cambiaran el pañal desechable porque los técnicos de enfermería no se daban abasto. Yo estaba dispuesta a hacerlo, sin embargo, por asepsia no me lo permitieron.

¿Qué tal si en lugar de nombrar a tantos “asesores” y secretarias -la mayoría como favor político- mejor se destinan esos recursos donde urge?

Encima, la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) llevándose los vehículos en grúa ¿Esos señores tendrán madre? Y es que imagine por un segundo salir de una quimioterapia con náuseas, vómitos, sin poder controlar sus esfínteres, es decir, con un malestar general y enterarse de que se llevaron el vehículo que le permitiría llegar cómodamente a casa. Aunado a la carga emocional y el dolor que ya padece, tener que preocuparse por averiguar a qué corral lo llevaron y sacar cientos de dólares de donde no hay.

¡Señores, sean más humanos! Mañana, el cáncer podría tocarle a usted o a alguno de los seres que ama.

La autora es periodista