La otra cara de la inclusión laboral en Panamá

¿Se está logrando una inclusión laboral de personas con discapacidad equitativa y satisfactoria en Panamá?

¿Qué tan importante son las denominadas palancas gubernamentales para obtener oportunidades en Panamá?

Mi nombre es Nilsa Frías Cortez, casada, madre de un niño de 2 años y 5 meses, tengo discapacidad visual, pero no siento dicho impedimento como un obstáculo para ser una profesional. Soy egresada del Colegio Manuel María Tejada Roca (Las Tablas) con el primer puesto de honor en la generación de 2009. Estudié Secretariado en Gerencia de Oficinas en Columbus University, graduada con índice de 3; mismo que me hizo acreedora a una beca, la cual me abrió las puertas para realizar una maestría en Administración de Negocios con Énfasis en Recursos Humanos en la Universidad Latina de Panamá.

Tengo en mi mente bien grabados cada uno de los intentos fallidos que he hecho con el fin de incursionar en el mundo laboral. Desde 2011 empecé a dejar mi hoja de vida en cada uno de los programas sobre inserción laboral que se han venido dando hasta la fecha en el pasado y actual gobierno. Conforme ha pasado el tiempo esa ilusión de laborar que me ha envuelto se ha ido convirtiendo en un sueño lejano. Hoy por hoy, además de un sueño inalcanzable, en mí habita la necesidad de contar con un trabajo que me permita explotar mis conocimientos y aportar al sustento de mi familia.

Mi esposo, quien también posee discapacidad visual, es quien lleva las riendas del hogar, de igual manera sin oportunidad de laborar. Se ha dedicado a la confección y venta de postres caseros, oficio que se ha visto en la obligación de abandonar, ya que el médico encargado de su caso afirma que el volcán originado por la estufa causa daños a su vista. En estos momentos requiere un trasplante de córnea, por lo que mi afán por conseguir un empleo es cada vez más grande, dado que él tendrá que estar en reposo sin poder trabajar.

Desde 2015 estoy tras este gobierno en busca de un empleo; es así que he entregado en propias manos del presidente Juan Carlos Varela tres cartas, al igual que de su hermano José Luis Varela, en las cuales le he solicitado una oportunidad laboral, me dicen que obtendré pronta respuesta, pero pasan los años y se aleja de mí la posibilidad de incursionar en el plano laboral. En el presente año he enviado cartas a la Presidencia vía correos electrónicos, en las cuales expongo mi caso y la inquietud que me envuelve, obteniendo como única respuesta correos con la palabra recibido, lamentablemente, hoy ni estos correos, quedando mi solicitud en el vacío.

La autora es magíster en Administración de Negocios con especialidad en Recursos Humanos